 Проигнорировала ли полиция ФРГ сигналы о беженцах - военных преступниках? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 09.03.2019

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Германия

Проигнорировала ли полиция ФРГ сигналы о беженцах - военных преступниках?

Немецкие СМИ пишут, что полиция не обработала тысячи уведомлений о возможных военных преступниках среди мигрантов. Глава ведомства Хорст Зеехофер утверждает, что это не так.

В центре приема беженцев в Карлсруэ (фото из архива)

В центре приема беженцев в Карлсруэ (фото из архива)

За период с 2015 по 2016 годы - в разгар миграционного кризиса - в Германию въехало более 1,5 млн беженцев. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) тогда заявила: "Мы справимся!" Однако власти страны оказались не готовы к столь массовому притоку мигрантов. Даже сегодня, спустя несколько лет, компетентные органы зачастую не успевают вовремя обработать ходатайства о предоставлении убежища.

Возможно, перегруженность сказалась и на способности немецких властей проводить тщательные проверки лиц, претендующих на статус беженца. По информации газеты Bild, за прошедшие пять лет полиция и прокуратура проигнорировали более 6800 сообщений о том, что среди претендентов на получение убежища могут быть военные преступники. "Большое количество уведомлений не позволило проверить их все, например, посредством полицейских допросов", - прокомментировал это обстоятельство представитель МВД Германии.

7000 уведомлений о возможных преступниках

Статистику сообщений о возможных военных преступниках среди мигрантов предоставили сотрудники министерства внутренних дел ФРГ в ответ на запрос депутата бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Линды Тойтеберг (Linda Teuteberg).

Хорст Зеехофер

Хорст Зеехофер

В частности, за период с 2015 по 2016 год Федеральное ведомство по уголовным делам и Федеральная прокуратура Германии 3800 раз получали сведения о том, что в страну могли проникнуть военные преступники. Однако расследование было проведено в отношении лишь 28 из них.

В целом за период с 2014 по 2019 год полиция и прокуратура получили около 7000 подобных сообщений. Около 5000 уведомлений поступило только из Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), занимающегося приемом беженцев и рассмотрением запросов на получение убежища. Еще около 200 сигналов было получено из других источников. Расследование инициировали лишь в 129 случаях.

Возмущение в рядах СвДП и АдГ

"Военные преступники не имеют права получать защиту в Германии, - заявила депутат Тойтеберг. - Я сомневаюсь, что в прошедшие годы правительство всегда относилось к этому факту с подобающей серьезностью". В СвДП потребовали от властей ФРГ разобраться в произошедшем. "В 2015 и 2016 годах расследование было инициировано только в одном случае из ста", - подчеркнула Тойтеберг в письменном обращении, попавшем в распоряжение DW. 

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"Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) должен тщательно изучить ситуацию и предоставить следственным органам дополнительные ресурсы, чтобы ни один виновный не смог избежать справедливого наказания", - отметила депутат. Обнародованная статистика вызвала негодование и в рядах правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Зеехофер: Власти ФРГ не игнорировали сообщения

В свою очередь Хорст Зеехофер отреагировал на опубликованные цифры весьма сдержанно. Глава МВД ФРГ отрицает, что органы правопорядка попросту игнорировали поступающую информацию. По его словам, они проверили уведомления, рассортировали их и приняли соответствующие меры.

Тем не менее Зеехофер намерен запросить у соответствующих ведомств подробный отчет о проделанной работе. Министр намерен дождаться его публикации, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги. Стоит отметить, что в 2015-2016 годах - в разгар миграционного кризиса - Зеехофер еще не занимал пост главы МВД.

Между тем, по данным фракции СвДП в бундестаге, в последние годы статистика практически не изменилась. В 2017 году в полицию и прокуратуру поступило около 600 сигналов о возможной причастности мигрантов к военным преступлениям, однако расследование было инициировано на основании лишь 46 из них. В 2018 году эта информация была использована для начала расследования в 49 из 550 случаев.

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