Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Праймериз

Der konservative unabhängige Kandidat Peter Marki-Zay feiert, nachdem er die Vorwahlen der Opposition in Ungarn gewonnen hat. Peter Marki-Zay wird als Oppositionskandidat den rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban bei der Parlamentswahl 2022 herausfordern. (Wiederholung mit verändertem Bildausschnitt) +++ dpa-Bildfunk +++

Оппозиция Венгрии выдвинула соперника Орбана на выборы-2022 19.10.2021

Соперником Виктора Орбана на предстоящих выборах станет Петер Марки-Зай - консерватор, католик, отец семерых детей. На праймериз за него проголосовало большинство. "Это революция простых людей", - заявил политик.
Russische Regierungspartei „Vereintes Russland“ hat ihre Vorwahlen durchgeführt. Stichworte:

Праймериз "Единой России": эволюция кандидатов по Дарвину 08.06.2021

"Единая Россия" подводит итоги праймериз. Из-за недопуска несистемных кандидатов представили этой партии - главные претенденты на места в Госдуме. Сергей Елкин о пути, который им предстоит пройти.

Шоу Лукашенко. Байден и Путин готовятся к встрече. Лимерики о самом важном - "Заповедник", выпуск 173, 06.06.21 06.06.2021

Цирковой сюжет с участием Лукашенко, самолета и ОМОН. Пародия на любимые советские фильмы на тему предстоящей встречи Путина и Байдена. Стихи по последним новостям. Смотрите в 173-м выпуске "Заповедника"!
February 1, 2018 - Tambov, Tambov region, Russia - A guest computer to work on the official Internet portal www.gosuslugi.ru

В Москве подтвердили взлом портала "Госуслуги" 04.06.2021

В правительстве РФ подтвердили, что система "Госуслуги" подверглась взлому во время праймериз "Единой России". В аккаунтах пользователей изменялся адрес регистрации, после чего совершался переход на сайт праймериз.
A photo taken on April 2, 2018 shows the building of Russian parliament's lower house, the State Duma. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

Праймериз "Единой России": знакомые лица и новые 02.06.2021

Единороссы подвели итоги внутрипартийного отбора кандидатов в депутаты следующего созыва Госдумы. DW - о результатах этих праймериз и возможностях, которыми могла бы воспользоваться оппозиция.

(FILES) In this file picture taken on July 11, 2020, (Back row L-R) Agnes Chow, Anthony Wong, Tiffany Yuen, Denise Ho, Lester Shum, (front row L-R) Eddie Chu, Joshua Wong, and Gregory Wong pose while campaigning during a primary election in Hong Kong. - As many as 50 Hong Kong opposition figures were arrested on January 6, 2021 under a new national security law in the largest operation yet against Beijing's critics, deepening a police crackdown sweeping the financial hub. (Photo by MAY JAMES / AFP)

В Гонконге задержаны около 50 демократических активистов 06.01.2021

Задержания десятков активистов и экс-депутатов связывают с проведением оппозицией праймериз среди демократов летом 2020 года. Пекин увидел в этой инициативе попытку революции.
20.12.2019, Russland, St. Petersburg: 6112198 20.12.2019 Former President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev attends a meeting of the Supreme Eurasian Economic Council, in St. Petersburg, Russia. Sergey Guneev / Sputnik Foto: Sergey Guneev/Sputnik/dpa |

Казахстан: как партия власти в народ пошла 02.09.2020

На призыв правящей партии "Нур Отан" поучаствовать в обновлении партийных кадров откинулись тысячи беспартийных граждан страны. Опрошенные DW эксперты по-разному оценивают этот процесс поиска "новых лидеров".
El exvicepresdiente Joe Biden y probable candidato demócrata a la presidencia, durante un discurso ofrecido en Filadelfia este martes 2 de junio de 2020. (JIM WATSON/Getty Images/TNS) Photo via Newscom picture alliance |

