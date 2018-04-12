Правящая партия Азербайджана требует роспуска парламента

На заседании политического совета партии "Йени Азербайджан" в четверг, 28 ноября, решено обратиться в пятницу к парламенту страны - мелли меджлису - с инициативой распуститься. С таким предложением выступает партия, которой принадлежит большинство в парламенте страны. По данным портала Haqqin.az, на заседании политсовета партии присутствовал премьер-министр страны Али Асадов.
Депутаты от партии "Йени Азербайджан" готовят обращение к президенту страны Ильхаму Алиеву о назначении внеочередных выборов. Свое предложение партийцы мотивируют необходимостью поддержать реформы Алиева и оторванностью нынешнего состава меджлиса от президентского курса, пишут азербайджанские СМИ.
Очередные парламентские выборы в Азербайджане намечены на 1 ноября 2020 года
В соответствии с Конституцией Азербайджана внеочередные выборы должны быть проведены в течение двух месяцев со дня роспуска. В милли меджлис 125 депутатов, они избираются по одномандатным округам. Партия "Йени Азербайджан" в 2015 году получила 71 мандат.
В апреле 2018 года в стране прошли выборы президента. Ильхам Алиев был избран на очередной срок, который ранее, в 2016 году, был продлен на конституционном референдуме с пяти до семи лет.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
18 октября в Баку состоялась акция протеста, где одним из требований было создать условия для проведения в стране честных выборов. Правоохранительнные органы разогнали митинг и сообщили о задержании 60 его участников. Официальный представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности Майя Косьянчич тогда заявила о "чрезмерном применении силы" властями Азербайджана.
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Автор: Сергей Елкин