Правозащитница сообщила о невыдаче Сенцову посылки с вещами

Украинский режиссер Олег Сенцов уже в течение длительного времени не может получить высланную ему посылку с теплыми вещами и продуктами питания. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщила правозащитница Татьяна Щур. По ее словам, посылка, отправленная Сенцову по согласованию с ним, была сдана на почту 12 ноября, а 27 ноября извещение о ней было получено колонией в Лабытнангах. С тех пор отправление не выдается Сенцову, что является нарушением права заключенных получать посылки "в объеме, определенном законом, а не произволом".

"Объяснять, для чего заключенному за Полярным кругом нужны теплые вещи, продукты и фильмы, подобранные друзьями, нормальным людям не нужно. Но руководство колонии, очевидно, этого не понимает. Или, наоборот, понимает слишком хорошо", - пишет Щур. Она отмела предположение, что отправитель "превысил положенный вес", так как ограничения по весу посылок были отменены еще в 2017 году.

Щур сообщила, что направила жалобы в ряд инстанций, включая администрацию президента РФ, Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) и Генпрокуратуру. По данным правозащитницы, ни управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, ни руководство колонии не ответили на вопрос, почему посылка не вручается Олегу Сенцову.

Дело Сенцова

В августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного РФ полуострова Крым террористического сообщества. В мае 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России. 5 октября Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

25 октября 2018 года Европарламент объявил о присуждении Олегу Сенцову премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". 7 декабря еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Хан призвал Кремль отпусить Сенцова на вручение премии. Церемония пройдет в Страсбурге 12 декабря.

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Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Стивен Кинг - к первому дню ЧМ-2018 Один из крупнейших современных писателей Стивен Кинг в первый день ЧМ-2018 в России в своем профиле в Twitter напомнил о голодовке Олега Сенцова. "Присоединяйтесь к моей борьбе за освобождение этого украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Времени мало, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг.

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Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова "Олег, живи!" Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в мае 2018 года подписала обращение 130 ученых и деятелей культуры в поддержку режиссера. А в июле, когда белорусский ПЕН-центр заявил о присоединении к кампании за освобождение Сенцова, она отметила: "Мы знаем, что свобода - это долгий путь. Олег, живи! Ты нам нужен".

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Французские деятели искусства В августе газета Le Mond опубликовала коллективное заявление более ста французских деятелей искусства во главе с министром культуры страны Франсуазом Ниссеном. "Бездействовать - значит дать Сенцову умереть, это будет отказ от наших принципов", - подчеркивалось в письме. В числе подписантов был и режиссер Жан-Люк Годар (на фото), обладатель почетного "Оскара" за вклад в развитие кинематографа.

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Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Обращение Звягинцева, Хаматовой и других к Путину Ряд российских деятелей культуры тоже выступили в поддержку украинского режиссера в июне 2018 года. "Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - сказано в обращении к Владимиру Путину, которое подписали режиссеры Андрей Звягинцев (на фото) и Александр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак. Автор: Илья Коваль

