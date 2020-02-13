Президент ФРГ почтил память жертв бомбардировок Дрездена

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в ходе траурной церемонии по случаю 75-летия со дня разрушительных бомбардировок Дрездена предостерег от выхолащивания правовой системы и демократии в Германии. Авиарейды союзников в феврале 1945 года и разрушение города постоянно напоминают и о "национал-социалистическом высокомерии, презрении к правам человека, антисемитизме и расистском безумии - угрозах, которые, как я опасаюсь, не устранены и по сей день", сказал он, выступая с речью в Дрездене в четверг, 13 февраля.

"Все мы должны отвергнуть ненависть и травлю и выступить против оскорблений и предрассудков. Это тоже один из уроков германского ложного пути, приведшего к разрушению Дрездена", - подчеркнул Штайнмайер, обращаясь к почти 1600 гостям, собравшимся во Дворце культуры Дрездена.

Противостоять попыткам фальсификации истории

Одновременно федеральный президент предостерег от превратного толкования бомбардировок Дрездена. "Мы как демократы должны решительно противостоять тем, кто по сей день сравнивает жертв Дрездена с жертвами Освенцима, пытается умалять учиненную немцами несправедливость и заведомо фальсифицирует исторические факты", - указал Штайнмайер.

В Дрездене в эти дни проводятся многочисленные мероприятия в память о разрушении города 75 лет тому назад. В результате бомбардировок союзной авиации 13-15 февраля 1945 года погибли около 25 тысяч человек, почти весь центр Дрездена был превращен в руины.

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