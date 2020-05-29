 Предвыборные опросы на сайтах в Беларуси - только с разрешения властей | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 03.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Предвыборные опросы на сайтах в Беларуси - только с разрешения властей

В Беларуси приравняли предвыборные нерепрезентативные опросы посетителей сайтов к классическим соцопросам, за публикацию их итогов теперь полагается штраф. Подробности - у DW.

Сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты Беларуси Светланы Тихановской

Независимая социология в Беларуси практически уничтожена

Интернет-издание "Наша ніва" во вторник, 2 июня, опубликовала комментарий директора Института социологии Национальной Академии наук Беларуси Геннадия Коршунова, в соответствии с которым голосование посетителей сайтов "теоретически можно отнести к опросам общественного мнения". Это разъяснение фактически ставит крест на онлайн-опросах, которые сейчас проходят на разных сайтах, посетителей которых спрашивают, за кого они проголосуют на президентских выборах в Беларуси 9 августа.

Аккредитация, конец независимой социологии в Беларуси и выборы

Дело в том, что с 2002 года для проведения и опубликования результатов опросов, касающихся общественно-политической ситуации, референдумов и выборов, необходима аккредитация при Институте социологии, которой, разумеется, нет ни у одного СМИ. Нарушение этого требования с 2012 года наказывается штрафом в размере до 200 базовых величин (около 2000 евро). При этом аккредитация не нужна для маркетинговых, неполитических опросов, пояснил DW датааналитик, в прошлом социолог Николай Кацук.

Сбор подписей в Минске за выдвижение кандидатом в президенты экс-банкира Виктора Бабарико, 31 мая

Сбор подписей в Минске за выдвижение кандидатом в президенты экс-банкира Виктора Бабарико, 31 мая

После того, как в августе 2016 года Независимый институт социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) был вынужден прекратить проведение общенациональных репрезентативных опросов, в Беларуси не публикуются электоральные рейтинги политиков. В стране практически перестала существовать независимая социология. В такой ситуации определенным индикатором общественных настроений стали результаты онлайн-голосований на сайтах СМИ, которые не является репрезентативным по определению.

В мае, после старта в Беларуси президентской кампании, на сайтах негосударственных СМИ их посетители могли ответить на вопрос, за кого они проголосуют на грядущих выборах. По итогам таких онлайн-опросов действующий президент Александр Лукашенко набирал всего 3-5%, а лидер, экс-банкир Виктор Бабарико, - от 50 до 55%. После этого, как сообщил в интервью DW глава Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец, представители белорусских СМИ, "получили внушение и были вынуждены отказаться от публикации таких опросов".

Почему голосовалки на сайтах приравняли к соцопросам

Фактическое приравнивание классических соцопросов к голосовалкам на сайтах вызвало негативную реакцию специалистов. "Я отношусь к этому как к очевидной глупости", - возмущается Николай Кацук. Руководитель исследовательских проектов SATIO Филипп Биканов в интервью DW назвал приравнивание странным.

Андрей Бастунец

Андрей Бастунец

По его словам, голосование на сайтах отдельных СМИ не отражает мнение всего населения Беларуси, да и редакции прямо пишут, что это - не соцопрос. Собственно и директор Института социологии Геннадий Коршунов в интервью "Нашай ніве" признал, что голосование на сайтах нельзя назвать социсследованием, но формально оно подпадает под регулирование государством сферы соцопросов.

В этой связи глава БАЖ Бастунец отметил, что в правительственном постановлении, регламентирующем проведение опросов, сознательно использованы размытые формулировки. По его словам, БАЖ отслеживает ситуацию и будет ориентироваться на позицию редакций. "Это ограничение свободы СМИ, это блокирование той информации, которая не устраивает действующие власти", - подчеркнул Бастунец.

"Не жесткая, но неадекватная реакция"

Главный редактор "Нашай нівы" Егор Мартинович в интервью DW сообщил, что "был морально готов, что в том или ином виде государство отреагирует" (на публикацию онлайн-опросов. - Ред.). По его выражению, "пока реакция не жестокая, но она все равно неадекватная". Мартинович предположил, что голосования на сайтах в том или ином виде продолжатся.

