 Президент ФРГ предостерег сограждан от агрессивного национализма | Новости из Германии о Германии | DW | 09.11.2018

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Германия

Президент ФРГ предостерег сограждан от агрессивного национализма

На церемонии в бундестаге почтили память жертв еврейских погромов в Германии, организованных национал-социалистами 80 лет назад.

Франк-Вальтер Штайнмайер выступает в бундестаге

Франк-Вальтер Штайнмайер выступает в бундестаге

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) предостерег от "нового, агрессивного национализма". Национализм взывает к "старому доброму миру, которого в таком виде никогда не существовало",  - заявил глава государства в пятницу, 9 ноября, выступая в бундестаге на церемонии "Судьбоносный день немцев". Ее участники почтили память жертв еврейских погромов в Германии ("хрустальной ночи"). В отличие от национализма, просвещенный и демократический патриотизм является постоянным стимулом делать мир лучше, сказал Штайнмайер.

Контекст

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Еврейские погромы, организованные в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, стали "несравнимым цивилизационным разрывом, падением Германии в варварство", заявил президент Германии. "Сегодня мы чтим память жертв национал-социализма, и мы осознаем свою ответственность, у которой нет срока давности", - отметил он.

Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил и о других исторических событиях, произошедших 9 ноября: провозглашении республики в 1918 году и падении Берлинской стены в 1989 году.  По его словам, мужчины и женщины, вышедшие на улицы осенью 1989 года в Лейпциге, Восточном Берлине и Дрездене, проложили путь к воссоединению страны. "Без мирной революции, без мужества и воле к свободе" никогда не случилось бы "самого счастливого 9 ноября в нашей истории", сказал президент страны.

Он призвал немцев вмешиваться, "когда унижают достоинство других" людей, противодействовать "языку ненависти", бороться с тем, чтобы "отдельные группы людей делали козлами отпущения" и "люди попадали под общее подозрение из-за их цвета кожи или религиозных убеждений".

Вспоминая о 100-летии провозглашения республики в Германии в 1918 году, Штайнмайер выразил желание, чтобы как можно больше людей "участвовали в демократических процессах и выступали за демократию". По словам президента, немцы могут гордиться традициями свободы и демократии, не забывая при этом об ужасах Холокоста. "Мы никогда не ослабим борьбу с антисемитизмом", - пообещал глава государства.

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  • Фрагмент стены

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  • Информационный указатель на маршруте

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    На всем протяжении (даже в лесу) маршрута установлены информационные указатели. На создание веломаршрута ушло четыре года, он финансировался из берлинского городского бюджета по статье расходов "улучшение региональной экономической инфраструктуры". Арендовать велосипед в Берлине можно примерно за 12-15 евро в сутки.

  • Историческая экспозиция в лесу

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    Историческая экспозиция в лесу

    Один из информационных стендов, а всего их 29, посвященных жертвам Берлинской стены - тем, кто погиб при попытке бегства на Запад. Эти стенды с краткими биографиями жертв дополняют уже имеющиеся памятники и мемориальные доски на территории бывшего Западного Берлина.

  • Музей в бывшей сторожевой башне погранвойск ГДР

    Вдоль бывшей Берлинской стены

    Музей в бывшей сторожевой башне

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  • Сторожевая башня

    Вдоль бывшей Берлинской стены

    Сторожевая башня

    Сторожевая башня - одна из немногих сохранившихся пограничных вышек на бывшей границе ГДР и Западного Берлина. Музей открыт ежедневео (кроме понедельника), но только в теплое время года - с апреля до конца сентября. Вход - свободный. От бывшей контрольной полосы рядом не осталось никаких следов.

    Автор: Владимир Есипов


 

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