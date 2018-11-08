Президент ФРГ предостерег сограждан от агрессивного национализма

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) предостерег от "нового, агрессивного национализма". Национализм взывает к "старому доброму миру, которого в таком виде никогда не существовало", - заявил глава государства в пятницу, 9 ноября, выступая в бундестаге на церемонии "Судьбоносный день немцев". Ее участники почтили память жертв еврейских погромов в Германии ("хрустальной ночи"). В отличие от национализма, просвещенный и демократический патриотизм является постоянным стимулом делать мир лучше, сказал Штайнмайер.

Еврейские погромы, организованные в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, стали "несравнимым цивилизационным разрывом, падением Германии в варварство", заявил президент Германии. "Сегодня мы чтим память жертв национал-социализма, и мы осознаем свою ответственность, у которой нет срока давности", - отметил он.

Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил и о других исторических событиях, произошедших 9 ноября: провозглашении республики в 1918 году и падении Берлинской стены в 1989 году. По его словам, мужчины и женщины, вышедшие на улицы осенью 1989 года в Лейпциге, Восточном Берлине и Дрездене, проложили путь к воссоединению страны. "Без мирной революции, без мужества и воле к свободе" никогда не случилось бы "самого счастливого 9 ноября в нашей истории", сказал президент страны.

Он призвал немцев вмешиваться, "когда унижают достоинство других" людей, противодействовать "языку ненависти", бороться с тем, чтобы "отдельные группы людей делали козлами отпущения" и "люди попадали под общее подозрение из-за их цвета кожи или религиозных убеждений".

Вспоминая о 100-летии провозглашения республики в Германии в 1918 году, Штайнмайер выразил желание, чтобы как можно больше людей "участвовали в демократических процессах и выступали за демократию". По словам президента, немцы могут гордиться традициями свободы и демократии, не забывая при этом об ужасах Холокоста. "Мы никогда не ослабим борьбу с антисемитизмом", - пообещал глава государства.

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