 Премьер Греции Алексис Ципрас получил вотум доверия в парламенте | Новости из Германии о Европе | DW | 10.05.2019

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Европа

Премьер Греции Алексис Ципрас получил вотум доверия в парламенте

В поддержку греческого премьер-министра высказались 153 парламентария из 300. Ранее консерваторы из "Новой демократии" инициировали голосование о недоверии первому замминистра здравоохранения Греции.

Алексис Ципрас получил вотум доверия в парламенте Греции

Алексис Ципрас получил вотум доверия в парламенте Греции

Правительство премьер-министра Греции Алексиса Ципраса получило вотум доверия в парламенте республики. По итогам голосования, состоявшегося в Афинах вечером в пятницу, 10 мая, в поддержку Ципраса высказались 153 депутата из 300.

Консервативная оппозиционная партия "Новая демократия" инициировала голосование о недоверии первому замминистра здравоохранения Павлосу Полакису. В свою очередь, премьер-министр, занимающий свой пост с 2015 года, поставил вопрос о доверии всему правительству.

Контекст

Греки много сделали для стабилизации экономики, и почти достигли цели. И для страны, и для Евросоюза это немалый успех, полагает обозреватель DW. (22.06.2018)

Греческий лидер Коалиции радикальных левых сил СИРИЗА считается настоящим мастером реальной политики. Кто же такой Алексис Ципрас и каков был его путь на политический Олимп? (24.01.2015)

Кризис в Греции положил конец господству двух партий и открыл широкие возможности перед другими политическими силами. Однако среди них оказались откровенные враги народовластия. (27.05.2013)

Партию Ципраса СИРИЗА обвинили в удушении экономики

Ранее председатель "Новой демократии" Кириакос Мицотакис обвинил Ципраса и возглавляемую им левую партию СИРИЗА в удушении экономики и искоренении среднего класса из-за значительного налогообложения. В свою очередь, греческое правительство объявило о ряде экономических мер, в числе которых - снижение налогов и поддержка пенсионеров.

Очередные парламентские выборы в Греции назначены на 20 октября. Согласно опросам, правящая СИРИЗА примерно на 5 процентов отстает от оппозиционной "Новой демократии". Кроме того, в конце мая греки будут участвовать в выборах депутатов Европарламента. В этом же месяце в республике состоятся выборы в местные органы власти.

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