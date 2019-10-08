Премьер-министр Украины выступил за "особый формат" отношений с Евросоюзом

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в четверг, 31 октября, встретился в Киеве с главой директората Еврокомиссии по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Кристианом Даниэльсоном. Темой переговоров стали пути укрепления сотрудничества Киева и Брюсселя в рамках программы "Восточное партнерство", сообщил Гончарук в своем микроблоге в Twitter.

Киев надеется на "особый формат" отношений в рамках "Восточного партнерства" и заинтересован в заключении так называемого промышленного безвиза - Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA), которое станет "значительным шагом на пути евроинтеграции", сообщается на сайте украинского правительства. Украина стремится через пять лет "максимально приблизиться к членству в ЕС" и в этой связи нуждается в помощи со стороны Брюсселя, отметил Гончарук.

В свою очередь, Даниэльсон также отметил важность переговоров по вопросу ACAA. Он договорился с премьером Украины обсудить реализацию этого процесса позже.

Гончарук призвал инвестировать в порты Мариуполя и Бердянска

На переговорах Гончарук также напомнил о проектах, о которых шла речь в отчете ЕС "Поддержка региона Азовского моря: предложения по дополнительным мерам" - в частности, по сбору и переработке отходов в Мариуполе и по развитию троллейбусного транспорта в Херсона. Вместе с тем украинский премьер призвал ЕС инвестировать в морские порты Мариуполя и Бердянска.

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