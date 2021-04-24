Оборонно-промышленный комплекс Украины: реформа или смена вывески?

В Украине началась приватизация предприятий "Укроборонпрома". Концерн планируют ликвидировать уже в следующем году. DW - о том, как эксперты оценивают эти планы и коррупционные риски.