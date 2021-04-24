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Коммунисты на своем съезде отругали власти за "эксплуатацию, приватизацию и фальсификации". При этом Алексея Навального обвинили в смутьянстве.
СНБО Украины намерен вернуть предприятие в собственность государства "конституционным способом", а также отдельно разобраться с приватизацией заводов оборонного-промышленного комплекса.
В Украине началась приватизация предприятий "Укроборонпрома". Концерн планируют ликвидировать уже в следующем году. DW - о том, как эксперты оценивают эти планы и коррупционные риски.
Член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла рассказал DW о планах сотрудничества с "Укрзализныця". Как будет проходить модернизация и приватизация предприятия?
По словам президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, никаких опасений в отношении России после 2014 года у казахстанских властей не было: "Мы верим в мудрость российского руководства".
Приватизация будет проведена уже в текущем году, сообщил президент Украины во время визита в Канаду, не вдаваясь в детали.
Соавтор программы приватизации в России Анатолий Чубайс призвал граждан сказать "спасибо" тем, "кого общество называет олигархами". Карикатурист Сергей Елкин так понял этот призыв.
Бразильский бизнес сделал ставку на победу Болсонару. Правоэкстремистский политик обещает радикальные реформы. Но до сих пор неясно, как он сможет оживить падающую экономику страны.
Судьба украинской ГТС находится в центре внимания потенциальных кандидатов в президенты. Юлия Тимошенко объяснила, почему она против приватизации ГТС и за ликвидацию "Нафтогаза Украины".
Президент Беларуси считает, что в России "кому-то неймется" присвоить победу во Второй мировой войне. Подобные заявления, заявил Лукашенко, "льют воду на мельницу наших соперников".
Железнодорожники выступают против реформы, предлагающей приватизацию Национальной компании французских железных дорог и лишения работников компании существенных привилегий.
Суд Башкирии учел, что АФК "Система" выполнила условия мирового соглашения, в рамках которого компания обязалась возместить "Башнефти" убытки, понесенные ею в результате реорганизации.
В Украине запретили продавать государственные предприятия российским компаниям. Но аналитики предупреждают, что обойти запрет можно через офшоры.
Белый дом разрабатывает план приватизации МКС с 2025 года, пишет The Washington Post со ссылкой на внутренний документ NASA.
"Проголосовал, но не знаю за что", - подобные жалобы часто звучат от украинских депутатов после принятия в Раде важных законопроектов. DW разбиралась, почему это происходит.
В рамках мирового соглашения АФК "Система" должна к концу марта выплатить "Башнефти" еще 80 млрд рублей.
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