 Премьер Великобритании Мэй потерпела новое поражение по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 14.02.2019

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Европа

Премьер Великобритании Мэй потерпела новое поражение по "Брекзиту"

Парламент Соединенного Королевства отверг план правительства, касающийся дальнейших переговоров с ЕС о порядке "Брекзита". Сторонники жесткой линии из партии Терезы Мэй еще до голосования дали понять о своем несогласии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй за полтора месяца до запланированного выхода ее страны из состава Европейского Союза потерпела в парламенте новое поражение, связанное с "Брекзитом". Депутаты Палаты общин в четверг, 14 февраля, 303 голосами против 258 отвергли законопроект, который должен был утвердить мандат Мэй на дальнейшие переговоры с Евросоюзом об условиях "Брекзита", а также исключить возможность нерегулируемого выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Две недели назад депутаты поручили Мэй договориться с Брюсселем о внесении поправок в уже согласованный договор об условиях и порядке "Брекзита". К удивлению Брюсселя, Тереза Мэй поддержала эту инициативу, встав тем самым на примирительный курс по отношению к сторонникам жесткой линии в Консервативной партии. Однако эти политики теперь отказали Мэй в поддержке.

Контекст

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Исторический саммит Евросоюза по "Брекзиту" закончился, соглашение о выходе Великобритании из ЕС готово. Но проблемы не решены. Пока что от "Брекзита" есть лишь проигравшие, уверен Бернд Ригерт. (26.11.2018)

Подрыв позиций Терезы Мэй

Камнем преткновения стал тот факт, что одновременно парламент должен был утвердить и отказ от хаотичного "Брекзита", который имел бы тяжелые последствия для экономики и других сфер жизни.

Хотя нынешнее голосование не имело обязывающей силы, некоторые сторонники жесткой линии в вопросе о "Брекзите" отказались поддержать соответствующий законопроект. Это сильно подорвало надежды Мэй на то, что ей все же удастся провести через парламент соглашение с ЕС по "Брекзиту".

Терезе Мэй удалось избежать бунта депутатов, дружественно настроенных к Брюсселю, поскольку она еще 12 февраля обещала провести третий тур голосования 27 февраля.

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  • Борис Джонсон

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    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

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  • Флаг ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


 

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Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?  

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Парламент Великобритании отклонил соглашение по "Брекзиту" 15.01.2019

Теперь у британского правительства есть три дня, чтобы представить альтернативный план "Брекзита". Оппозиция требует голосования по вотуму недоверия премьер-министру Мэй.

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