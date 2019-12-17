 Прокат электросамокатов в Германии за полгода стал прибыльным | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 17.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Прокат электросамокатов в Германии за полгода стал прибыльным

Американская компания Lime впервые отчиталась о результатах нового бизнеса, начатого прошлым летом в 15 немецких городах, и высказалась об авариях и вандализме.

Электросамокаты фирм Lime и Circ

Электросамокаты конкурирующих фирм Lime и Circ ждут клиентов в Гамбурге

Редко когда новая бизнес-модель так стремительно завоевывала Германию: эксплуатацию электросамокатов и, соответственно, их прокат власти ФРГ разрешили лишь с середины июня, но уже через несколько недель в немецком языке появилось выражение Rollerchaos - "самокатохаос", которое чуть было не стало словом 2019-го года - настолько быстро эти новые транспортные средства буквально заполонили крупнейшие немецкие города.

Бизнес, сопоставимый с каршерингом

Успех новинки у публики, особенно среди молодежи, виден в Германии, что называется, невооруженным взглядом. Но выгодна ли инвесторам, выставившим на улицах и площадях страны десятки тысяч электросамокатов, система их поминутной аренды, сопоставимая с каршерингом? Да, выгодна, утверждает один из четырех крупнейших прокатчиков в ФРГ и лидер рынка - созданная в 2017 году американская компания Lime.

Прокат электросамокатов и велосипедов

В Берлине и других городах ФРГ можно арендовать как электросамокаты, так и обычные велосипеды

Глава ее немецкого отделения Яшар Сейфи (Jashar Seyfi), подводя 16 декабря в Берлине итоги первых 180 дней работы с электросамокатами, заявил, что спустя полгода этот бизнес перестал быть убыточным. Конкретных цифр он, правда, не назвал, но подчеркнул, что "речь идет как об общих итогах, так и о большинстве из тех 15 немецких городов, в которых мы в данный момент работаем". Среди них - четыре немецких города-миллионника Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кёльн, а также финансовая столица Германии Франкфурт-на-Майне. Это для Lime - важнейшие рынки.            

Число клиентов в Германии, по данным компании, составляет сейчас свыше 1,5 миллиона человек, количество сдаваемых в аренду электросамокатов превысило 25 тысяч единиц, за полгода на них было совершено 6,5 миллиона поездок общей протяженностью 12 миллионов километров. Клиент платит 1 евро, когда с помощью приложения для смартфона активирует электросамокат, а затем по 20 центов за каждую минуту пользования.

Бросаемых в реки электросамокатов не так много, как кажется

Приостанавливать работу в Германии в зимние месяцы Lime не собирается, хотя и чувствует заметное падение спроса. "У нас, конечно, сезонный бизнес, но клиенты должны знать, что они всегда смогут воспользоваться нашим сервисом", - подчеркнул Яшар Сейфи. Впрочем, пока зима в ФРГ бесснежная и чрезвычайно мягкая, а в день обнародования результатов работы компании температура в отдельных регионах страны поднималась до 10-12 и даже 14 градусов тепла.

Контекст

Словосочетание "пенсия в знак признания трудового вклада" (Respektrente), ставшее лингвистическим символом года, связано с нововведениями в пенсионных моделях Германии. (29.11.2019)

Набирающие популярность электроскутеры не способствуют защите климата, уверены немецкие эксперты. Чаще всего они становятся развлечением для пешеходов, а не альтернативой автомобилю. (03.09.2019)

Бундесрат прислушался к протестам пешеходов и разрешил езду на электросамокатах по немецким улицам, но не по тротуарам. И только тем, кому больше 14 лет. (17.05.2019)

К весне число обслуживаемых в Германии городов, скорее всего, увеличится: сейчас как раз идут переговоры с различными местными властями, сообщил глава немецкого отделения Lime. Считается, что электросамокаты могут стать реальной заменой автомобилям при относительно коротких поездках по городу и тем самым способствовать улучшению окружающей среды и защите климата.  

Что же касается категорического неприятия нового транспортного средства частью немецкого общества и случаях откровенного вандализма, о чем DW подробно писала в статье "Страх и ненависть в Берлине: за что немцы ополчились на электросамокаты", то Яшар Сейфи отметил: "Каждый слышал рассказы про то, как электросамокаты сбрасывают в Шпрее и другие реки, однако число таких фактов, к счастью, весьма ограничено".

Он также заверил, что количество дорожных происшествий и аварий с этим транспортным средством "ничтожно мало" и что случаи тяжелых травм ему не известны.

Смотрите также:

  • Электросамокаты

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электросамокаты

    С середины июня в Германии официально разрешено пользоваться электроскутерами. Водить такие электросамокаты можно с 14 лет. Специальные водительские права не нужны. Ношение шлема не обязательно, но настоятельно рекомендуется. Ездить на самокатах с электроприводом можно только по велодорожкам, а если их нет, - по проезжей части.

  • Электровелосипеды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электровелосипеды

    Сейчас четвертая часть всех покупаемых в Германии велосипедов - это е-байки, то есть велосипеды с электроприводом. В 2018 году в ФРГ продано рекордное их количество: 980 тысяч. Наличие электродвигателя позволяет передвигаться на них быстро и без особых физических усилий - в том числе, и в гору. Поэтому на е-байки все чаще садятся и пожилые люди.

  • Электромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электромобили

    Транспортные средства с электроприводом экологичны. Автомобильный двигатель работает от аккумуляторной батареи, которую заряжают от электросети. Зарядные станции для электроавтомобилей стали элементом городской инфраструктуры. В Германии их около 17400. А число зарегистрированных в ФРГ электроавтомобилей составило в 2018 году около 83,2 тысяч.

  • Е-микромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-микромобили

    Микроэлектроавтомобили вроде этой модели, представленной на недавней выставке "micromobility expo" в Ганновере, называют машиной будущего. Для города это идеальный вид транспорта. Благодаря компактности "малышей" для них легко найти парковку.

  • Электроавтобусы

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электроавтобусы

    В Берлине, Кельне и многих других городах электроавтобусы уже стали привычным явлением. А, например, в Бонне, бывшей столице ФРГ, решили к 2030 году полностью перейти на электроавтобусы. Воздух в городе станет чище, а на улицах станет тише.

  • Сегвеи

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Сегвеи

    В Германии этими самобалансирующимися двухколесными электросамокатами-сегвеями (их называют также одноосными электророллерами) пользуются даже полицейские. Управлять сегвеем предельно просто: вставил электронный ключ, встал на площадку - и поехал, сохраняя баланс. Кататься на таком самокате в ФРГ можно с 15 лет и при наличии, как минимум, прав на вождение мопеда.

  • Ховерборды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Ховерборды

    Это устройство с электроприводом напоминает скейтборд. Управляют им с помощью тела. Правда, пока ездить на таких самобалансирующихся досках в Германии можно только во внутренних дворах и на закрытых площадках. Передвигаться на них по улицам строго запрещено.

  • Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Мотоцикл должен реветь, словно зверь? Как бы не так: в тренде теперь тихие мотоциклы и мотороллеры с электроприводом. Число зарегистрированных в Германии электрических и гибридных мотоциклов и мотороллеров составило в прошлом году около 9 тысяч. Как показывают опросы, о приобретении е-мотоцикла уже подумывают без малого 19 процентов заядлых мотоциклистов.

    Автор: Наталия Королева


 

Смотреть видео 03:10

За что в Берлине ругают электросамокаты

 

Контекст

Какой электротранспорт предпочитают немцы

В Германии с середины июня официально разрешено ездить на электросамокатах, - правда, с определенными ограничениями. А на какой еще электротранспорт активно пересаживаются немцы? (17.06.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

За что в Берлине ругают электросамокаты  

Электросамокаты: почему в Москве можно, а в Берлине – нельзя (19.04.2019)  

Танцующий швейцарский сыр и охота на электросамокаты в Париже -"Европа в фокусе" (08.04.2019)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Экс-боец "эскадрона смерти": я участвовал в убийствах критиков Лукашенко  

Эксклюзив DW: экс-боец спецотряда МВД Беларуси признался в убийствах оппозиционеров  

Deutsche Bahn ответил на твит Греты Тунберг о переполненных поездах  

Новости

Китай отменил запланированные штрафные пошлины против США

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Ранее об отказе от дополнительных штрафных пошлин на товары из КНР объявили США. Это произошло после того, как обе страны частично урегулировали торговые споры.   

США официально отменили новые штрафные пошлины против Китая

Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Белый дом намеревался уже с 15 декабря обложить 15-процентной пошлиной китайские товары на сумму 160 млрд долларов. Теперь ее введение отложено на неопределенный срок.   

Украина призвала США ввести санкции против "Северного потока - 2"

Дмитрий Кулеба (фото из архива)

Новый газопровод из России в Германию угрожает энергетической безопасности Европы, заявил вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба. Берлин с этим не согласен и критикует намерение США ввести санкции.   

Китай и США достигли прорыва в разрешении торгового спора

Китайский порт Циндао

В торговом конфликте КНР и США найден компромисс: стороны согласовали первую фазу двустороннего экономического договора. Он предусматривает наращивание импорта Китая из США и снижение пошлин.   

Контекст

Прокат электросамокатов в Германии за полгода стал прибыльным 17.12.2019

Электросамокаты фирм Lime и Circ

Американская компания Lime впервые отчиталась о результатах нового бизнеса, начатого прошлым летом в 15 немецких городах, и высказалась об авариях и вандализме.   

Завод VW в Цвиккау готовится к производству электромобилей 17.12.2019

Производство VW

Завод VW в Цвиккау с 2021 года начнет выпускать только электромобили - по 330 тысяч в год. Переоборудование предприятия идет без приостановки производства прежних моделей.    

Санкции США - удар по потребителям ЕС: глава AHK о "Северном потоке - 2" 12.12.2019

Труба для газопровода Северный поток - 2

Как и на что повлияют санкции США против "Северного потока - 2", и будут ли они выгодны ЕС, ФРГ и Украине, рассказал DW глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.   

США уже не остановят "Северный поток - 2", уверены эксперты 12.12.2019

Судно-трубоукладчик Северного потока-2, принадлежащий компании Allseas

Против "Северного потока - 2" в оборонном бюджете США на 2020 год прописаны санкции. Осталось ли у Вашингтона время помешать проекту строительства газопровода, DW спросила экспертов.    

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно