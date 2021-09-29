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Премия "Эмми" (Emmy Award) - американская телевизионная награда.
Премия считается телевизионным аналогом "Оскара".
Материал CNN, подготовленный в сотрудничестве с Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, удостоен премии "Эмми" в номинации "Репортаж-расследование в новостной программе".
Известный журналист-расследователь Питер Р. де Врис был тяжело ранен в голову в результате нападения в центре Амстердама. Полиция задержала предполагаемых преступников.
Американская телепремия "Эмми" за режиссуру мини-сериала в этом году досталась немке Марии Шрадер за четырехсерийную картину "Неортодоксальная", вышедшую на платформе Netflix.
Приз за лучший драматический сериал был вручен на церемонии в Лос-Анджелесе "Игре престолов". Лучшим комедийным сериалом признана история "Удивительная миссис Мейзел".
Мини-сериал про то, как маленькая девочка перевоспитала двух правых радикалов, покорил жюри премии, считающейся телевизионным эквивалентом "Оскара".
Телефильм немецкого канала RTL "Германия-83" удостоен Международной премии "Эмми" в номинации "Лучший драматический телесериал". Шпионский боевик стал первым немецким сериалом, который показали по телевидению в США.
Номинантами самой престижной телепремии "Эмми" стали две немецкие картины - телесериал "Германия 83" и документальный фильм "Война лжи". Еще одну награду получила актриса Кристиане Пауль.
Сериал "Игра престолов" завоевал 38 премию "Эмми". Это рекорд за всю почти 70-летнюю историю американской телевизионной премии.
Количество эпизодов восьмого сезона пока не определено. "Мы сделаем столько, сколько нам дадут продюсеры", - уточнил программный директор кабельной и спутниковой сети HBO Кейси Блойс.
Престижной американской телепремии "Эмми" в 12 номинациях удостоен сериал в жанре фэнтези "Игра престолов". Лучшим актером признан Джон Хэмм за свою роль в сериале "Безумцы".
Фильм телеканала ZDF "Наши матери, наши отцы", рассказывающий о судьбе молодых людей во время Второй мировой войны, завоевал "Эмми" в категории "Лучший минисериал".
Среди компаний, участвовавших в создании спецэффектов для популярного американского телесерила, была компания из Германии.
Немецкая топ-модель уже во второй раз номинирована на получение престижной премии в категории "лучший ведущий телевизионной передачи".
В Дюссельдорфе стартуют генеральные репетиции "Евровидения-2011". Перед их началом солист британской группы Blue рассказал, что он сделает в случае победы, а немка Лена призналась, что ей нравится песня армянки Эмми.
В этом году на получение престижной премии "Эмми" претендуют три номинанта из Германии: художественный и документальный фильмы, а также комедийный сериал.
Среди претендентов на "Эмми"- немецкая актриса Хайке Макатч. Она может получить престижный приз за роль предпринимательницы Маргарете Штайф, благодаря которой получил всемирную известность традиционный плюшевый мишка.
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