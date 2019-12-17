Прокат электросамокатов в Германии за полгода стал прибыльным

Редко когда новая бизнес-модель так стремительно завоевывала Германию: эксплуатацию электросамокатов и, соответственно, их прокат власти ФРГ разрешили лишь с середины июня, но уже через несколько недель в немецком языке появилось выражение Rollerchaos - "самокатохаос", которое чуть было не стало словом 2019-го года - настолько быстро эти новые транспортные средства буквально заполонили крупнейшие немецкие города.

Бизнес, сопоставимый с каршерингом

Успех новинки у публики, особенно среди молодежи, виден в Германии, что называется, невооруженным взглядом. Но выгодна ли инвесторам, выставившим на улицах и площадях страны десятки тысяч электросамокатов, система их поминутной аренды, сопоставимая с каршерингом? Да, выгодна, утверждает один из четырех крупнейших прокатчиков в ФРГ и лидер рынка - созданная в 2017 году американская компания Lime.

В Берлине и других городах ФРГ можно арендовать как электросамокаты, так и обычные велосипеды

Глава ее немецкого отделения Яшар Сейфи (Jashar Seyfi), подводя 16 декабря в Берлине итоги первых 180 дней работы с электросамокатами, заявил, что спустя полгода этот бизнес перестал быть убыточным. Конкретных цифр он, правда, не назвал, но подчеркнул, что "речь идет как об общих итогах, так и о большинстве из тех 15 немецких городов, в которых мы в данный момент работаем". Среди них - четыре немецких города-миллионника Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кёльн, а также финансовая столица Германии Франкфурт-на-Майне. Это для Lime - важнейшие рынки.

Число клиентов в Германии, по данным компании, составляет сейчас свыше 1,5 миллиона человек, количество сдаваемых в аренду электросамокатов превысило 25 тысяч единиц, за полгода на них было совершено 6,5 миллиона поездок общей протяженностью 12 миллионов километров. Клиент платит 1 евро, когда с помощью приложения для смартфона активирует электросамокат, а затем по 20 центов за каждую минуту пользования.

Бросаемых в реки электросамокатов не так много, как кажется

Приостанавливать работу в Германии в зимние месяцы Lime не собирается, хотя и чувствует заметное падение спроса. "У нас, конечно, сезонный бизнес, но клиенты должны знать, что они всегда смогут воспользоваться нашим сервисом", - подчеркнул Яшар Сейфи. Впрочем, пока зима в ФРГ бесснежная и чрезвычайно мягкая, а в день обнародования результатов работы компании температура в отдельных регионах страны поднималась до 10-12 и даже 14 градусов тепла.

К весне число обслуживаемых в Германии городов, скорее всего, увеличится: сейчас как раз идут переговоры с различными местными властями, сообщил глава немецкого отделения Lime. Считается, что электросамокаты могут стать реальной заменой автомобилям при относительно коротких поездках по городу и тем самым способствовать улучшению окружающей среды и защите климата.

Что же касается категорического неприятия нового транспортного средства частью немецкого общества и случаях откровенного вандализма, о чем DW подробно писала в статье "Страх и ненависть в Берлине: за что немцы ополчились на электросамокаты", то Яшар Сейфи отметил: "Каждый слышал рассказы про то, как электросамокаты сбрасывают в Шпрее и другие реки, однако число таких фактов, к счастью, весьма ограничено".

Он также заверил, что количество дорожных происшествий и аварий с этим транспортным средством "ничтожно мало" и что случаи тяжелых травм ему не известны.

Смотрите также:

Какой электротранспорт предпочитают немцы Электросамокаты С середины июня в Германии официально разрешено пользоваться электроскутерами. Водить такие электросамокаты можно с 14 лет. Специальные водительские права не нужны. Ношение шлема не обязательно, но настоятельно рекомендуется. Ездить на самокатах с электроприводом можно только по велодорожкам, а если их нет, - по проезжей части.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Электровелосипеды Сейчас четвертая часть всех покупаемых в Германии велосипедов - это е-байки, то есть велосипеды с электроприводом. В 2018 году в ФРГ продано рекордное их количество: 980 тысяч. Наличие электродвигателя позволяет передвигаться на них быстро и без особых физических усилий - в том числе, и в гору. Поэтому на е-байки все чаще садятся и пожилые люди.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Электромобили Транспортные средства с электроприводом экологичны. Автомобильный двигатель работает от аккумуляторной батареи, которую заряжают от электросети. Зарядные станции для электроавтомобилей стали элементом городской инфраструктуры. В Германии их около 17400. А число зарегистрированных в ФРГ электроавтомобилей составило в 2018 году около 83,2 тысяч.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Е-микромобили Микроэлектроавтомобили вроде этой модели, представленной на недавней выставке "micromobility expo" в Ганновере, называют машиной будущего. Для города это идеальный вид транспорта. Благодаря компактности "малышей" для них легко найти парковку.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Электроавтобусы В Берлине, Кельне и многих других городах электроавтобусы уже стали привычным явлением. А, например, в Бонне, бывшей столице ФРГ, решили к 2030 году полностью перейти на электроавтобусы. Воздух в городе станет чище, а на улицах станет тише.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Сегвеи В Германии этими самобалансирующимися двухколесными электросамокатами-сегвеями (их называют также одноосными электророллерами) пользуются даже полицейские. Управлять сегвеем предельно просто: вставил электронный ключ, встал на площадку - и поехал, сохраняя баланс. Кататься на таком самокате в ФРГ можно с 15 лет и при наличии, как минимум, прав на вождение мопеда.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Ховерборды Это устройство с электроприводом напоминает скейтборд. Управляют им с помощью тела. Правда, пока ездить на таких самобалансирующихся досках в Германии можно только во внутренних дворах и на закрытых площадках. Передвигаться на них по улицам строго запрещено.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Е-мотоциклы и е-мотороллеры Мотоцикл должен реветь, словно зверь? Как бы не так: в тренде теперь тихие мотоциклы и мотороллеры с электроприводом. Число зарегистрированных в Германии электрических и гибридных мотоциклов и мотороллеров составило в прошлом году около 9 тысяч. Как показывают опросы, о приобретении е-мотоцикла уже подумывают без малого 19 процентов заядлых мотоциклистов. Автор: Наталия Королева