Джо Байден приблизился к выдвижению кандидатом от Демпартии США 03.06.2020

Бывший вице-президент США выиграл праймериз Демократической партии во всех проводивших их семи штатах. Необходимое для выдвижение число голосов он может набрать на следующей неделе.
***Archivbild*** FILE - In this March 10, 2020, file photo, Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden speaks to members of the press at the National Constitution Center in Philadelphia. Biden is expected to give his first public comments on a sexual assault allegation that has roiled his presidential campaign. (AP Photo/Matt Rourke, File) |

Байден одержал победу на праймериз в Канзасе 03.05.2020

Из-за пандемии коронавируса первичные выборы в Канзасе проводились по почте.
3.3.2020*** Democratic U.S. presidential candidate and former Vice President Joe Biden takes a picture as supporters hold up a HOPE poster of former President Barack Obama after Biden spoke at his Super Tuesday night rally in Los Angeles, California, U.S., March 3, 2020. REUTERS/Kyle Grillot

Барак Обама поддержит Джо Байдена в президентской гонке 14.04.2020

Экс-президент США Барак Обама не поддерживал ни одного возможного кандидата от демократов на президентских выборах 2020, пока Байден не стал самым вероятным победителем праймериз.
Democratic U.S. presidential candidate and former Vice President Joe Biden speaks during the 11th Democratic candidates debate of the 2020 U.S. presidential campaign, held in CNN's Washington studios without an audience because of the global coronavirus pandemic, in Washington, U.S., March 15, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

Джо Байден победил на праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне 18.03.2020

Победив в первичных выборах еще в трех штатах, Джо Байден оставил мало шансов своему сопернику Берни Сандерсу. Однако, несмотря на давление, Сандерс не намерен выходить из предвыборной гонки.

Коронавирус в Германии: заболел даже вероятный преемник Меркель (17.03.2020) 17.03.2020

В России на сегодняшний день официальное количество зараженных коронавирусом превысило сто человек. В Германии число инфицированных - уже более 6 тысяч человек. Заболели и очень известные люди, такие как Фридрих Мерц - вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии. Меры по нераспространению в стране COVID-2019 ужесточаются.
3.3.2020*** SAN DIEGO, CA - MARCH 03: Voters walk out after casting their ballots at the San Diego Registrar of Voters on March 3, 2020 in San Diego, California. 1,357 Democratic delegates are at stake as voters cast their ballots in 14 states and American Samoa on what is known as Super Tuesday. Sandy Huffaker/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

Коронавирус вмешался в президентскую гонку в США 15.03.2020

Власти двух штатов отложили первичные выборы в рамках избирательной кампании по выборам нового президента США. Из-за коронавируса праймериз в Джорджии перенесены с 24 марта на 19 мая, в Луизиане - с 4 апреля на 20 июня.
Democratic U.S. presidential candidate and former Vice President Joe Biden speaks during a campaign stop in Detroit, Michigan, U.S., March 9, 2020. REUTERS/Brendan McDermid. TPX IMAGES OF THE DAY

Байден выиграл праймериз демократов в Миссисипи, Миссури и Мичигане 11.03.2020

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу над сенатором Берни Сандерсом на первичных выборах Демократической партии еще в нескольких штатах.
Vorwahlen der Kandidaten der Opposition in Weißrussland 1-5 Abstimmung in Witebsk Aufgenommen von Alexandra Boguslawskaja (DW) in Witebsk am 08.03.2020

Праймериз по-белорусски: как регионы выбирают "единого" соперника Лукашенко 09.03.2020

На праймериз оппозиции в регионах Беларуси пришли лишь партийные активисты. О чем оппозиционеры говорили с людьми и как собираются победить Лукашенко - в репортаже DW.

"Газпром" не может диктовать условия ЕС: резко снижена цена газа для Болгарии. DW Новости (04.03.2020) 04.03.2020

Привязка стоимости трубопроводного газа к нефтяным котировкам стала еще менее актуальной. Под давлением ЕС "Газпром" на 40 процентов снизил цены для Болгарии. Теперь они привязаны к котировкам газовых хабов в Европе.
Показать еще