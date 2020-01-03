Премьера Австралии резко раскритиковали за реакцию на пожары

На юго-восточном побережье Австралии в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория в связи с бушующими там разрушительными лесными пожарами проходит массовая эвакуация и введен режим бедствия. Как сообщила в пятницу, 3 января, газета The Australian, жертвами стихии стали десять человек, еще как минимум 28 объявлены в розыск.

По данным агентства dpa, на выездах из городов образовались длинные очереди автомобилей, на заправках не хватает бензина. В районах, расположенных в непосредственной близости от мест возгорания, автомобили сопровождают полицейские.

В Маллакуте, где тысячи жителей укрылись на пляже, после того как город заволокло плотным дымом, эвакуацию провели военнослужащие Королевского военно-морского флота Австралии.

Пожары могут повлиять на итоги выборов

Премьер-министру и лидеру Либеральной партии Австралии Скотту Моррисону пришлось досрочно прервать визит в город Кобарго на юго-востоке страны, после того как местные жители обрушились на него с критикой и обвинили в недостаточно эффективном противодействии стихии. Как отмечают наблюдатели, ситуация может негативно отразиться на положении либералов на всеобщих парламентских выборах 17 октября 2020 года. На первой официальной пресс-конференции с начала пожаров, которые не утихают с сентября 2019 года, Моррис назвал реакцию властей на происходящее и их климатическую политику "разумными".

Улучшения погодных условий не ожидается

Между тем метеорологи уже предупредили, что ждать улучшения погодных условий в предстоящие выходные не следует: температуры достигают 40-градусной отметки, влажность воздуха не превышает 10 процентов. За ночь зона пожаров успевает продвинуться вперед приблизительно на 30 километров. Пламенем охвачены свыше 5,5 млн гектаров (55 тысяч квадратных километров), это больше площади Дании или Нидерландов. Только в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс уничтожены почти 1300 зданий.

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