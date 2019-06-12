 Премия Бориса Немцова-2019: Даже сильным людям нужна поддержка | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 13.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Премия Бориса Немцова-2019: Даже сильным людям нужна поддержка

На четвертой церемонии вручения премии в Бонне говорили об ужесточившихся преследованиях инакомыслящих в РФ, колоссальной роли гражданского общества и истории Ивана Голунова. Репортаж DW.

Влада Шевченко и Жанна Немцова

Влада Шевченко и Жанна Немцова

Четвертая церемония вручения премии Фонда Бориса Немцова за смелость открылась видеороликом с кадрами задержаний и избиений участников несогласованной мирной акции, прошедшей в День России 12 июня и изначально планировавшейся как марш в поддержку арестованного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Одним из более чем 500 задержанных участников акции стал финалист премии, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. 

"Вначале я планировала надеть футболку с надписью " Я/Мы - Иван Голунов, - заявила со сцены директор фонда Ольга Шорина, открывая церемонию награждения. - Но Ивана Голунова освободили, так что на моей футболке надпись "Я/Мы - Леонид Волков", в поддержку сотрудника ФБК, которого арестовали на очередные 15 суток. И сегодня я бы хотела добавить к этой надписи "Я/Мы - Алексей Навальный".

Главред "Медиазоны": Пытки в России остаются безнаказанными

Имя Ивана Голунова, задержанного по сфабрикованному обвинению в распространении наркотиков и освобожденного благодаря колоссальной общественной солидарности и поддержке, неоднократно упоминалось участниками церемонии. "История Голунова стала историей всего гражданского общества в России", - с этих слов начал свое выступление главный редактор интернет-издания "Медиазона" Сергей Смирнов. Он с горечью заметил, что в последнее время в России наблюдается непрерывное наступление на права и свободы граждан, а с теми, кто выходят на улицы, власти говорят языком репрессий. 

Сергей Смирнов

Сергей Смирнов: "Власти говорят с народом языком репрессий"

Основной темой выступления главреда издания, которое пишет о нарушениях прав человека, судебных процессах и российской пенитенциарной системе, стали пытки, с помощью которых силовые органы выбивают показания из задержанных. Сдержанный, порой даже бесстрастный тон Смирнова, стоявшего на трибуне в футболке "Я/Мы - Иван Голунов", резко контрастировал с описаниями чудовищных издевательств над арестованными и заключенными.  

"В России почти никто и никогда не несет ответственности за применение насилия", - констатировал Сергей Смирнов. Он выразил уверенность в том, что никто не понесет ответственности и за применение насилия к демонстрантам в ходе акции в Москве 12 июня, а избиения мирных участников марша будут признаны законными. "Единственное, что мы можем сделать, - это без конца об этом говорить, писать и требовать освободить всех, кто был задержан", - завершил свою речь Сергей Смирнов.

Трое из пяти финалистов - под стражей

Помимо Алексея Навального, финалистами премии на этот раз стали глава чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюб Титиев, правозащитник и руководитель карельского отделения общества „Мемориал" Юрий Дмитриев, активист Либертарианской партии России Михаил Светов и нынешний лауреат Анастасия Шевченко - политическая активистка, член совета оппозиционного движения "Открытая Россия" и политзаключенная. Ни один из пяти финалистов не присутствовал на церемонии лично: трое из них - Дмитриев, Шевченко и Навальный - на момент вручения премии находились под стражей.

Оюб Титиев, приговоренный в Чечне к четырем годам заключения по обвинению в хранении наркотиков, 11 июня был освобожден по УДО и должен выйти на свободу спустя восемь дней. Главной причиной, по которой глава чеченского "Мемориала" оказался в тюрьме, стала его правозащитная деятельность, напомнил представлявший его на церемонии адвокат Илья Новиков: Титиев занимался расследованием судеб исчезнувших в Чечне людей.

