 Предупреждение о цунами объявлено на Кубе и Ямайке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Предупреждение о цунами объявлено на Кубе и Ямайке

Близ побережья Ямайки произошло сильное землетрясение, специалисты предупреждают об угрозе цунами.

Волны цунами

Волны цунами (фото из архива)

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло во вторник, 28 января, к югу от Кубы и к северо-западу от Ямайки. Об этом сообщила Геологическая служба США. Международный центр информирования о цунами объявил, что обнародованы соответствующие предупреждения для этих двух стран, а также для островов Кайман.

Контекст

Торнадо, землетрясения, цунами, - человечеству то и дело приходится переживать стихийные бедствия. Выставка в Дортмунде рассказывает, как действовать в опасной ситуации. (19.05.2017)

Эпицентр располагался в 125 километрах к северо-западу от Лусеи (в округе Хановер) на побережье Ямайки. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Специалисты предупредили об опасности разрушительных волн

Как сообщила местная газета The Jamaica Observer, толчки на протяжении нескольких секунд ощущались на территории почти всего острова.

Специалисты предупреждают, что "опасные волны цунами" могут обрушиться на побережья, находящиеся в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.

Смотрите также:

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    ''Берлин'' направлен в Индонезию

    В Индонезию направлен немецкий военный корабль "Берлин". Он используется для доставки продуктов и предметов первой необходимости.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Сбор пожертвований

    На улицах индийского города Калькутта.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Эвакуация раненых

    Американские солдаты помогают эвакуировать раненых и больных в индонезийской провинции Ачех.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Таиланд

    36-летней Майури Сеаммаи удалось спастись вместе с маленькой четырёхмесячной дочерью.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Шри-Ланка

    Грузовые автомобили ВМС США.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Индонезия

    Бывшая торговая улица в городе Банда Ачех на острове Суматра.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default
    Еще по теме

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Германия увеличила помощь

    Правительство ФРГ решило выделить на помощь пострадавшим регионам 500 миллионов евро. На фото: пресс-конференция канцлера Шрёдера и министра иностранных дел Фишера 5-го января.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Сбор средств продолжается

    В Германии и во многих других странах мира продолжается сбор пожертвований.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Индонезия

    В городе Банда-Ачех - административном центре мятежной индонезийской провинции Ачех. Этот регион принял на себя основной удар стихии. На время ликвидации последствий катастрофы противоборствующие группировки заключили здесь перемирие.

  • default
    Еще по теме

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Германский Красный Крест

    Отправка грузов на Шри-Ланку из Германии на российском самолете Ил-76.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Мальдивские острова

    Фотография одного из островов, сделанная 2-го января сотрудниками Greenpeace.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Сбор добровольных пожертвований

    В Германии продолжается сбор добровольных пожертвований. Их сумма уже превысила 300 миллионов евро. На фото: во время телевизионного марафона. Супруга экс-президента Германии Кристина Рау и министр здравоохранения Улла Шмидт принимают звонки зрителей.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Богослужение в Берлинском соборе

    9-го января в церквях Германии прошли траурные богослужения.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Йошка Фишер на месте катастрофы

    Министр иностранных дел Германии Йошка Фишер ("Зелёные") в пятницу 7 января отправился в поездку по странам Южной и Юго-Восточной Азии, пострадавшим от землетрясения и цунами.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    На базе Красного Креста

    Склад обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в индонезийской столице.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Джакарта

    Пункт сортировки гуманитарной помощи.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Из военного резерва

    Палаточный лагерь в одном из пострадавших регионов Индонезии.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Патонг Бич

    Восстановительные работы на курорте Патонг Бич в Таиланде.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Три минуты молчания в Европе

    Франкфуртская биржа, 5 января.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Нужна срочная помощь

    Более миллиона человек остались в результате землетрясения и цунами без крова и средств к существованию.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Као Лак

    Рабочие слоны помогают разбирать завалы на популярном таиландском курорте.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Индия, штат Тамил Наду

    Вода и пища для жителей пострадавших регионов. 2 января 2005 года.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Три минуты молчания в Европе

    5-го января в государствах Европейского Союза прошли минуты молчания, посвященные памяти жертв катастрофы. На фото - одна из станций Берлинского метрополитена.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Индонезия

    В столице провинции Ачех. Из-за острой нехватки чистой воды увеличивается опасность возникновения эпидемий.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Индия

    Разбор завалов в штате Тамил-Наду.

  • default
    Еще по теме

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Три минуты молчания в Европе

    Автомобильный завод Porsche, 5 января.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Гуманитарная помощь

    В регионы катастрофы налажена доставка гуманитарной помощи. 3 января, индонезийская провинция Ачех.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Шри-Ланка

    Пункт распределения чистой питьевой воды в Коломбо.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Лазарет бундесвера

    Лазарет бундесвера направлен в индонезийскую провинцию Ачех.

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

  • default

    Помощь Юго-Восточной Азии

    Карта региона

    Зоны, пострадавшие от стихийного бедствия.


Смотреть видео 01:57

И радиация не страшна: зону отчуждения в районе Фукусимы облюбовали дикие кабаны

Контекст

Помощь Юго-Восточной Азии

Фотографии из региона катастрофы, Европы и Германии (11.01.2005)  

Аудио- и видеофайлы по теме

И радиация не страшна: зону отчуждения в районе Фукусимы облюбовали дикие кабаны  

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...  

В Индонезии произошло мощное землетрясение  

Реклама

Самые читаемые

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии  

Двое россиян в Греции приговорены к 395 годам лишения свободы  

Вспышка новой коронавирусной инфекции в Китае (фотогалерея)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно