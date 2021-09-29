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Премия Эмми

Премия "Эмми" (Emmy Award) - американская телевизионная награда.

Премия считается телевизионным аналогом "Оскара".

The 73rd Emmy Awards at the Event Deck on Sunday, Sept. 19, 2021 at L.A. LIVE in Los Angeles. (Photo Jordan Strauss/Invision for the Television Academy/AP Images)

Расследование СМИ об отравлении Навального получило премию "Эмми" 29.09.2021

Материал CNN, подготовленный в сотрудничестве с Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, удостоен премии "Эмми" в номинации "Репортаж-расследование в новостной программе".
2021-07-06 20:20:46 AMSTERDAM - Bei einer Schießerei in Amsterdam ist ein Mann schwer verletzt worden. Laut Het Parool wäre es der Kriminalreporter Peter R. de Vries. ANP EVERT ELZINGA

Премьер-министр Нидерландов осудил покушение на журналиста в Амстердаме 07.07.2021

Известный журналист-расследователь Питер Р. де Врис был тяжело ранен в голову в результате нападения в центре Амстердама. Полиция задержала предполагаемых преступников.

Unorthodox Based on the New York Times bestselling memoir of the same name by Deborah Feldman, Unorthodox is a story about a girl who rejects her radicalized upbringing and leaves to start a new life. One part coming of age story, and one part thriller, set in the fun world of Berlin, we watch as a girl discovers all parts of life, of herself and as she follows the dark trails to uncover the dangerous mysteries of her family's past.

Сериал об ортодоксальной еврейке, сбежавшей из общины, получил "Эмми" 21.09.2020

Американская телепремия "Эмми" за режиссуру мини-сериала в этом году досталась немке Марии Шрадер за четырехсерийную картину "Неортодоксальная", вышедшую на платформе Netflix.

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: George RR Martin and Game Of Thrones Cast in the press room at the 70th Primetime Emmy Awards at the Microsoft Theater in Los Angeles, California on September 17, 2018. Credit: Faye Sadou/MediaPunch |

Сериал "Игра престолов" получил "Эмми" в главной категории 18.09.2018

Приз за лучший драматический сериал был вручен на церемонии в Лос-Анджелесе "Игре престолов". Лучшим комедийным сериалом признана история "Удивительная миссис Мейзел".
ARCHIV - HANDOUT - Lara (Nomie Lane Tucker) und Vater Thomas (Edin Hasanovic) in einer Szene des Films Familie Braun (undatierte Filmszene). Die Mini-Serie ist für einen internationalen Emmy nominiert. (zu dpa Zwei Nominierungen für Deutschland bei internationalen Emmys vom 27.09.2017) ACHTUNG: Honorarfrei - Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die genannte Sendung und nur bei Urheber-Nennung Foto: C.Pausch-Fotografie/ZDF/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Почему комедия про неонацистов получила "Эмми"? 22.11.2017

Мини-сериал про то, как маленькая девочка перевоспитала двух правых радикалов, покорил жюри премии, считающейся телевизионным эквивалентом "Оскара".
ARCHIV - Die Schauspieler (l-r) Ludwig Trepte, Lisa Tomaschewsky, Jonas Nay und Sonja Gerhardt lachen am 03.11.2014 während eines Fototermines am Set der achtteiligen RTL-Serie «Deutschland!» (AT) in Potsdam (Brandenburg). Die Spionagegeschichte «Deutschland 83», die erst im Herbst bei RTL anlaufen wird, ist vom 17.06.2015 an landesweit bei Sundance TV zu sehen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa (zu dpa Erstmals deutsche Serie zuerst im amerikanischen Fernsehen vom 16.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ .Fernsehen; .Medien; .Personen; .USA; Fernsehen; Medien; Deutschland 83; Film; television; TV; film; movie; Media; People; persons; USA; United States of America

Сериал года: Приключения агента ГДР получили премию "Эмми" 22.11.2016

Телефильм немецкого канала RTL "Германия-83" удостоен Международной премии "Эмми" в номинации "Лучший драматический телесериал". Шпионский боевик стал первым немецким сериалом, который показали по телевидению в США.
21.11.2016 epa05641673 German producers Philipp Steffens (L), Joerg Winger (2-R) and German actress Maria Schrader (R) pose with British actor Damian Lewis (2-L) after winning the International Emmy award for Drama Series for 'Deutschland 83' at the 44th International Emmy Awards in New York, New York, USA, 21 November 2016. EPA/ANDREW GOMBERT +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германию ушли три награды Международной телепремии "Эмми" 22.11.2016

Номинантами самой престижной телепремии "Эмми" стали две немецкие картины - телесериал "Германия 83" и документальный фильм "Война лжи". Еще одну награду получила актриса Кристиане Пауль.
18.09.2016 ++++ LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 18: Writer/producers David Benioff and D.B. Weiss (both center, at microphone) with production crew accept Outstanding Drama Series for 'Game of Thrones' onstage during the 68th Annual Primetime Emmy Awards at Microsoft Theater on September 18, 2016 in Los Angeles, California. Copyright: Getty Images/K. Winter

"Игра престолов" установила рекорд по количеству премий "Эмми" 19.09.2016

Сериал "Игра престолов" завоевал 38 премию "Эмми". Это рекорд за всю почти 70-летнюю историю американской телевизионной премии.
HANDOUT - Jon Snow (Kit Harington) erreicht als Gefangener das Lager der Wildlinge (undatierte Filmszene). Neue Charaktere, mehr Magie und viel vergossenes Blut: Das Fantasy-Epos «Game of Thrones» wartet in der dritten Staffel, die von diesem 28.02.2014 um 20.15 Uhr auf RTL II anläuft, mit einigen Überraschungen auf. In der dritten Runde des Kampfes um den eisernen Thron geht es richtig zur Sache. Es wird betrogen, gefoltert, gehasst, geheiratet und vor allem gemeuchelt. Foto: © HBO Enterprises _ All Rights Reserved. - ACHTUNG: Das Material darf ausschließlich zur redaktionellen Verwendung genutzt werden - +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/HBO Enterprises

HBO: Восьмой сезон станет последним в сериале "Игра престолов" 31.07.2016

Количество эпизодов восьмого сезона пока не определено. "Мы сделаем столько, сколько нам дадут продюсеры", - уточнил программный директор кабельной и спутниковой сети HBO Кейси Блойс.
20.09.2015+++ The cast of HBO's Game of Thrones poses backstage with their award for Outstanding Drama Series during the 67th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California September 20, 2015. REUTERS/Mike Blake

"Игра престолов" побила рекорды телепремии "Эмми" 21.09.2015

Престижной американской телепремии "Эмми" в 12 номинациях удостоен сериал в жанре фэнтези "Игра престолов". Лучшим актером признан Джон Хэмм за свою роль в сериале "Безумцы".
ARCHIV - Die Schauspieler Volker Bruch (l) als Wilhelm Winter und Tom Schilling als sein Bruder Friedhelm Winter stehen am 14.07.2011 in Halle/Saale (Sachsen-Anhalt) bei den Dreharbeiten für den Film «Unsere Mütter, unsere Väter» auf dem Gelände der ehemaligen Hildebrandschen Mühle. Foto: Jens Wolf/dpa (zu dpa «Wieder ein Preis für «Unsere Mütter, unsere Väter» vom 17.06.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий телефильм награжден премией "Эмми" как лучший минисериал 25.11.2014

Фильм телеканала ZDF "Наши матери, наши отцы", рассказывающий о судьбе молодых людей во время Второй мировой войны, завоевал "Эмми" в категории "Лучший минисериал".
This image released by HBO shows Peter Dinklage in a scene from Game of Thrones. (AP Photo/HBO, Helen Sloan)

Немцы получили Emmy за визуальные эффекты 26.08.2014

Среди компаний, участвовавших в создании спецэффектов для популярного американского телесерила, была компания из Германии.
Heidi Klum arrives at the 69th Annual Golden Globe Awards Sunday, Jan. 15, 2012, in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

Хайди Клум ищет платье для церемонии вручения "Эмми" 11.07.2014

Немецкая топ-модель уже во второй раз номинирована на получение престижной премии в категории "лучший ведущий телевизионной передачи".
Lena bei den Proben für ESC in Düsseldorf. Foto: DW/Andreas Brenner am 07.05.2011 in Düsseldorf

Раскрыты почти все секреты "Евровидения-2011" 09.05.2011

В Дюссельдорфе стартуют генеральные репетиции "Евровидения-2011". Перед их началом солист британской группы Blue рассказал, что он сделает в случае победы, а немка Лена призналась, что ей нравится песня армянки Эмми.
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Три немецких фильма номинированы на премию "Эмми" 14.10.2008

В этом году на получение престижной премии "Эмми" претендуют три номинанта из Германии: художественный и документальный фильмы, а также комедийный сериал.
ARCHIV - Schauspielerin Heike Makatsch steht nach der Premiere des Films Keine Lieder über Liebe am 25.10.2005 in Berlin auf der Bühne. Gleich zwei Filmproduzenten buhlen um Heike Makatsch als Hauptdarstellerin eines Hildegard-Knef-Films. Die Berliner Egoli Tossell Film AG will 2007 einen Kinofilm mit dem Titel «Der geschenkte Gaul» drehen, der auf Knefs gleichnamiger Autobiografie beruht. Auch der Münchner Filmproduzent Ortmair will Makatsch für einen Film über Hildegard Knef gewinnen. Foto: Soeren Stache (zu dpa 0721 vom 6.4.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкие телефильмы имеют хорошие шансы на "Эмми" 2006 10.10.2006

Среди претендентов на "Эмми"- немецкая актриса Хайке Макатч. Она может получить престижный приз за роль предпринимательницы Маргарете Штайф, благодаря которой получил всемирную известность традиционный плюшевый мишка.