Президентская демократия: как она помогла прийти к власти Гитлеру

Веймарская конституция - первая действующая демократическая конституция в истории Германии. Парадоксально, но именно некоторые ее положения способствовали приходу к власти в стране национал-социалистов с Гитлером во главе. Это хорошо понимали западногерманские парламентарии, принимавшие в 1949 году новую конституцию, действующую и сегодня. Что же в ней было изменено?

Опасный президент

Во-первых, надо заметить, что конституция ФРГ1949 года называется не "конституцией" (Verfassung), а "основным законом" (Grundgesetz). Это почти синонимы, но только почти. Принимая "Основной закон", парламентарии ФРГ подчеркивали таким образом временность этого документа для разделенной страны. В преамбуле особо оговаривалось, что он принят "на переходный период". Когда в 1990 году Германия воссоединилась, название оставили, только теперь это уже, так сказать, полновесная конституция.

Первая публикация Веймарской конституции. 1919 год

От Веймарской конституции 1919 года ее отличает несколько принципиальных вещей. Пожалуй, самое главное - это власть и прерогативы главы государства. Президент мог распускать парламент, назначать (именно назначать!) и отправлять в отставку главу кабинета и отдельных министров, объявлять чрезвычайное положение и отменять отдельные статьи конституции. Поэтому не случайно Веймарскую республику называют президентской демократией.

Своими особыми правами бывший генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург (Paul von Hindenburg), который был президентом Веймарской республики с 1925 года и до самой своей смерти в 1934 году, пользовался, в общей сложности, около ста раз! В частности, "эрзац-кайзер" (так его порой называли) несколько раз назначал и отправлял в отставку рейхсканцлеров Веймарской республики. В одобрении большинства депутатов парламента президент не нуждался: соответствующее положение он же сам и отменял своими декретами.

Пропагандистский плакат национал-социалистов 1933 года. Президент Гиндербург и рейхсканцлер Гитлер. Надпись на плакате гласит: "Спасители нации"

В январе 1933 года Гинденбург назначил рейхсканцлером Адольфа Гитлера. Это был первый шаг к захвату власти национал-социалистами. Подпись Гинденбурга стоит под принятыми вскоре после этого указами, приостанавливавшими гражданские свободы и жестко ограничивавшими фундаментальные конституционные права (в частности, свободу печати, свободу слова, собраний и митингов). Наконец, президент подписал пресловутый Закон о предоставлении чрезвычайных полномочий (Ermächtigungsgesetz) от 24 мая 1933 года, который уже фактически отменял конституцию. Это открыло путь к полной, тоталитарной власти Гитлера и его национал-социалистической партии.

На защите Конституции

Западногерманские парламентарии, принимавшие в 1949 году новую конституцию, учли эти уроки прошлого. У президента ФРГ - главным образом, репрезентативные функции. Он не может своей единоличной властью назначать и отправлять в отставку канцлера и министров, - только по представлению парламента. Избирают президента также парламентарии - депутаты бундестага и ландтагов федеральных земель.

Кроме того, невозможно отменять и ограничивать конституционные права, как это было в Веймарской республике. Неизмеримо более важную роль играет в послевоенной Германии Конституционный суд. Основной закон особо защищает политический плюрализм: так легко запрещать отдельные политические партии, как это было с коммунистами и социал-демократами в 1933 году, в ФРГ нельзя.

С другой стороны, любой гражданин страны может сегодня подать в Конституционный суд жалобу на любой закон или подзаконный акт, который, по его мнению, противоречит Основному закону. Кроме того, судьи и сами оценивают те или иные решения правительства с точки зрения их соответствия (или несоответствия) конституции. В Веймарской республике этот механизм полностью отсутствовал.

Без микроскопических партий

Многие проблемы нестабильности власти в Веймарской республике были обусловлены избирательной системой: парламент формировался на чисто пропорциональном представительстве, то есть депутатские места распределялись исключительно по числу голосов, поданных за тот или иной список. Независимые кандидаты к выборам не допускались.

Кроме того, никакой процентной квоты не существовало. Поэтому в рейхстаг попадали депутаты множества маленьких, даже микроскопических партий. Сформировать действенное коалиционное правительство было очень непросто.

В Основном законе 1949 года учли и этот урок. У сегодняшнего немецкого избирателя на выборах - два голоса: один за конкретного кандидата, другой за определенную политическую партию или избирательный блок. Кроме того, на выборах в бундестаг существует 5-процентный барьер: кандидаты от той или иной партии или избирательного блока, не набравших пяти процентов, могут попасть в федеральный парламент только тогда, когда их изберут персонально.

Без министерства культуры

Еще одно существенное отличие политических систем Веймарской республики и современной Германии, которые фиксировали их конституции, - это федеративное устройство. Теоретически и Веймарская республика декларировала федеративное устройство, но весьма поверхностно, дозированно. Власть была очень сильно централизована. Статьи 6-я и 7-я Веймарской конституции, перечисляющие, что именно подлежит "имперскому" (то есть центральному) законодательству, занимают целую страницу! Причем, это не только такие сферы, как внешняя политика, оборона, таможня, но и, например, театр и кино.

В конституции 1949 года, наоборот, особо оговорено, что культура и образование - это прерогатива федеральных земель. Поэтому, кстати, в Германии нет ни единого министерства культуры, ни единого министерства просвещения. И этим, конечно, властные полномочия федеральных земель не ограничиваются. Чтобы подчеркнуть их важность и вес, в преамбуле Основного закона говорится не просто о немецком народе, но о "немецком народе в землях Баден, Бавария, Бремен, Гамбург, Гессен…" и так далее по алфавиту.

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