Предвыборные опросы на сайтах в Беларуси - только с разрешения властей

Интернет-издание "Наша ніва" во вторник, 2 июня, опубликовала комментарий директора Института социологии Национальной Академии наук Беларуси Геннадия Коршунова, в соответствии с которым голосование посетителей сайтов "теоретически можно отнести к опросам общественного мнения". Это разъяснение фактически ставит крест на онлайн-опросах, которые сейчас проходят на разных сайтах, посетителей которых спрашивают, за кого они проголосуют на президентских выборах в Беларуси 9 августа.

Аккредитация, конец независимой социологии в Беларуси и выборы

Дело в том, что с 2002 года для проведения и опубликования результатов опросов, касающихся общественно-политической ситуации, референдумов и выборов, необходима аккредитация при Институте социологии, которой, разумеется, нет ни у одного СМИ. Нарушение этого требования с 2012 года наказывается штрафом в размере до 200 базовых величин (около 2000 евро). При этом аккредитация не нужна для маркетинговых, неполитических опросов, пояснил DW датааналитик, в прошлом социолог Николай Кацук.

Сбор подписей в Минске за выдвижение кандидатом в президенты экс-банкира Виктора Бабарико, 31 мая

После того, как в августе 2016 года Независимый институт социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) был вынужден прекратить проведение общенациональных репрезентативных опросов, в Беларуси не публикуются электоральные рейтинги политиков. В стране практически перестала существовать независимая социология. В такой ситуации определенным индикатором общественных настроений стали результаты онлайн-голосований на сайтах СМИ, которые не является репрезентативным по определению.

В мае, после старта в Беларуси президентской кампании, на сайтах негосударственных СМИ их посетители могли ответить на вопрос, за кого они проголосуют на грядущих выборах. По итогам таких онлайн-опросов действующий президент Александр Лукашенко набирал всего 3-5%, а лидер, экс-банкир Виктор Бабарико, - от 50 до 55%. После этого, как сообщил в интервью DW глава Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец, представители белорусских СМИ, "получили внушение и были вынуждены отказаться от публикации таких опросов".

Почему голосовалки на сайтах приравняли к соцопросам

Фактическое приравнивание классических соцопросов к голосовалкам на сайтах вызвало негативную реакцию специалистов. "Я отношусь к этому как к очевидной глупости", - возмущается Николай Кацук. Руководитель исследовательских проектов SATIO Филипп Биканов в интервью DW назвал приравнивание странным.

Андрей Бастунец

По его словам, голосование на сайтах отдельных СМИ не отражает мнение всего населения Беларуси, да и редакции прямо пишут, что это - не соцопрос. Собственно и директор Института социологии Геннадий Коршунов в интервью "Нашай ніве" признал, что голосование на сайтах нельзя назвать социсследованием, но формально оно подпадает под регулирование государством сферы соцопросов.

В этой связи глава БАЖ Бастунец отметил, что в правительственном постановлении, регламентирующем проведение опросов, сознательно использованы размытые формулировки. По его словам, БАЖ отслеживает ситуацию и будет ориентироваться на позицию редакций. "Это ограничение свободы СМИ, это блокирование той информации, которая не устраивает действующие власти", - подчеркнул Бастунец.

"Не жесткая, но неадекватная реакция"

Главный редактор "Нашай нівы" Егор Мартинович в интервью DW сообщил, что "был морально готов, что в том или ином виде государство отреагирует" (на публикацию онлайн-опросов. - Ред.). По его выражению, "пока реакция не жестокая, но она все равно неадекватная". Мартинович предположил, что голосования на сайтах в том или ином виде продолжатся.

В публикации от 2 июня «Наша ніва" напомнила, какими были результаты голосования пользователей их сайта и портала TUT.BY по поддержке потенциальных кандидатов в президенты. На вопрос DW, не боится ли редакция получить штраф за эти цифры, Мартинович ответил так: "Суть тех сообщений, которые доходили к нам, была в том, что государство принимает как факт старые опросы, за них наказывать никого не будут. Но к новым, возможно, будут другие подходы".

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