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Приватизация

Zu sehen auf den Bildern mit Menschen: Parteichef der KPRF Gennady Zyuganov und Pavel Grudinin. Sie wurden heute, am 24.04.2021 von unserem Korrespondenten in Moskau Sergey Satanovsky geschossen. Es geht um Parteitag der Kommunistischen Partei Russlands (KPRF).

Против Навального и капиталистической вакханалии: как КПРФ провела свой 18-й съезд 24.04.2021

Коммунисты на своем съезде отругали власти за "эксплуатацию, приватизацию и фальсификации". При этом Алексея Навального обвинили в смутьянстве.
Eine Werbetafel mit Logo des ukrainischen Turbinenherstellers Motor Sich / Motor Sitsch in Saporischschja. Foto: Thomas Scholz/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Украина намерена национализировать "Мотор Сич" 11.03.2021

СНБО Украины намерен вернуть предприятие в собственность государства "конституционным способом", а также отдельно разобраться с приватизацией заводов оборонного-промышленного комплекса.
Sept. 23, 2015 - Kiev, Ukraine - Visitors look machine gun of Ukroboronprom during the Arms and Security - 2015 exhibition in Kiev, Ukraine, 23 September 2015. The XII International Trade Fair Arms and Security √¢‚Ç¨‚ƒú 2015 is described as the most informative exhibition for security professionals, military professionals and sport weapon users and will take place from 22 to 25 September 2015 in Kiev. Kiev Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAg194 Sept 23 2015 Kiev Ukraine Visitors Look Machine Gun of Ukroboronprom during The Arms and Security 2015 Exhibition in Kiev Ukraine 23 September 2015 The XII International Trade Fair Arms and Security √¢‚Ç¨‚ƒú 2015 IS described As The Most Informative Exhibition for Security Professionals Military Professionals and Sports Weapon Users and will Take Place from 22 to 25 September 2015 in Kiev Kiev Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAg194

Оборонно-промышленный комплекс Украины: реформа или смена вывески? 15.12.2020

В Украине началась приватизация предприятий "Укроборонпрома". Концерн планируют ликвидировать уже в следующем году. DW - о том, как эксперты оценивают эти планы и коррупционные риски.
Old railways in Ukraine. © Masson - Fotolia.com 31208989

Deutsche Bahn об "Укрзализныце": Мы консультируем, украинцы управляют 06.02.2020

Член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла рассказал DW о планах сотрудничества с "Укрзализныця". Как будет проходить модернизация и приватизация предприятия?

Президент Казахстана в "Немцова.Интервью": Мы не употребляем слово "аннексия" применительно к Крыму 04.12.2019

По словам президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, никаких опасений в отношении России после 2014 года у казахстанских властей не было: "Мы верим в мудрость российского руководства".
Ukrainian President Volodymyr Zelensky gestures as he delivers a welcome speech to participants of the party Sluga narody (Servant of people) congress in Kiev on June 9, 2019, where are announced candidates of the party for the snap parliamentary elections set to be held next month. - The 41-year old Ukraine's sixth president dissolved a parliament dominated by his political opponents immediately after taking office last month. (Photo by Genya SAVILOV / AFP) (Photo credit should read GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images)

Зеленский заявил о готовящейся "большой приватизации" в Украине 03.07.2019

Приватизация будет проведена уже в текущем году, сообщил президент Украины во время визита в Канаду, не вдаваясь в детали.
Thema: Tschubais, Russen und die Oligarchen Chef des Staatskonzerns Rusnano Anatolij Tschubais zeigt auf das Bild mit dem Hinterteil eines Mannes voll mit Küssen-Spuren. Die Überschrift des Bildes: Wo und wohin Russen die Oligarchen küssen sollten. DW, Sergey Elkin

Анатомия любви к олигархам от Анатолия Чубайса 11.12.2018

Соавтор программы приватизации в России Анатолий Чубайс призвал граждан сказать "спасибо" тем, "кого общество называет олигархами". Карикатурист Сергей Елкин так понял этот призыв.
A supporter of Jair Bolsonaro, far-right lawmaker and presidential candidate of the Social Liberal Party (PSL), attends a demonstration in Rio de Janeiro, Brazil October 21, 2018. REUTERS/Sergio Moraes

Правый экстремист перезапускает экономику Бразилии 29.10.2018

Бразильский бизнес сделал ставку на победу Болсонару. Правоэкстремистский политик обещает радикальные реформы. Но до сих пор неясно, как он сможет оживить падающую экономику страны.
Former prime minister and presidential candidate Yulia Tymoshenko speaks to supporters at her election headquarters in Kiev May 25, 2014. An exit poll on Sunday indicated that Ukrainian confectionery tycoon Petro Poroshenko was elected president after securing an absolute majority in the first round of voting. REUTERS/David Mdzinarishvili (UKRAINE - Tags: POLITICS ELECTIONS)

Как Юлия Тимошенко видит будущее ГТС и "Нафтогаза Украины" 28.09.2018

Судьба украинской ГТС находится в центре внимания потенциальных кандидатов в президенты. Юлия Тимошенко объяснила, почему она против приватизации ГТС и за ликвидацию "Нафтогаза Украины".
Bildunterschrift:Belarus President Alexander Lukashenko (2nd R) watches Independence Day parade in Minsk, on July 3, 2013. Belarus celebrates tomorrow Independence Day, an official holiday marking the day in 1944 when the Red Army liberated Minsk from Nazi troops during the World War II. AFP PHOTO / BELTA / POOL/ NIKOLAI PETROV (Photo credit should read NIKOLAI PETROV/AFP/Getty Images)

Лукашенко раскритиковал попытки РФ приватизировать победу во Второй мировой 03.06.2018

Президент Беларуси считает, что в России "кому-то неймется" присвоить победу во Второй мировой войне. Подобные заявления, заявил Лукашенко, "льют воду на мельницу наших соперников".

04.04.2018 A general view shows Nice railway station on the second day of a nationwide strike by French SNCF railway workers in Nice, France, April 4, 2018. REUTERS/Eric Gaillard

Забастовка парализовала железнодорожное сообщение во Франции 14.05.2018

Железнодорожники выступают против реформы, предлагающей приватизацию Национальной компании французских железных дорог и лишения работников компании существенных привилегий.
ARCHIV 2014 +++ People pass the headquarters of Russian technology holding AFK Sistema in Moscow, Russia, 18 September 2014. The chairman of the Sistema JSFC Vladimir Yevtushenkov was placed under house arrest. Shares of Russian technology holding AFK Sistema plunged 30 percent on 17 September, after the arrest of its billionaire owner raised concerns that the government was planning a crackdown against oligarchs. Investigators said on 16 September that Sistema chairman Vladimir Yevtushenkov had been placed under house arrest in connection to an investigation into alleged embezzlement and money laundering during the sale of the Bashneft oil company. EPA/SERGEI ILNITSKY |

Суд снял арест с активов АФК "Система" в рамках разбирательства с "Роснефтью" 19.03.2018

Суд Башкирии учел, что АФК "Система" выполнила условия мирового соглашения, в рамках которого компания обязалась возместить "Башнефти" убытки, понесенные ею в результате реорганизации.
ARCHIV - Viele Strommasten stehen an einem Umspannwerk nahe Kiew (Ukraine), aufgenommen am 11.06.2008. Auf der Halbinsel Krim sind in der Nacht zum Sonntag überall die Lichter ausgegangen. Knapp zwei Millionen Menschen waren ohne Stromversorgung, berichteten die russischen Agenturen am Sonntagmorgen. Nach ersten Berichten waren auf dem ukrainischen Festland mehrere Masten der Starkstromleitung gesprengt worden, über die die von Russland annektierte Halbinsel bisher mit Elektrizität versorgt wurde. Foto: Daniel Karmann/dpa (zu dpa 0035 vom 22.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Большая украинская приватизация - россияне пока "вне игры" 02.03.2018

В Украине запретили продавать государственные предприятия российским компаниям. Но аналитики предупреждают, что обойти запрет можно через офшоры.
11.12.2017 RECROP - US-Präsident Donald Trump hält am 11.12.2017 im Roosevelt Room des Weißen Hauses in Washington (USA) eine Miniatur eines Astronauten, die ihm vom früheren Apollo-17-Astronauten Schmitt überreicht worden war. Die USA wollen die bemannte Raumfahrt zum Mond wieder aufnehmen und diese als Basis für Missionen zum Mars nutzen. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Montag eine entsprechende Direktive, mit der dieses Ziel wieder offizielle US-Politik wird. (Bildwiederholung mit geändertem Bildausschnitt) Foto: Evan Vucci/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

WP: Трамп хочет прекратить госфинансирование МКС 11.02.2018

Белый дом разрабатывает план приватизации МКС с 2025 года, пишет The Washington Post со ссылкой на внутренний документ NASA.
Thema Rada-Gesetz über Donbass-Politik, die unser Korrespondent in Kiew Alexandr Sawitski heute gemacht hat. Auf den Bildern ist eine Sitzung des ukrainischen Parlaments und Radaabgeordneten Mikhail Papiew und Oleg Beresyuk (mit der Brille) Schlüsselworter: Ukraine, Kiew, Donbass-Politik, Radaabgeordnete, Mikhail Papiew, Oleg Beresyuk, Alexandr Sawitski

Голосование в Верховной раде: когда открыт путь манипуляциям 06.02.2018

"Проголосовал, но не знаю за что", - подобные жалобы часто звучат от украинских депутатов после принятия в Раде важных законопроектов. DW разбиралась, почему это происходит.
ARCHIV 2014 +++ People pass the headquarters of Russian technology holding AFK Sistema in Moscow, Russia, 18 September 2014. The chairman of the Sistema JSFC Vladimir Yevtushenkov was placed under house arrest. Shares of Russian technology holding AFK Sistema plunged 30 percent on 17 September, after the arrest of its billionaire owner raised concerns that the government was planning a crackdown against oligarchs. Investigators said on 16 September that Sistema chairman Vladimir Yevtushenkov had been placed under house arrest in connection to an investigation into alleged embezzlement and money laundering during the sale of the Bashneft oil company. EPA/SERGEI ILNITSKY |

АФК "Система" перевела "Башнефти" 20 млрд рублей по мировому соглашению 28.12.2017

В рамках мирового соглашения АФК "Система" должна к концу марта выплатить "Башнефти" еще 80 млрд рублей.
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