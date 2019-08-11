Президентская демократия: как она помогла прийти к власти Гитлеру

100 лет назад была провозглашена конституция Веймарской республики, конституция демократическая. Но она не помешала Гитлеру прийти к власти. Более того: даже способствовала этому.
Веймарская конституция - первая действующая демократическая конституция в истории Германии. Парадоксально, но именно некоторые ее положения способствовали приходу к власти в стране национал-социалистов с Гитлером во главе. Это хорошо понимали западногерманские парламентарии, принимавшие в 1949 году новую конституцию, действующую и сегодня. Что же в ней было изменено?
Опасный президент
Во-первых, надо заметить, что конституция ФРГ1949 года называется не "конституцией" (Verfassung), а "основным законом" (Grundgesetz). Это почти синонимы, но только почти. Принимая "Основной закон", парламентарии ФРГ подчеркивали таким образом временность этого документа для разделенной страны. В преамбуле особо оговаривалось, что он принят "на переходный период". Когда в 1990 году Германия воссоединилась, название оставили, только теперь это уже, так сказать, полновесная конституция.
От Веймарской конституции 1919 года ее отличает несколько принципиальных вещей. Пожалуй, самое главное - это власть и прерогативы главы государства. Президент мог распускать парламент, назначать (именно назначать!) и отправлять в отставку главу кабинета и отдельных министров, объявлять чрезвычайное положение и отменять отдельные статьи конституции. Поэтому не случайно Веймарскую республику называют президентской демократией.
Своими особыми правами бывший генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург (Paul von Hindenburg), который был президентом Веймарской республики с 1925 года и до самой своей смерти в 1934 году, пользовался, в общей сложности, около ста раз! В частности, "эрзац-кайзер" (так его порой называли) несколько раз назначал и отправлял в отставку рейхсканцлеров Веймарской республики. В одобрении большинства депутатов парламента президент не нуждался: соответствующее положение он же сам и отменял своими декретами.
Пропагандистский плакат национал-социалистов 1933 года. Президент Гиндербург и рейхсканцлер Гитлер. Надпись на плакате гласит: "Спасители нации"
В январе 1933 года Гинденбург назначил рейхсканцлером Адольфа Гитлера. Это был первый шаг к захвату власти национал-социалистами. Подпись Гинденбурга стоит под принятыми вскоре после этого указами, приостанавливавшими гражданские свободы и жестко ограничивавшими фундаментальные конституционные права (в частности, свободу печати, свободу слова, собраний и митингов). Наконец, президент подписал пресловутый Закон о предоставлении чрезвычайных полномочий (Ermächtigungsgesetz) от 24 мая 1933 года, который уже фактически отменял конституцию. Это открыло путь к полной, тоталитарной власти Гитлера и его национал-социалистической партии.
На защите Конституции
Западногерманские парламентарии, принимавшие в 1949 году новую конституцию, учли эти уроки прошлого. У президента ФРГ - главным образом, репрезентативные функции. Он не может своей единоличной властью назначать и отправлять в отставку канцлера и министров, - только по представлению парламента. Избирают президента также парламентарии - депутаты бундестага и ландтагов федеральных земель.
Кроме того, невозможно отменять и ограничивать конституционные права, как это было в Веймарской республике. Неизмеримо более важную роль играет в послевоенной Германии Конституционный суд. Основной закон особо защищает политический плюрализм: так легко запрещать отдельные политические партии, как это было с коммунистами и социал-демократами в 1933 году, в ФРГ нельзя.
С другой стороны, любой гражданин страны может сегодня подать в Конституционный суд жалобу на любой закон или подзаконный акт, который, по его мнению, противоречит Основному закону. Кроме того, судьи и сами оценивают те или иные решения правительства с точки зрения их соответствия (или несоответствия) конституции. В Веймарской республике этот механизм полностью отсутствовал.
Без микроскопических партий
Многие проблемы нестабильности власти в Веймарской республике были обусловлены избирательной системой: парламент формировался на чисто пропорциональном представительстве, то есть депутатские места распределялись исключительно по числу голосов, поданных за тот или иной список. Независимые кандидаты к выборам не допускались.
Кроме того, никакой процентной квоты не существовало. Поэтому в рейхстаг попадали депутаты множества маленьких, даже микроскопических партий. Сформировать действенное коалиционное правительство было очень непросто.
В Основном законе 1949 года учли и этот урок. У сегодняшнего немецкого избирателя на выборах - два голоса: один за конкретного кандидата, другой за определенную политическую партию или избирательный блок. Кроме того, на выборах в бундестаг существует 5-процентный барьер: кандидаты от той или иной партии или избирательного блока, не набравших пяти процентов, могут попасть в федеральный парламент только тогда, когда их изберут персонально.
Без министерства культуры
Еще одно существенное отличие политических систем Веймарской республики и современной Германии, которые фиксировали их конституции, - это федеративное устройство. Теоретически и Веймарская республика декларировала федеративное устройство, но весьма поверхностно, дозированно. Власть была очень сильно централизована. Статьи 6-я и 7-я Веймарской конституции, перечисляющие, что именно подлежит "имперскому" (то есть центральному) законодательству, занимают целую страницу! Причем, это не только такие сферы, как внешняя политика, оборона, таможня, но и, например, театр и кино.
В конституции 1949 года, наоборот, особо оговорено, что культура и образование - это прерогатива федеральных земель. Поэтому, кстати, в Германии нет ни единого министерства культуры, ни единого министерства просвещения. И этим, конечно, властные полномочия федеральных земель не ограничиваются. Чтобы подчеркнуть их важность и вес, в преамбуле Основного закона говорится не просто о немецком народе, но о "немецком народе в землях Баден, Бавария, Бремен, Гамбург, Гессен…" и так далее по алфавиту.
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