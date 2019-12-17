Прокат электросамокатов в Германии за полгода стал прибыльным

Американская компания Lime впервые отчиталась о результатах нового бизнеса, начатого прошлым летом в 15 немецких городах, и высказалась об авариях и вандализме.
Редко когда новая бизнес-модель так стремительно завоевывала Германию: эксплуатацию электросамокатов и, соответственно, их прокат власти ФРГ разрешили лишь с середины июня, но уже через несколько недель в немецком языке появилось выражение Rollerchaos - "самокатохаос", которое чуть было не стало словом 2019-го года - настолько быстро эти новые транспортные средства буквально заполонили крупнейшие немецкие города.
Бизнес, сопоставимый с каршерингом
Успех новинки у публики, особенно среди молодежи, виден в Германии, что называется, невооруженным взглядом. Но выгодна ли инвесторам, выставившим на улицах и площадях страны десятки тысяч электросамокатов, система их поминутной аренды, сопоставимая с каршерингом? Да, выгодна, утверждает один из четырех крупнейших прокатчиков в ФРГ и лидер рынка - созданная в 2017 году американская компания Lime.
Глава ее немецкого отделения Яшар Сейфи (Jashar Seyfi), подводя 16 декабря в Берлине итоги первых 180 дней работы с электросамокатами, заявил, что спустя полгода этот бизнес перестал быть убыточным. Конкретных цифр он, правда, не назвал, но подчеркнул, что "речь идет как об общих итогах, так и о большинстве из тех 15 немецких городов, в которых мы в данный момент работаем". Среди них - четыре немецких города-миллионника Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кёльн, а также финансовая столица Германии Франкфурт-на-Майне. Это для Lime - важнейшие рынки.
Число клиентов в Германии, по данным компании, составляет сейчас свыше 1,5 миллиона человек, количество сдаваемых в аренду электросамокатов превысило 25 тысяч единиц, за полгода на них было совершено 6,5 миллиона поездок общей протяженностью 12 миллионов километров. Клиент платит 1 евро, когда с помощью приложения для смартфона активирует электросамокат, а затем по 20 центов за каждую минуту пользования.
Бросаемых в реки электросамокатов не так много, как кажется
Приостанавливать работу в Германии в зимние месяцы Lime не собирается, хотя и чувствует заметное падение спроса. "У нас, конечно, сезонный бизнес, но клиенты должны знать, что они всегда смогут воспользоваться нашим сервисом", - подчеркнул Яшар Сейфи. Впрочем, пока зима в ФРГ бесснежная и чрезвычайно мягкая, а в день обнародования результатов работы компании температура в отдельных регионах страны поднималась до 10-12 и даже 14 градусов тепла.
К весне число обслуживаемых в Германии городов, скорее всего, увеличится: сейчас как раз идут переговоры с различными местными властями, сообщил глава немецкого отделения Lime. Считается, что электросамокаты могут стать реальной заменой автомобилям при относительно коротких поездках по городу и тем самым способствовать улучшению окружающей среды и защите климата.
Что же касается категорического неприятия нового транспортного средства частью немецкого общества и случаях откровенного вандализма, о чем DW подробно писала в статье "Страх и ненависть в Берлине: за что немцы ополчились на электросамокаты", то Яшар Сейфи отметил: "Каждый слышал рассказы про то, как электросамокаты сбрасывают в Шпрее и другие реки, однако число таких фактов, к счастью, весьма ограничено".
Он также заверил, что количество дорожных происшествий и аварий с этим транспортным средством "ничтожно мало" и что случаи тяжелых травм ему не известны.
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