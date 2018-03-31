 Президент Туркмении назначил своего сына министром | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.02.2020

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Мир

Президент Туркмении назначил своего сына министром

Сердар Бердымухамедов возглавил только что созданное министерство промышленности и строительства.

Turkmenistan Serdar Berdymukhamedov (picture-alliance/Sputnik/M. Bogodvid)

Единственный сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар назначен в субботу, 8 февраля, министром промышленности и строительства. Об этом его отец объявил на заседании правительства, сообщает государственная газета "Нейтральный Туркменистан". Министерство, которое возглавит сын президента, только создано, его ранее не было в структуре правительства.

Контекст

До назначения министром 38-летний Сердар Бердымухамедов в течение года управлял регионом Туркмении - Ахалским велаятом, был заместителем министра иностранных дел, до этого возглавлял юридический комитет парламента. Считается, что Бердымухамедов готовит себе преемника в лице единственного сына.

Президент Туркмении выделил 1,5 млрд долларов на строительство нового города в регионе, которым правил сын, несмотря на сокращение  доходов страны в связи с невысокими ценами на природный газ - основной источник бюджета. На фоне низких цен на газ Бердымухамедов в прошлом  году отменил государственные субсидии, которые позволяли жителям не платить за газ, электричество и воду.

На заседании правительства в субботу Бердымухамедов также поручил подготовить проект строительства 300-метрового монумента в честь 30-й годовщины независимости, которую Туркмения будет отмечать в октябре 2021 года. Это должна быть стела на самой возвышенной площадке.

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