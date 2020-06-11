 Правый экстремист приговорен в Норвегии к 21 году тюрьмы за нападение на мечеть | Новости из Германии о Европе | DW | 11.06.2020

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Европа

Правый экстремист приговорен в Норвегии к 21 году тюрьмы за нападение на мечеть

Суд счел доказанным, что Филип Мансхаус напал на мечеть, чтобы убить как можно больше мусульман, а также застрелил сводную сестру из расистских побуждений.

Норвежский правый экстремист Филип Мансхаус в суде

Филип Мансхаус в суде

Норвежский правый экстремист Филип Мансхаус приговорен к 21 году лишения свободы за нападение на мечеть и убийство своей сестры. Суд в городе Саннвике в четверг, 11 июня, счел доказанным, что 22-летний Мансхаус пытался "убить как можно больше мусульман" в мечети неподалеку от Осло. До этого он из расистских побуждений застрелил сводную сестру-китаянку.

Преступление было совершено 10 августа 2019 года. Мансхаус, называющий себя неонацистом, напал на исламский центр "Аль-Нур" в городке Берум, расположенном в 20 километрах от норвежской столицы. На нем были пуленепробиваемый жилет и шлем с видеокамерой, при себе он имел несколько единиц огнестрельного оружия. В мечети Мансхаус открыл беспорядочную стрельбу по молившимся. В результате нападения был ранен 65-летний посетитель мечети, который смог обезвредить нападавшего.

Позже полиция обнаружила в доме Мансхауса тело его 17-летней сводной сестры. У девушки - китайские корни, ее удочерила женщина, состоящая в гражданском браке с отцом преступника. Девушка была убита четырьмя выстрелами.

Филип Мансхаус может остаться за решеткой и после окончания срока заключения, сообщил судья при вынесении приговора. Если эксперты придут к выводу, что он представляет опасность для общества, его оставят в превентивном заключении. В норвежском законодательстве нет пожизненного лишения свободы.

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    Автор: Юлия Сеткова


 

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