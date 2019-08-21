 Прокуратура Венесуэлы возбудила дело против Гуйадо | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.09.2019

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Мир

Прокуратура Венесуэлы возбудила дело против Гуйадо

Расследование связано с планами временного президента отказаться от притязаний Каракаса на территорию, являющуюся предметом спора Венесуэлы и Гайаны, заявил генпрокурор.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в Каракасе

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо

Прокуратура Венесуэлы приступила к расследованию в отношении временного президента страны Хуана Гуайдо. Поводом послужили планы политика отказаться от "исторических притязаний" южноамериканской страны на спорную территорию, принадлежащую соседней  Гайане. Подобное намерение сравнимо с государственной изменой, заявил генеральный прокурор Тарек Сааб в пятницу, 6 сентября.

Контекст

В интервью DW временный президент Венесуэлы обвинил режим Мадуро в гуманитарном кризисе в стране и призвал военных не препятствовать доставкам международной гуманитарной помощи. (12.02.2019)

Кремль будет до последнего помогать режиму Николаса Мадуро, какими бы ни были последствия для России, считает Константин Эггерт. (01.02.2019)

По версии Каракаса, США побуждали Гуайдо отказаться от притязаний, передав территорию международным концернам.

Спорный регион занимает около двух третей территории Гайаны. Граница была определена судом в 1899 году, однако официальный Каракас не признает ее. В 2015 году у берегов оспариваемой территории были обнаружены крупные залежи нефти.

Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро

Венесуэла переживает глубокий экономический и политический кризис. Борьба за власть между Хуаном Гуайдо и главой правящего в стране режима Николасом Мадуро продолжается уже много месяцев. Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность в числе прочих признают Россия, Китай и Куба.

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    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны нет.

  • Один из демонстрантов спорит с венесуэльскими военными

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Тихий геноцид"

    Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

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    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:21

Гуайдо против Мадуро: сто дней двоевластия в Венесуэле

Контекст

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

В Венесуэле усиливается противостояние между властями страны и оппозицией. Приказ Мадуро не впускать в страну грузовики с гумпомощью привел к массовым беспорядкам на границах. (25.02.2019)  

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