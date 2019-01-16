Премьер Греции Алексис Ципрас получил вотум доверия в парламенте

Правительство премьер-министра Греции Алексиса Ципраса получило вотум доверия в парламенте республики. По итогам голосования, состоявшегося в Афинах вечером в пятницу, 10 мая, в поддержку Ципраса высказались 153 депутата из 300.

Консервативная оппозиционная партия "Новая демократия" инициировала голосование о недоверии первому замминистра здравоохранения Павлосу Полакису. В свою очередь, премьер-министр, занимающий свой пост с 2015 года, поставил вопрос о доверии всему правительству.

Партию Ципраса СИРИЗА обвинили в удушении экономики

Ранее председатель "Новой демократии" Кириакос Мицотакис обвинил Ципраса и возглавляемую им левую партию СИРИЗА в удушении экономики и искоренении среднего класса из-за значительного налогообложения. В свою очередь, греческое правительство объявило о ряде экономических мер, в числе которых - снижение налогов и поддержка пенсионеров.

Очередные парламентские выборы в Греции назначены на 20 октября. Согласно опросам, правящая СИРИЗА примерно на 5 процентов отстает от оппозиционной "Новой демократии". Кроме того, в конце мая греки будут участвовать в выборах депутатов Европарламента. В этом же месяце в республике состоятся выборы в местные органы власти.

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