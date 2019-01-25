 Представители ЛГБТ в Германии избегают каминг-аута на работе | Новости из Германии о Германии | DW | 26.01.2019

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Германия

Представители ЛГБТ в Германии избегают каминг-аута на работе

По данным исследования Boston Consulting Group, лишь каждый третий сотрудник нетрадиционной сексуальной ориентации в ФРГ открыто рассказывает о ней коллегам.

Коллеги

По всей видимости, представители ЛГБТ-сообщества в Германии до сих пор опасаются дискриминации на рабочем месте. Только каждый третий из них рассказывает о своей сексуальной ориентации коллегам, о чем свидетельствуют результаты проведенного во всем мире исследования консалтингового концерна Boston Consulting Group, которые были обнародованы в субботу, 26 января.

Контекст

При этом совершить каминг-аут на работе хотели бы 85 процентов немецких участников опроса. В большинстве других стран, в которых проводилось исследование, о своей нетрадиционной ориентации сотрудники сообщают коллегам гораздо чаще. В частности, в Англии это делают около 63 процентов геев, лесбиянок и бисексуалов, указали в компании.

По-прежнему запретная тема

"Сексуальная ориентация по-прежнему является запретной темой во многих немецких компаниях. Тем самым фирмы наносят ущерб, прежде всего, самим себе, поскольку открытое общение в компании повышает степень удовлетворения сотрудников своим местом работы", - считает один из авторов исследования Анника Завадцки (Annika Zawadzki).

Она посоветовала немецким компаниям как можно скорее принять меры для создания комфортного рабочего климата для представителей ЛГБТ, поскольку при его отсутствии фирмы лишаются потенциальных высококвалифицированных сотрудников.

В ходе исследования в 20 странах мира были опрошены более чем 4 тысяч молодых сотрудников нетрадиционной сексуальной ориентации, из них более 500 - в Германии.

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