Илья Новиков - адвокат Оюба Титиева

Илья Новиков - адвокат Оюба Титиева

"Надо понимать, что такое Чечня, - объяснил Новиков. - С точки зрения соблюдения прав человека Чечня в сравнении с остальной Россией - это то же, что Россия в сравнении с Европой". Поэтому Новиков крайне сдержанно отреагировал на поздравления по поводу освобождения Титиева.

"Есть хорошая украинская пословица: "Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь", - объяснил он свою реакцию. - До тех пор пока Оюб находится в колонии, мы не празднуем его освобождение и не считаем, что все завершилось". 

Как "награждают" за правду о репрессиях в России

Не смог приехать в Бонн и Юрий Дмитриев - его представлял адвокат Виктор Ануфриев. Гражданским подвигом назвал он деятельность карельского историка. 27 лет Дмитриев посвятил поиску захоронений времен сталинского террора. Им установлены имена, даты рождения и смерти почти 8000 расстрелянных. Самой крупной находкой Дмитриева стал Сандармох - место, где были расстреляны 9000 заключенных из из Соловков и лагерей Беломорканала. 

"За такой титанический труд государство должно награждать, но единственную государственную награду за свою работу - знак отличия "Крест Заслуги" - Дмитриев получил от Польши", - рассказал Ануфриев. "Наградой" в России стали обвинения в развратных действиях в отношении приемной дочери, а также в изготовлении детской порнографии. Но адвокат не теряет оптимизма: "Я уверен, что все обвинения в суде рассыплются, и Дмитриева оправдают", - говорит он. 

Справа налево: Виктор Ануфриев, Любовь Соболь, Илья Новиков

Справа налево: Виктор Ануфриев, Любовь Соболь, Илья Новиков

Юриста Фонда борьбы с коррупцией и кандидата в Московскую городскую думу Любовь Соболь, приехавшую в Бонн вместо Алексея Навального, спросили, где основатель ФБК и его сотрудники черпают силы, постоянно находясь под колоссальным давлением властей. Самый главный ресурс их команды - это доверие людей, ответила Соболь. "Мы знаем, что мы не одни, - сказала она. - За нами стоят сотни тысяч человек, которые хотят жить в прекрасной России будущего: честной, демократической и свободной". 

Влада Шевченко - дочь и аватар лауреатки премии

Лауреат премии 2019 года Анастасия Шевченко с 23 января 2019 года находится под домашним арестом: она стала первой в России обвиняемой по уголовному делу о сотрудничестве с организациями, которые признаны в РФ "нежелательными". 8 февраля правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политзаключенной. "Нынешний лауреат олицетворяет собой всех тех, кто в настоящее время борется в России за свободу и демократию", - сказал в интервью DW член фракции Свободной демократической партии (СвДП) в германском бундестаге, лауреат премии Биджан Джир-Сарай. По его словам, цель премии -  ясно дать понять, что эти люди "не одиноки и не забыты".  

Контекст

Помимо Алексея Навального и Оюба Титиева, в число пяти финалистов премии Бориса Немцова вошли Юрий Дмитриев, Михаил Светов и Анастасия Шевченко. (01.05.2019)

В конце мая Оюб Титиев подал прошение об УДО. Правозащитник был приговорен к 4 годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков. (10.06.2019)

В России защиту как своих, так и чужих прав все чаще называют экстремизмом. Гражданское общество, по версии Кадырова и Кремля, - это волонтеры и Союз кактусоводов, констатирует Иван Преображенский. (09.01.2019)

Вместо Анастасии в Бонн прилетела ее 15-летняя дочь Влада. Несмотря на явное волнение, ее речь на вручении премии была яркой и эмоциональной. "Моя мама - сильный человек, но я знаю, что сейчас ей, как никогда, нужна поддержка, и я хочу поблагодарить всех, кто голосовал за нее. В последние пять месяцев я стала ее аватаром, ее голосом, и только так она может иметь какую-то связь с внешним миром", - сказала Влада. 

