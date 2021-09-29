Премия Эмми

Немецкий телефильм награжден премией "Эмми" как лучший минисериал

Фильм телеканала ZDF "Наши матери, наши отцы", рассказывающий о судьбе молодых людей во время Второй мировой войны, завоевал "Эмми" в категории "Лучший минисериал".