 Призыв на войну в Украине и пытки: от чего чеченцы бегут в Германию | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 11.03.2019

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Германия

Призыв на войну в Украине и пытки: от чего чеченцы бегут в Германию

Сотрудники Берлинского центра психологической помощи политическим беженцам рассказали о причинах бегства жителей Чечни в Европу.

Беженец из Чечни в общежитии под Берлином

Беженец из Чечни в общежитии под Берлином, фото из архива

Пытки, изнасилования, простреленные руки, посттравматическое стрессовое расстройство  - рассказы чеченских подопечных напоминают консультанту Берлинского центра психологической помощи политическим беженцам Карин Хопфман (Karin Hopfmann) худшее, что она слышала от беженцев из Сирии и Ирака. С одной только разницей - войны на Ближнем Востоке идут открыто, о них пишут в газетах и говорят по телевидению. А о том, что заставило сотни, если не тысячи граждан Российской Федерации бросить нажитое и добираться на перекладных через Москву в Брест, а оттуда в Польшу и дальше в Германию, никто особо не распространяется.

Спрашивать самих чеченских беженцев в Германии о причинах их отъезда бесполезно - все они молчат. Но на основании десятков интервью с беженцами из Чечни, живущими в Берлине и Бранденбурге, немецкие психологи и социальные работники делают первые выводы о том, что подвинуло этих людей на отчаянный шаг.

"Станешь героем на востоке Украины"

"От хорошей жизни ни один горец не бросит родину", - говорит одна из живущих в Берлине чеченок. В рамках встречи с журналистами, приуроченной к Международному женскому дню, в офисе одной из берлинских неправительственных организаций несколько женщин из Чечни рассказали о своей жизни в Германии, а работающие с ними психолог и социальный работник представили анонимные высказывания беженцев о причинах отъезда.

Контекст

Откуда в Бранденбурге столько чеченцев и почему их интеграция не всегда идет гладко, в эксклюзивном интервью DW объяснил министр внутренних дел этой федеральной земли Карл-Хайнц Шрётер. (25.02.2019)

Откуда в Берлине и окрестностях столько чеченцев и как они пытаются адаптироваться в правовом государстве. (24.02.2019)

В странах Европейского Союза к беженцам из Чечни отношение неоднозначное. Но и традиции самих чеченцев порой затрудняют их адаптацию к жизни в новых условиях. (09.11.2018)

Большинство беженцев из Чечни, которые пытаются попасть через Беларусь в Польшу, получают отказ польских властей. Нарушает ли Польша международные правила предоставления убежища? (03.01.2017)

По словам Карин Хопфман, занимающейся психологическим и правовым консультированием чеченских беженцев, одной из причин отъезда многие называют нежелание воевать в Сирии и Украине в составе "чеченских батальонов". Призыв в них, по словам беженцев, идет на принудительной основе и сопровождается угрозами - в том числе и в обвинении в пособничестве террористам, что ставит под угрозу не только мужчину-призывника, но и всю его семью.

По подозрению в пособничестве террористам

Другой повод для бегства - подозрения в пособничестве терроризме и участии в первой или второй чеченских войнах. Причем чеченские службы безопасности, по словам беженцев, действуют крайне жестоко. В качестве примера Карин Хопфман приводит историю чеченской семьи, живущей сегодня на юге Германии. Мужа - участника первой чеченской войны - разыскивали местные службы безопасности. В дом к семье регулярно приезжали бойцы в масках, переворачивавшие все вверх дном. Очередной такой "обыск" закончился жестоким избиением сына - соседи нашли его без сознания с простреленной правой рукой. В результате семья купила билеты на поезд Назрань - Москва на чужие имена, а из Москвы через Белоруссию и Польшу бежала в Германию.

По словам психолога Фрайхарта Регнера (Freihart Regner) из общественной организации Inter Homines, из рассказов чеченских беженцев вырисовывается схема - подозреваемых в участии в первой или второй чеченских войнах пытают до тех пор, пока те не назовут чье-нибудь имя, и тогда под пытками оказывается следующая жертва. Еще одна тактика психологического воздействия - регулярные обыски в домах, нередко напоминающие погромы.

Сексуальное насилие - абсолютное табу

Отдельная и совсем табуированная тема - сексуальное насилие, причем как в отношении женщин, так и в отношении мужчин. "Я слышала абсолютно ужасные истории, - говорит Карин Хопфман, не вдаваясь в подробности. - Некоторые жертвы пыток травматизированы настолько, что уже никогда не смогут вести счастливую жизнь". Само собой, что жертвы не обращаются к врачам - чтобы не предавать огласке свой позор.

Но и оказавшись в Германии, чеченцам приходится нелегко. По словам Хопфман, многие чеченцы сталкиваются с крайне негативным отношением к себе со стороны государственных структур федеральной земли Бранденбург. Общее число живущих в регионе Берлин-Бранденбург чеченцев она оценивает примерно в 16 тысяч.

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    Автор: Елена Барышева


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