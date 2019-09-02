 Премьер-министром Грузии стал бывший менеджер Lufthansa Гахария | Новости из Германии о Европе | DW | 08.09.2019

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Европа

Премьер-министром Грузии стал бывший менеджер Lufthansa Гахария

Парламент Грузии поддержал кандидатуру Георгия Гахарии на пост премьер-министра. Оппозиция в голосовании не участвовала.

Новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария

Георгий Гахария

Новым премьер-министром Грузии стал 44-летний Георгий Гахария, ранее занимавший пост главы МВД республики. В воскресенье, 8 сентября, его кандидатуру поддержали 98 депутатов парламента в Тбилиси, проголосовавших против не было. Оппозиционные партии отказались от участия в голосовании.

Выступая с первым заявлением на новом посту, Гахария заверил в продолжении курса на вступление Грузии в ЕС и НАТО, а также углубление отношений с США. Наиболее серьезной проблемой сегодняшней Грузии является оккупация Абхазии и Южной Осетии, указал он далее.

Преемник Мамуки Бахтадзе

В начале сентября пост премьер-министра Грузии покинул Мамука Бахтадзе, возглавлявший правительство с июня 2018 года. Стране нужны новые лица в политике, а свои задачи на посту премьера Грузии он уже выполнил - создал "стратегические рамки развития", указал Бахтадзе. На следующий день председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выдвинул кандидатом в премьеры Гахарию.

Контекст

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Оппозиция резко негативно относится к новому главе правительства. Представители оппозиционных партий предупредили, что назначение Гахарии на пост премьера будет "плевком" грузинскому обществу, требующему, по их словам, отставки Гахарии с поста главы МВД за "кровавый" разгон демонстрантов 20 июня у дома правительства, в результате которого пострадали сотни людей.

Выпускник МГУ и бывший менеджер Lufthansa

Георгий Гахария - выпускник магистратуры факультета политологии МГУ. С 2008 по 2013 годы он работал директором по развитию бизнеса в Восточной Европе и странах бывшего СССР немецкого авиаконцерна Lufthansa. С ноября 2016 года он являлся министром экономики Грузии, с ноября 2017-го - главой МВД.

Согласно конституции Грузии кандидата в премьер-министры страны утверждает парламент. Затем новый глава правительства представляет депутатам обновленный состав кабинета, которому парламент должен вынести вотум доверия. Вся эта процедура должна будет пройти в течение двух недель после отставки Мамуки Бахтадзе.

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    Автор: Анастасия Аринушкина


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