В публикации от 2 июня «Наша ніва" напомнила, какими были результаты голосования пользователей их сайта и портала TUT.BY по поддержке потенциальных кандидатов в президенты. На вопрос DW, не боится ли редакция получить штраф за эти цифры, Мартинович ответил так: "Суть тех сообщений, которые доходили к нам, была в том, что государство принимает как факт старые опросы, за них наказывать никого не будут. Но к новым, возможно, будут другие подходы".

Смотрите также:

  • Путин с пропеллером за спиной летает рядом с Лукашенко и говорит, что он лучше, чем Помпео

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Путин с Лукашенко в Сочи: какие доводы приведет президент РФ?

    Президенты РФ и Беларуси вновь проводят переговоры по интеграции. А совсем недавно в Минске был госсекретарь США Помпео. Сергей Елкин о том, как Путин перетягивает Лукашенко на свою сторону.

  • Лукашенко прячется в кустах, а Путин с горки кричит, чтобы тот шел сдаваться

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Поставки нефти из России в Беларусь: как Путин заманивает Лукашенко

    Россия прекратила подачу нефти в Беларусь с начала 2020 года. Контракты на дальнейшие поставки еще не заключены. Сергей Елкин о новом раунде торгов Путина и Лукашенко.

  • Лукашенко стоит с вилами в руках, а Путин в буденовке из-за забора предлагает ему вступать в союз

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Сможет ли Путин заманить Лукашенко в интеграционный союз?

    Александр Лукашенко не торопится подписывать соглашение об интеграции Беларуси и России. Карикатурист Сергей Елкин об уговорах Владимира Путина.

  • Лукашенко стоит перед башней, на которой написано банк, а Путин из башни говорит, что вы можете приобрести государство Беларусь по ипотеке

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Беларусь и Россия: чем грозит долговая кабала

    Россия готова предоставить Беларуси кредит на погашение прежних долгов. Карикатурист Сергей Елкин сомневается в чистосердечности такого подарка ко Дню единения народов двух стран.

  • Путин стоит на монете в 1 рубль перед Лукашенко, который смотрит в другую сторону

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Чей рубль, или Будет ли у России и Беларуси единая валюта?

    Президент Беларуси заявил, что единой валютой РФ и Беларуси мог бы стать не российский, а "общий рубль". Карикатурист Сергей Елкин о том, удастся ли Лукашенко и Путину найти рублевое равновесие.

  • Лукашенко и Путин спускают с горы на лыжах, на финише плакат Никаких уступок на пошлинам на нефть

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Путин и Лукашенко: лыжи лыжами, а цены на нефть врозь

    Президенты РФ и Беларуси демонстрируют в Сочи полную гармонию. Но даже катание с Путиным на лыжах не поможет Лукашенко добиться уступок по ценам на нефть, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин, приобняв Лукашенко, притягивает его к себе

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Объединение России и Беларуси: насильно мил не будешь

    Президент Лукашенко не намерен поступаться суверенитетом Беларуси. Кремль успокаивает: планов полного объединения РФ и Беларуси нет. Карикатурист Сергей Елкин не очень верит этим заверениям.

  • Лукашенко убегает от огороженного пространства с колючей проволокой, на вышке машет руками Путин

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Куда и от кого бежим, Александр Григорьевич?

    На границе Беларуси и России будет действовать пограничный режим. Минск уходит из-под влияния Москвы. Лукашенко взял курс на Запад? - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

  • Лукашенко, у которого усы изображены в виде банана, здоровается с Путиным, который говорит, что наладим поставки фруктов из Белоруссии

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Фрукты made in Belarus

    Владимир Путин сказал, что готов покупать белорусские сельхозпродукты. Александр Лукашенко обещает производить даже бананы, если только дадут деньги. Карикатурист Сергей Елкин "подслушал" их разговор.

  • Лукашенко со спасательным кругом идет навстречу Эрдогану

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Кто спасает Эрдогана, если он будет тонуть

    Белорусский президент Александр Лукашенко побывал в Турции и встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Карикатурист Сергей Елкин о целях визита Лукашенко.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 04:00

Беларусь готовится к выборам: сбор подписей, протесты в поддержку Тихановского и критика Лукашенко

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто и как баллотируется в Беларуси на пост президента  

Блогер против Лукашенко: за что в Беларуси задерживают накануне выборов. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые сегодня

ЕСПЧ призвал Россию изменить условия содержания пожизненно заключенных  

Джо Байден приблизился к выдвижению кандидатом от Демпартии США  

В США не утихают протесты из-за гибели Джорджа Флойда  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно