 Прокуратура в РФ сочла нарушением жесткое задержание подростка на акции в поддержку Голунова | Новости из Германии о России | DW | 05.07.2019

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Россия

Прокуратура в РФ сочла нарушением жесткое задержание подростка на акции в поддержку Голунова

Останкинская прокуратура выявила нарушения, совершенные начальником ОМВД по Алексеевскому району Москвы, касающиеся задержания несовершеннолетнего, заявила ОНК.

Акция в поддержку Ивана Голунова 12 июня в Москве

Акция в поддержку Ивана Голунова 12 июня в Москве

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы сообщила, что прокуратура признала нарушением жесткое задержание подростка на акции 12 июня в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. "Я получил ответ от Останкинской межрайонной прокуратуры по моему обращению касательно обстоятельств задержания несовершеннолетнего, к которому была применена сила сотрудником полиции", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу, 5 июля, ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

По его словам, ведомство выявило нарушения, совершенные начальником ОМВД по Алексеевскому району и "внесло представление об устранении нарушений законодательства об административном производстве, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Росгвардия направила материалы о несовершеннолетнем в СК РФ

Кроме того, Мельников получил ответ на свой запрос из московского главка Росгвардии. "Там сообщили, что материалы проверки действий сотрудников ОМОН в отношении юноши направлены в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве для принятия процессуального решения", - указал он далее.

Контекст

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Задержания демонстрантов, протестовавших в Москве против фабрикации уголовных дел, - ответ властей на освобождение Ивана Голунова. Репрессии - их главный инструмент, считает карикатурист Сергей Елкин. (13.06.2019)

Ранее ОНК обратилась к главе Росгвардии Виктору Золотову в связи с обстоятельствами задержания подростка на акции в поддержку журналиста Голунова. В результате избиения молодому человеку потребовалась госпитализация.

Дело Ивана Голунова

Дело корреспондента "Медузы" вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами. 36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" был задержан в Москве 6 июня и отправлен под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе, а эксперты не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков, на изъятых у него свертках нашли ДНК нескольких человек. Вечером 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное расследование прекращено.

На следующий день в Москве прошел несогласованный с властями митинг в поддержку Голунова. В ходе мероприятия полиция задержала более 500 человек, в том числе журналистов, пришедших на акцию с редакционным заданием. Некоторым задержанным назначили административные штрафы.

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  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

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    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

  • Участники акции протеста

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    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

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    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

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    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


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Реакция россиян на дело Голунова: индикатор настроений в обществе?

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Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

12 июня в российской столице состоялся несанкционированный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова и всех заключенных, пострадавших от сфабрикованных уголовных дел. Полиция задержала более 500 протестующих. (12.06.2019)  

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