Представитель ОБСЕ опроверг заявление Климкина о миссии в Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не озвучивала в Минске предложения по направлению в Донбасс совместной миссии ОБСЕ и ООН. Об этом сообщил DW в четверг, 17 января, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Мартин Сайдик. Тем самым, Сайдик опроверг соответствующее заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

16 января глава МИД Украины, выступая в Северодонецке, заявил журналистам, что представители Организации по безопасности и сотрудничеству в ТКГ вышли с предложением создать совместную миссию ООН и ОБСЕ. Он указал, что такая миссия должна содержать военный и полицейский компоненты и международную администрацию. По словам Климкина, вопрос об этой миссии будет стоять, в частности, на повестке дня в ходе февральского визита в Москву нового председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака.

В то же время, в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили DW, что "приветствуют любые дополнительные меры, которые помогли бы уменьшить имеющиеся угрозы" и, что ОБСЕ готова поделиться своим опытом, накопленным за более четыре года работы в кризисном регионе.

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