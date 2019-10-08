 Премьер-министр Украины выступил за ″особый формат″ отношений с Евросоюзом | Новости из Германии об Украине | DW | 31.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Премьер-министр Украины выступил за "особый формат" отношений с Евросоюзом

Украина намерена через 5 лет "максимально приблизиться к членству в ЕС", заявил украинский премьер на встрече с главой отделения Еврокомиссии по вопросам европейской политики соседства.

Флаги Украины и Евросоюза

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в четверг, 31 октября, встретился в Киеве с главой директората Еврокомиссии по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Кристианом Даниэльсоном. Темой переговоров стали пути укрепления сотрудничества Киева и Брюсселя в рамках программы "Восточное партнерство", сообщил Гончарук в своем микроблоге в Twitter.

Контекст

"Восточному партнерству" исполняется 10 лет. Какую пользу инициатива принесла постсоветским странам и ЕС, а также, почему Россия не принимает в ней участие - в материале DW. (13.05.2019)

И в Евросоюзе, и в Украине очень хотят провести саммит именно сейчас. Эксперты и украинские политики надеются, что декларация по его итогам будет содержать много приятного для Киева. (07.07.2019)

Киев надеется на "особый формат" отношений в рамках "Восточного партнерства" и заинтересован в заключении так называемого промышленного безвиза - Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA), которое станет "значительным шагом на пути евроинтеграции", сообщается на сайте украинского правительства. Украина стремится через пять лет "максимально приблизиться к членству в ЕС" и в этой связи нуждается в помощи со стороны Брюсселя, отметил Гончарук.

В свою очередь, Даниэльсон также отметил важность переговоров по вопросу ACAA. Он договорился с премьером Украины обсудить реализацию этого процесса позже.

Гончарук призвал инвестировать в порты Мариуполя и Бердянска

На переговорах Гончарук также напомнил о проектах, о которых шла речь в отчете ЕС "Поддержка региона Азовского моря: предложения по дополнительным мерам" - в частности, по сбору и переработке отходов в Мариуполе и по развитию троллейбусного транспорта в Херсона. Вместе с тем украинский премьер призвал ЕС инвестировать в морские порты Мариуполя и Бердянска.

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 14:26

В Европу на заработки: как живут люди на границе Украины и Польши

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

Ссылки в интернете

Пресс-служба проавительства Украины сообщает о встрече Алексея Гончарука и Кристиана Даниэльсона

Аудио- и видеофайлы по теме

В Европу на заработки: как живут люди на границе Украины и Польши  

"Восточное партнерство": Брюссель развенчивает мифы  

Сенсации на саммите "Восточного партнерства": были ли они?  

Также по теме

Minsker Dialog

"Минский диалог": может ли Восточная Европа стать поясом стабильности? 08.10.2019

На проходившем в Минске форуме по вопросам безопасности в Восточной Европе Александр Лукашенко предложил воспользоваться опытом Беларуси. DW - о президентской сессии форума.

Ukraine Kiew Treffen mit EU-Vertretern

Саммит ЕС-Украина: подведение пятилетних итогов 08.07.2019

Эмоциональное выступление главы Евросовета, совместное заявление и выделение Киеву Брюсселем 120 млн евро - DW с подробностями о ходе и итогах саммита ЕС-Украина.

Brüssel: 10 Jahre Östlichen Partnerschaft

ЕС празднует десятилетие "Восточного партнерства" 13.05.2019

Кто приехал в Брюссель отпраздновать десятилетие "Восточного партнерства", а также удалось ли принять итоговое коммюнике - в материале DW.

Реклама

Самые читаемые

Будущий глава WADA высказался о допинге в российском спорте  

Авария под Северодвинском: Берлин оценил силу взрыва  

Автопром Германии ускоряет переход на гибриды и электромобили  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно