 Премьер-министр Украины Гройсман объявил о намерении уйти в отставку 22 мая | Новости из Германии об Украине | DW | 20.05.2019

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Украина

Премьер-министр Украины Гройсман объявил о намерении уйти в отставку 22 мая

Украинский премьер пообещал уйти в отставку после ближайшего заседания правительства. Владимир Гройсман заявил об этом после того, как новый президент Владимир Зеленский призвал кабинет министров сложить полномочия.

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что 22 мая, после очередного заседания правительства, намерен подать в отставку. Об этом он сообщил в понедельник, 20 мая, на брифинге в столице Украины.

Контекст

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Победа Зеленского повлекла за собой масштабные изменения в политическом ландшафте Украины. У новоизбранного президента, возможно, найдется немало союзников в Раде еще до парламентских выборов. (23.04.2019)

Гройсман пошел на этот шаг после того, как ранее в тот же день новый президент страны Владимир Заленский во время инаугурационной речи призвал украинский кабинет министров уйти в отставку. "Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины, а не перед новоизбранным президентом", - отметил Владимир Гройсман.

"Вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил Зеленский, обращаясь к членам правительства. Он также объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко усмотрел в заявлении премьер-министра об отставке политический расчет. "Не могу назвать решение Гройсмана уйти в отставку взвешенным и полезным для страны, - написал он в Twitter. - Верховная Рада идет на выборы, Президент только принимает дела. И в это время правительство должно было бы обеспечить экономическую стабильность и безопасность на время выборов. Однако победили эмоции и политический расчет".

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    Автор: Ута Штайнвер


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