Преступник из Галле признал вину за попытку напасть на синагогу

Предполагаемый преступник Штефан Б. (Stephan B.), предпринявший попытку напасть на синагогу в городе Галле, полностью признал свою вину. На допросе он выразил сожаление, что ему не удалось убить еще больше людей, особенно мигрантов. Он также заявил, что в первую очередь хотел убить евреев, сообщили в понедельник, 30 марта, медиакомпании NDR и WDR, а также газета Süddeutsche Zeitung.

9 октября 2019 года Штефан Б. попытался с оружием в руках ворваться в синагогу в Галле во время еврейского праздника Йом-кипур и убить собравшихся там людей. Когда ему это не удалось, он, по данным следствия, застрелил на улице женщину и ворвался в турецкую закусочную, где убил мужчину. При попытке скрыться Штефан Б. тяжело ранил еще двух человек.

Подорвать международную репутацию Германии

По заключению Федеральной прокуратуры ФРГ, Штефан Б. своими действиями пытался причинить вред репутации Германии на мировой арене. Судя по всему, он действовал в одиночку. По сообщениям СМИ, Штефан Б. рассказал следствию, как он самостоятельно изготовил оружие из металлических трубок и с помощью трехмерного принтера. Без посторонней помощи он также смастерил "коктейли Молотова" и бомбы, а подержанные патроны купил в интернете.

На допросе Штефан Б. также показал, что для своих расистских и правоэкстремистских убеждений он черпал поддержку в интернете. В сети он анонимно контактировал с единомышленниками, в основном из США, с которыми обменивался ненавистническими комментариями о евреях и женщинах.

Как сообщают СМИ, Штефана Б., по его собственным словам, подвигли на преступление правоэкстремистские нападения на две мечети в новозеландском Крайстчёрче в марте 2019 года, в результате которых погиб 51 человек.

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