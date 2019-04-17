Практикант нашел клад монет на церковной колокольне (фото)

Бад-Камберг • Эти старинные монеты, ровном счетом - 96 штук, несколько столетий пролежали на церковной колокольные в небольшом гессенском городе Бад-Камберге в Германии. В начале этого года они были обнаружены совершенно случайно во время ремонта. Монеты посыпались вниз, когда 17-летний практикант-плотник Аарон Зауэрборн (Aaron Sauerborn) сметал строительный мусор и прочую пыль веков с деревянных балок. Сейчас, в канун Рождества, он получил свое законное вознаграждение, сумма которого не сообщается. Сам клад стал собственностью здешней католической общины.

"Находчивый" практикант Аарон Зауэрборн

Как отмечает агентство dpa, около двух месяцев назад монеты вернулись в Бад-Камберг после экспертизы и чистки. Специалисты предполагают, что клад был спрятан на колокольне здешнего храма Святых Петра и Павла во времена Тридцатилетней войны (1618-1648). Большинство монет - серебряные 1551-1630 годов, но есть и золотая весом в 3,13 грамма. Многие из них хорошо сохранились. Особую ценность представляет серебряная монета 1623 года времен императора Священной римской империи Фердинанда II (Ferdinand II).

Храм Святых Петра и Павла в Бад-Камберге

Кто именно мог спрятать клад на колокольне, выяснить не удалось. Не исключено, что это сделал тогда священник или кто-то из богатых прихожан. Как сообщил представитель церковной общины, пока здесь не решили, что делать с находкой. Среди возможных вариантов - передача на хранение в Епархиальный музей в Лимбурге.

Городской историк Манфред Кунц (Manfred Kunz) на колокольне храма, где был обнаружен клад монет

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