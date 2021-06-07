Праймериз "Единой России": эволюция кандидатов по Дарвину

"Единая Россия" подводит итоги праймериз. Из-за недопуска несистемных кандидатов представили этой партии - главные претенденты на места в Госдуме. Сергей Елкин о пути, который им предстоит пройти.
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Единороссы подвели итоги внутрипартийного отбора кандидатов в депутаты следующего созыва Госдумы. DW - о результатах этих праймериз и возможностях, которыми могла бы воспользоваться оппозиция.
Попытка любыми способами обеспечить "Единой России" подавляющее большинство в Госдуме на выборах 2021 года может спровоцировать новую волну протестов, считает Федор Крашенинников.
Хотя до выборов в парламент России еще почти год, подготовку к ним начали и власти, и оппозиция. Последняя уже сейчас не может поделить округа, а "Единая Россия" ищет новые кадры. Подробности - у DW.