Настроение у присутствующих, явно подавленное после историй о пытках и произволе судебных и правоохранительных органов в России, поднялось после выступления рыжеволосой девочки в нежном светло-голубом платье. Когда Влада рассказала, как ее семилетний брат заявил, что хочет стать президентом, чтобы освободить маму, в зале раздались смех и аплодисменты. 

"Когда-нибудь у нас будет много активных граждан, и у России не останется выбора - ей придется измениться. И тогда не будет места политическим репрессиям, людей перестанут судить за лекции, семинары, митинги и пикеты. Дети перестанут пропускать школу из-за обысков, их мамам перестанет сниться изолятор, а их отцы не будут сидеть за  решеткой из-за политических взглядов", - завершила свое выступление Влада. 

В заключение церемонии дочь Бориса Немцова Жанна вручила Владе Шевченко памятный знак: работу российского скульптора Евгения Асса, изготовленную из 2000-летнего дуба и инкрустированную пластиной из титана - металла, не поддающегося коррозии. Теперь премия Бориса Немцова стала еще более весомой и ощутимой.

_____________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • Марш в поддержку корреспондента Медузы Ивана Голунова

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Против сфабрикованных дел

    В государственный праздник "День России" 12 июня в Москве был запланирован марш в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Накануне протестной акции с журналиста сняли все обвинения по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Это не остановило участников, которые вышли с призывами освободить осужденных по сфабрикованным делам и политических заключенных.

  • Участники протеста собрались в полдень у памятника Грибоедову

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Несколько тысяч участников

    Участники протеста - по разным оценкам их было от 1000 до 3000 человек - собрались в полдень у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. У многих были плакаты, футболки, значки и кепки с надписью "Я/Мы Иван Голунов".

  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни как Голунов

    Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции. Многие из митингующих в интервью корреспонденту DW отмечали, что это их способ обратить внимание властей на беспредел властей и правоохранительных органов. По их словам, таких случаев, как с Голуновым, в России сотни, но на них не обращают внимания.

  • Участник акции протеста Андрей

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    "Подбросить нарколабораторию"

    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

  • Участники акции протеста

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Голунов как новый символ сопротивления

    Хотя самого Ивана Голунова на марше не было, его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

  • Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    За футболку - в автозак

    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


Смотреть видео 03:05

Лауреат Премии Немцова-2019 - Анастасия Шевченко

Контекст

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

12 июня в российской столице состоялся несанкционированный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова и всех заключенных, пострадавших от сфабрикованных уголовных дел. Полиция задержала более 500 протестующих. (12.06.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Лауреат Премии Немцова-2019 - Анастасия Шевченко  

На марше в поддержку Голунова больше 400 задержанных  

"Тихий борец за свободу": кто в этом году стал лауреатом премии Немцова за смелость  

Также по теме

Boris Nemtsov Preisverleihung

Анастасию Шевченко наградили премией Фонда Бориса Немцова 12.06.2019

Анастасия Шевченко с 23 января 2019 года находится под домашним арестом. Вместо нее на церемонию награждения прилетела из Ростова-на-Дону 15-летняя дочь Влада.

Bonn Verleihung Boris-Nemtsov-Preis

Лауреатом премии Фонда Немцова стала Анастасия Шевченко 23.05.2019

Активистка "Открытой России" удостоена награды за смелость в отстаивании демократических ценностей. Премия представителю находящейся под домашним арестом Шевченко будет вручена 12 июня.

Bonn Verleihung Boris-Nemtsov-Preis

В шорт-лист премии Немцова вошли Алексей Навальный и Оюб Титиев 01.05.2019

Помимо Алексея Навального и Оюба Титиева, в число пяти финалистов премии Бориса Немцова вошли Юрий Дмитриев, Михаил Светов и Анастасия Шевченко.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Раздрай в Москве из-за убытков в "Дружбе"  

Комментарий: Граждане РФ могут приблизить крах системы Путина  

Протесты в Москве закончились массовыми задержаниями  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно