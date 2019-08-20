 Президент Италии дал партиям пять дней для поиска партнеров по коалиции | Новости из Германии о Европе | DW | 23.08.2019

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Европа

Президент Италии дал партиям пять дней для поиска партнеров по коалиции

Политический кризис в Италии приведет к смене партнеров в правительственной коалиции или к новым выборам.

Президент Италии Серджо Маттарелла

Президент Италии Серджо Маттарелла

Президент Италии Серджо Маттарелла по завершении двухдневных консультаций по выходу из правительственного кризиса заявил в четверг, 22 августа, что начнет новый раунд переговоров с представителями политических сил страны через пять дней. "Возможны только правительства, которые получат доверие парламента на основе программы. В отсутствие подобных условий единственным выходом являются выборы", - заявил он журналистам.

Контекст

Сделка, предложенная Маттео Сальвини Движению "5 звезд", не сработала. Премьер Конте выступит перед депутатами 20 августа. (14.08.2019)

Глава правительства обвинил в создании политического кризиса своего заместителя и главу МВД Маттео Сальвини, который, потребовав новых выборов, действовал в своих личных интересах. (20.08.2019)

Правительственный кризис в стране начался 8 августа.  Лидер "Лиги",  одной из двух партий, входящих в правящую коалицию, вице-премьер Маттео Сальвини потребовал провести досрочные парламентские выборы. Политик указал, что из-за разногласий между "Лигой" и Движением "5 звезд", усиливающихся в последние месяцы,  в парламенте отсутствует правящее большинство. По его мнению, новое голосование является единственной альтернативой той непрочной коалиции, которая проработала всего 14 месяцев. 20 августа премьер-министр Джузеппе Конте вручил президенту страны прошение об отставке.

Теперь Маттарелла должен определить, существуют ли сейчас условия формирования нового большинства, в противном случае он может предложить создать некий переходный кабинет до проведения внеочередных выборов.

Тем временем, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что его партия "Вперед, Италия" готова вернуться к правоцентристской коалиции и на ее основе сформировать правительство.  Фактически это заявление означает, что Берлускони готов к союзу с партиями "Лига" и "Братья Италии".

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    Автор: Элла Володина, Элизабет Грениэр


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