Премия Бориса Немцова-2019: Даже сильным людям нужна поддержка

Четвертая церемония вручения премии Фонда Бориса Немцова за смелость открылась видеороликом с кадрами задержаний и избиений участников несогласованной мирной акции, прошедшей в День России 12 июня и изначально планировавшейся как марш в поддержку арестованного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Одним из более чем 500 задержанных участников акции стал финалист премии, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный.

"Вначале я планировала надеть футболку с надписью " Я/Мы - Иван Голунов, - заявила со сцены директор фонда Ольга Шорина, открывая церемонию награждения. - Но Ивана Голунова освободили, так что на моей футболке надпись "Я/Мы - Леонид Волков", в поддержку сотрудника ФБК, которого арестовали на очередные 15 суток. И сегодня я бы хотела добавить к этой надписи "Я/Мы - Алексей Навальный".

Главред "Медиазоны": Пытки в России остаются безнаказанными

Имя Ивана Голунова, задержанного по сфабрикованному обвинению в распространении наркотиков и освобожденного благодаря колоссальной общественной солидарности и поддержке, неоднократно упоминалось участниками церемонии. "История Голунова стала историей всего гражданского общества в России", - с этих слов начал свое выступление главный редактор интернет-издания "Медиазона" Сергей Смирнов. Он с горечью заметил, что в последнее время в России наблюдается непрерывное наступление на права и свободы граждан, а с теми, кто выходят на улицы, власти говорят языком репрессий.

Сергей Смирнов: "Власти говорят с народом языком репрессий"

Основной темой выступления главреда издания, которое пишет о нарушениях прав человека, судебных процессах и российской пенитенциарной системе, стали пытки, с помощью которых силовые органы выбивают показания из задержанных. Сдержанный, порой даже бесстрастный тон Смирнова, стоявшего на трибуне в футболке "Я/Мы - Иван Голунов", резко контрастировал с описаниями чудовищных издевательств над арестованными и заключенными.

"В России почти никто и никогда не несет ответственности за применение насилия", - констатировал Сергей Смирнов. Он выразил уверенность в том, что никто не понесет ответственности и за применение насилия к демонстрантам в ходе акции в Москве 12 июня, а избиения мирных участников марша будут признаны законными. "Единственное, что мы можем сделать, - это без конца об этом говорить, писать и требовать освободить всех, кто был задержан", - завершил свою речь Сергей Смирнов.

Трое из пяти финалистов - под стражей

Помимо Алексея Навального, финалистами премии на этот раз стали глава чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюб Титиев, правозащитник и руководитель карельского отделения общества „Мемориал" Юрий Дмитриев, активист Либертарианской партии России Михаил Светов и нынешний лауреат Анастасия Шевченко - политическая активистка, член совета оппозиционного движения "Открытая Россия" и политзаключенная. Ни один из пяти финалистов не присутствовал на церемонии лично: трое из них - Дмитриев, Шевченко и Навальный - на момент вручения премии находились под стражей.

Оюб Титиев, приговоренный в Чечне к четырем годам заключения по обвинению в хранении наркотиков, 11 июня был освобожден по УДО и должен выйти на свободу спустя восемь дней. Главной причиной, по которой глава чеченского "Мемориала" оказался в тюрьме, стала его правозащитная деятельность, напомнил представлявший его на церемонии адвокат Илья Новиков: Титиев занимался расследованием судеб исчезнувших в Чечне людей.

Илья Новиков - адвокат Оюба Титиева

"Надо понимать, что такое Чечня, - объяснил Новиков. - С точки зрения соблюдения прав человека Чечня в сравнении с остальной Россией - это то же, что Россия в сравнении с Европой". Поэтому Новиков крайне сдержанно отреагировал на поздравления по поводу освобождения Титиева.

"Есть хорошая украинская пословица: "Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь", - объяснил он свою реакцию. - До тех пор пока Оюб находится в колонии, мы не празднуем его освобождение и не считаем, что все завершилось".

Как "награждают" за правду о репрессиях в России

Не смог приехать в Бонн и Юрий Дмитриев - его представлял адвокат Виктор Ануфриев. Гражданским подвигом назвал он деятельность карельского историка. 27 лет Дмитриев посвятил поиску захоронений времен сталинского террора. Им установлены имена, даты рождения и смерти почти 8000 расстрелянных. Самой крупной находкой Дмитриева стал Сандармох - место, где были расстреляны 9000 заключенных из из Соловков и лагерей Беломорканала.

"За такой титанический труд государство должно награждать, но единственную государственную награду за свою работу - знак отличия "Крест Заслуги" - Дмитриев получил от Польши", - рассказал Ануфриев. "Наградой" в России стали обвинения в развратных действиях в отношении приемной дочери, а также в изготовлении детской порнографии. Но адвокат не теряет оптимизма: "Я уверен, что все обвинения в суде рассыплются, и Дмитриева оправдают", - говорит он.

Справа налево: Виктор Ануфриев, Любовь Соболь, Илья Новиков

Юриста Фонда борьбы с коррупцией и кандидата в Московскую городскую думу Любовь Соболь, приехавшую в Бонн вместо Алексея Навального, спросили, где основатель ФБК и его сотрудники черпают силы, постоянно находясь под колоссальным давлением властей. Самый главный ресурс их команды - это доверие людей, ответила Соболь. "Мы знаем, что мы не одни, - сказала она. - За нами стоят сотни тысяч человек, которые хотят жить в прекрасной России будущего: честной, демократической и свободной".

Влада Шевченко - дочь и аватар лауреатки премии

Лауреат премии 2019 года Анастасия Шевченко с 23 января 2019 года находится под домашним арестом: она стала первой в России обвиняемой по уголовному делу о сотрудничестве с организациями, которые признаны в РФ "нежелательными". 8 февраля правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политзаключенной. "Нынешний лауреат олицетворяет собой всех тех, кто в настоящее время борется в России за свободу и демократию", - сказал в интервью DW член фракции Свободной демократической партии (СвДП) в германском бундестаге, лауреат премии Биджан Джир-Сарай. По его словам, цель премии - ясно дать понять, что эти люди "не одиноки и не забыты".

Вместо Анастасии в Бонн прилетела ее 15-летняя дочь Влада. Несмотря на явное волнение, ее речь на вручении премии была яркой и эмоциональной. "Моя мама - сильный человек, но я знаю, что сейчас ей, как никогда, нужна поддержка, и я хочу поблагодарить всех, кто голосовал за нее. В последние пять месяцев я стала ее аватаром, ее голосом, и только так она может иметь какую-то связь с внешним миром", - сказала Влада.

Настроение у присутствующих, явно подавленное после историй о пытках и произволе судебных и правоохранительных органов в России, поднялось после выступления рыжеволосой девочки в нежном светло-голубом платье. Когда Влада рассказала, как ее семилетний брат заявил, что хочет стать президентом, чтобы освободить маму, в зале раздались смех и аплодисменты.

"Когда-нибудь у нас будет много активных граждан, и у России не останется выбора - ей придется измениться. И тогда не будет места политическим репрессиям, людей перестанут судить за лекции, семинары, митинги и пикеты. Дети перестанут пропускать школу из-за обысков, их мамам перестанет сниться изолятор, а их отцы не будут сидеть за решеткой из-за политических взглядов", - завершила свое выступление Влада.

В заключение церемонии дочь Бориса Немцова Жанна вручила Владе Шевченко памятный знак: работу российского скульптора Евгения Асса, изготовленную из 2000-летнего дуба и инкрустированную пластиной из титана - металла, не поддающегося коррозии. Теперь премия Бориса Немцова стала еще более весомой и ощутимой.

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