 Премьер-министр Великобритании назначила нового министра по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2018

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Европа

Премьер-министр Великобритании назначила нового министра по "Брекзиту"

Новым министром по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза стал Доминик Раб. Его предшественник подал в отставку накануне.

Доминик Раб

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила новым министром по "Брекзиту" 44-летнего Доминика Раба, который прежде занимал должность министра по делам жилищного строительства. Об этом правительство Великобритании сообщило в понедельник, 9 июля.

Ранее занимавший этот пост на протяжении двух лет Дэвид Дэвис накануне подал в отставку. Свое решение Дэвис объяснил итогами встречи Мэй с членами ее кабинета 6 июля. По мнению Дэвиса, из-за политики главы правительства "при самом лучшем раскладе" позиции Лондона на переговорах с ЕС по "Брекзиту" окажутся ослаблены.

После отставки Дэвиса представитель Европарламента на переговорах по "Брекзиту" Ги Верхофстадт настаивает на их продолжении. По словам бывшего премьер-министра Бельгии, продвижение по этому вопросу - "в интересах обеих сторон".

Контекст

На саммите в Брюсселе 27 стран ЕС решили перейти ко второй фазе переговоров с Великобританией о "Брекзите". DW объясняет, что это за фазы, что уже достигнуто и чего ожидать в дальнейшем. (15.12.2017)

Принимая декларацию о выходе Великобритании из Евросоюза, глава Евросовета Дональд Туск разве что не плакал. Зато теперь он дал понять, что тон переговоров по Brexit будет задавать Брюссель, считает Бернд Ригерт. (01.04.2017)

Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился, а некоторые европейцы уже говорят о том, что чувствуют себя жертвами дискриминации. Их пугает "Брекзит" и его последствия. (21.01.2018)

Выход из состава Евросоюза запланирован на 2019 год

Британцы высказались за выход страны из состава ЕС на референдуме в июне 2016 года, поддержав его 52 процентами голосов. Оппозиционные британские политики, настроенные проевропейски, на данный момент требуют провести повторный референдум, ссылаясь на то, что многие граждане страны в 2016 году не осознавали всех последствий своего решения.

Великобритания официально выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года. После этого между Лондоном и Брюсселем на протяжении 21 месяца будет действовать переходный период, во время которого Великобритании и ЕС предстоит договориться о будущем партнерстве.

В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила Евросоюза, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.

Смотрите также:

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    23 июня 2016 года состоялся референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Разная Британия

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. И исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались 55,8% и 62% местного населения, соответственно.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента голосовавших здесь хотели остаться частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% проголосовавших британцев в возрасте от 18 до 24 лет не хотели, чтобы страна покинула ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за выход Великобритании из Евросоюза. В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

  • жительницы Великобритании

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    К урнам идут (почти) одни старики

    Старики решили, как жить молодежи? Не все так однозначно. Явка среди британцев от 18 до 24 лет составила всего лишь 36 процентов. 58 процентов граждан в возрасте 25-34 лет пришли на избирательные участки. Зато среди жителей Великобритании старше 55 лет явка превысила 80 процентов. Пожилые британцы оказались более активными гражданами и поэтому решили исход референдума.

  • Дэвид Кэмерон с семьей, последняя речь

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Отставка Кэмерона

    Одним из последствий победы сторонников Brexit на референдуме стала отставка Дэвида Кэмерона с поста главы британского правительства. Он заявил, что страну к ее следующему пункту назначения поведет новый "капитан". Свою должность оставил также еврокомиссар по финансовой стабильности от Великобритании Джонатан Хилл.

  • Тереза Мэй

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Новый "капитан" у руля Brexit

    После отставки Кэмерона должность премьера заняла экс-министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй. 59-летняя политик, которую называют британской версией канцлера ФРГ Ангелы Меркель, выразила надежду, что ее страна и Евросоюз найдут устраивающую обе стороны модель отношений.

  • Британский флаг на фоне Биг-Бена

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Выход из ЕС - не ранее 2019 года

    Правительство Великобритании планирует выход страны из Европейского Союза в начале 2019 года, заявил в одном из интервью британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях. Дэвид Дэвис, назначенный главой министерства по делам Brexit, ранее также назвал ориентировочный срок выхода из ЕС - конец 2018 или начало 2019 года.

    Автор: Илья Коваль


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Brexit: о чем до сих пор не могут договориться ЕС и Великобритания

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

На референдуме 23 июня 2016 года британцы проголосовали за историческое решение по выходу их страны из ЕС. Главные факты о плебисците в Великобритании - в фотогалерее DW. (28.06.2016)  

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