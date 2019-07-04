 При протестах против насилия полиции в Тель-Авиве задержаны десятки человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.07.2019

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Мир

При протестах против насилия полиции в Тель-Авиве задержаны десятки человек

Полицейский в Хайфе застрелил еврея эфиопского происхождения. В Тель-Авиве начались многотысячные демонстрации против полицейского насилия. Президент и премьер Израиля призвали к диалогу.

Полицейские и участница протестов в Тель-Авиве

Полицейские и участница протестов в Тель-Авиве

В ходе двух дней протестов против полицейского насилия в Тель-Авиве, арестованы почти 150 человек. Об этом израильская полиция сообщила вечером в среду, 3 июля.

Массовые демонстрации вызвала гибель молодого еврея эфиопского происхождения. По данным правоохранителей, 30 июня полицейский во внеслужебное время стал свидетелем ссоры в Хайфе. Он попытался вступить в контакт с ее участниками и после угроз с их стороны был вынужден применить оружие, опасаясь за свою жизнь. В результате 18-летний еврей получил смертельное огнестрельное ранение. В свою очередь, очевидцы утверждали, что сотрудник полиции угрожал молодому человеку оружием, сам при этом находясь вне опасности.

2 июля тысячи представителей эфиопско-израильского сообщества вышли на акцию протеста в Тель-Авиве. Тем самым они собирались выразить недовольство применением избыточной силы и дискриминации по отношению к ним. Демонстранты заблокировали центральные перекрестки в городе. В ряде мест протестующие поджигали автомобили и забрасывали полицейских камнями.

По данным экстренных служб, пострадали не менее 147 человек, из них 111 правоохранителей. Около 136 демонстрантов были задержаны. Протесты продолжились на следующий день, не менее 12 человек были взяты под стражу.

Контекст

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Акции в Тель-Авиве нарушили автомобильное сообщение. По данным местных СМИ, несколько десятков тысяч человек столкнулись с заторами на дорогах, вызванными протестами.

Призывы Ривлина и Нетаньяху к диалогу

Президент Израиля Реувен Ривлин, а также премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвали к спокойствию и диалогу. "Мы должны остановиться и вместе подумать, как нам двигаться дальше. Это не гражданская война", - заявил Ривлин.

Полиция продолжит "бороться за право протестующих проводить демонстрации", однако не потерпит "анархии или серьезного ущерба общественному порядку", подчеркнул израильский министр внутренней безопасности Гилад Эрдан. Он призвал демонстрантов уважать закон.

По данным Центрального статистического бюро Израиля, на конец 2017 года в более чем 8-миллионном Израиле проживали около 149 тысяч евреев эфиопского происхождения.

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