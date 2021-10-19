Коронавирус в Германии: заболел даже вероятный преемник Меркель (17.03.2020)

В России на сегодняшний день официальное количество зараженных коронавирусом превысило сто человек. В Германии число инфицированных - уже более 6 тысяч человек. Заболели и очень известные люди, такие как Фридрих Мерц - вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии. Меры по нераспространению в стране COVID-2019 ужесточаются.