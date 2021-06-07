 Праймериз ″Единой России″: эволюция кандидатов по Дарвину | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 08.06.2021

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Россия

Праймериз "Единой России": эволюция кандидатов по Дарвину

"Единая Россия" подводит итоги праймериз. Из-за недопуска несистемных кандидатов представили этой партии - главные претенденты на места в Госдуме. Сергей Елкин о пути, который им предстоит пройти.

Karikatur Russische Regierungspartei „Vereintes Russland“ hat ihre Vorwahlen durchgeführt.

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    Автор: Сергей Елкин


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