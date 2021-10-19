Цирковой сюжет с участием Лукашенко, самолета и ОМОН. Пародия на любимые советские фильмы на тему предстоящей встречи Путина и Байдена. Стихи по последним новостям. Смотрите в 173-м выпуске "Заповедника"!
В России на сегодняшний день официальное количество зараженных коронавирусом превысило сто человек. В Германии число инфицированных - уже более 6 тысяч человек. Заболели и очень известные люди, такие как Фридрих Мерц - вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии. Меры по нераспространению в стране COVID-2019 ужесточаются.
Привязка стоимости трубопроводного газа к нефтяным котировкам стала еще менее актуальной. Под давлением ЕС "Газпром" на 40 процентов снизил цены для Болгарии. Теперь они привязаны к котировкам газовых хабов в Европе.