Прокуратура во Франкфурте проводит обыски в Deutsche Bank

Прокуратура Франкфурта-на-Майне и Федеральное ведомство уголовной полиции проводят обыски в офисах Deutsche Bank. Операция проходит в рамках расследования по подозрению в отмывании денег, сообщила прокуратура в четверг, 29 ноября.

Около 170 сотрудников прокуратуры, ведомства уголовной полиции, управления по расследованию налоговых преступлений и Федеральной полиции обыскали шесть объектов во Франкфурте, Эшборне и Гросс-Умштадте. В фокусе расследования - действия 50-летнего и 46-летнего сотрудников Deutsche Bank, а также других руководящих работников банка, пока не идентифицированных, указывается в заявлении.

Данные "офшорных" и "панамских" досье

Подозрения в их отношении появились в результате изучения Федеральным ведомством уголовной полиции данных так называемых "офшорных досье", опубликованных в 2013 году, а также "панамских досье", распространенных в 2016 году. Сотрудники банка подозреваются в том, что помогали клиентам основать фирмы в налоговых оазисах и при этом проводили банковские операции с деньгами, полученными незаконным путем, не заявляя властям о подозрении в отмывании денег.

Попавшая под подозрение фирма, зарегистрированная на Виргинских островах и входящая в структуру Deutsche Bank, только в 2016 году предоставила свои услуги более чем 900 клиентам, общий объем сделок составил 311 миллионов евро.

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