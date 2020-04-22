Президент Грузии против возможного назначения Саакашвили вице-премьером Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила протест против возможного назначения одного из ее предшественников, а ныне председателя украинской партии "Рух нових сил" ("Движение новых сил") Михаила Саакашвили вице-премьером Украины. Тбилиси очень обеспокоен тем, что Украина, являющаяся близким стратегическим партнером Грузии, рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру Саакашвили, в отношении которого вынесли обвинительные приговоры все три судебные инстанции Грузии, говорится в заявлении Зурабишвили, опубликованном во вторник, 28 апреля, на ее официальном сайте.

"Как глава государства я хорошо понимаю недопустимость вмешательства во внутренние дела и кадровую политику другого государства. Вместе с тем также недопустим и совершенно непонятен выбор на государственный пост в украинском правительстве человека, преступные действия которого отражены не только в постановлениях грузинского суда, но и соответствующем решении Европейского суда по правам человека", - отметила далее Саломе Зурабишвили.

Саакашвили сообщил о предложении войти в правительство Украины

Ранее Саакашвили сообщил в Facebook о предложении президента Украины Владимира Зеленского стать заместителем главы украинского правительства по реформам и назвал его "большой честью". "У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - указал он далее Саакашвили.

Бывший губернатор Одесской области напомнил, что поддерживал Зеленского во время президентских выборов, и заявил, что связывает с его командой большие надежды для Украины. "Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", - подчеркнул Саакашвили.

Саакашвили также сообщил, что представит свою программу реформ на заседании Верховной рады. Первоначально планировалось, что Рада рассмотрит его кандидатуру 24 апреля, затем решение вопроса отложили на несколько дней.

Зеленский оценил опыт проведения реформ Саакашвили

Канцелярия президента Украины подтвердила информацию о том, что Зеленский провел беседу с Саакашвили "о его видении возможной помощи в развитии Украины". "Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины", - указала пресс-служба Зеленского.

Михаил Саакашвили в 2015 году возглавил администрацию Одесской области и получил украинское гражданство. Впоследствии у него возник конфликт с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, которого Саакашвили обвинял в коррупции. В 2017 году Саакашвили был лишен гражданства Украины и вынужденно покинул эту страну. В мае 2019 года новый президент Зеленский вернул ему гражданство.

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