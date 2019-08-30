Президент Польши подтвердил намерение требовать репарации от ФРГ

В преддверии памятных мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны официальная Варшава подтвердила намерение требовать репарации от Берлина. Выплата компенсаций странам, которые подверглись нападению со стороны нацистской Германии во время войны, является "вопросом ответственности и морали", заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном в субботу, 31 августа.

Военные действия "нанесли Польше огромный ущерб", отметил глава государства. По его словам, почти шесть миллионов поляков были убиты, а города лежали "в руинах". Большинство погибших были мирными жителями, добавил Дуда.

Дуда заявил о примирении Варшавы и Берлина

В 2017 году в Польше была сформирована парламентская комиссия по этому вопросу. Она намерена в скором времени представить свое заключение. Президент страны выразил уверенность, что решение будет найдено.

При этом глава государства особо выделил хорошие отношения между Польшей и Германией, назвав их "примером для народов этого мира". За прошедшее с момента окончания войны время Берлин и Варшава "полностью помирились", подчеркнул Дуда.

Польский премьер Моравецкий не назвал сумму репараций

Ранее польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил о дискриминации страны при распределении компенсаций. По его словам, Польша получила минимальные выплаты, хотя особенно сильно пострадала от оккупации нацистским режимом. В то же время такие государства как Франция и Нидерланды "потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций", добавил Чапутович.

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий также заявил об отсутствии соразмерной компенсации, однако не уточнил сумму, которую Варшава намерена требовать от Берлина.

В свою очередь, германская сторона считает вопрос о репарациях закрытым в рамках Договора о воссоединении Германии от 1990 года.

Визит Штайнмайера в Польшу

Утром 1 сентября Дуда примет президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Ожидается, что тот посетит польский город Велюнь, который первым подвергся нападению со стороны нацистской Германии 1 сентября 1939 года. Кроме того, Штайнмайер примет участие в памятных мероприятиях в Варшаве.

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