Евродепутат: Сенцов лучше всех отвечает критериям премии Сахарова

Конференция председателей Европарламента в четверг, 25 октября, назовет имя лауреата ежегодно вручаемой премии имени Сахарова "За свободу мысли". Троих кандидатов - украинского кинорежиссера Олега Сенцова, марокканского политического активиста Нассера Зефзафи и неправительственные организации, спасающие мигрантов в Средиземном море, - выбрали в октябре комитеты Европарламента по иностранным делам и по развитию. Голосование было тайным, так что степень поддержки каждого из кандидатов общественности неизвестна.

Олега Сенцова на премию Сахарова номинировала крупнейшая фракция Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП). Сенцов сейчас отбывает срок в российской колонии в городе Лабытнанги за организацию теракта. Он выдержал 145-дневную голодовку в знак протеста против этого приговора. Европарламент называет режиссера политзаключенным, вместе с около 70 другими украинцами в России и в Крыму. Евродепутат от Словакии Эдуард Кукан, представлявший своим коллегам кандидатуру Сенцова, объяснил DW, почему премию Сахарова следует дать именно украинскому кинорежиссеру.

DW: Объясните, почему фракция ЕНП выбрала Олега Сенцова своим кандидатом на премию Сахарова.

Эдуард Кукан: Во фракции спонтанно возникло настроение, что Сенцов - лучший кандидат. Вообще-то было даже два независимых выдвижения его кандидатуры - мной и коллегой Михаэлем Галером. Наше решение основывается на мнении, что Сенцов лучше всех соответствует критериям премии - за свободу мысли.

Эдуард Кукан

Он продемонстрировал мужество во время очень тяжелой ситуации, когда Крым аннексировали в нарушение международного права. Он открыто выражал свое мнение, что это для него неприемлемо. И то, за что его осудили, вызывает большие сомнения.

С поддержкой его кандидатуры удалось согласиться всем членам ЕНП за исключением, если я не ошибаюсь, шведских коллег. Мы очень рады, что когда голосование проходило в двух комитетах Европарламента - по иностранным делам и по развитию, то Олег Сенцов получил больше всего голосов, причем с отрывом. И теперь конференция председателей будет решать. Я думаю, объективно им следует принять во внимение количество голосов, полученных каждым кандидатом. Впрочем, тот, кто получил больше всего голосов в комитетах, не обязательно получает премию. Но мы твердо верим, что Сенцову присудят премию.

- Сенцов проводил голодовку с мая по октябрь - всего 145 дней. Скажите, считаете ли вы, что благодаря своему мирному сопротивлению Сенцов уже не просто политзаключенный, а символ борьбы против несправедливых приговоров?

- Несомненно! Своими действиями он продемонстрировал, что действительно является символом того, что нельзя мириться с властью, старающейся сломить волю и политические убеждения. За его борьбой следят многие по всему миру. Я знаю, что в моей стране, Словакии, есть много людей, в особенности молодежи и студентов, следящих за ним, выражающих ему симпатию и политическую поддержку.

- Какой сигнал подало бы присуждение Сенцову премии Сахарова?

- Если он станет лауреатом, это будет означать мощный сигнал всему миру, что люди беспокоятся о нем. И все другие, кто мыслит свободно, будут воодушевляться его примером и тем фактом, что ему присудили премию. Очень важно, что он протестует мирным путем. А также то, что объявил голодовку протеста, добиваясь не своего освобождения, а других лиц.

С того времени, как я понимаю, кое-кого выпустили из тюрьмы (так, в августе был освобожден в России и вернулся в Украину активист Александр Костенко. - Ред.). То, что таким образом можно выступать против брутального притеснения, - это только усиливает подаваемый сигнал людям. И это то, что делает происходящее с Сенцовым чем-то большим и более важным, чем просто единичный случай.

- И само выдвижение кандидатуры Сенцова, и возможное получение им премии - поспособствует ли это его освобождению?

- Мне бы очень хотелось надеяться на это. Россия просто не может игнорировать то, что происходит вокруг Олега Сенцова. Если ему присудят премию Сахарова, если выступления людей во многих странах в его поддержку продолжатся, то, я думаю, это может создать более благоприятную ситуацию для его освобождения.

- Было уже очень много призывов освободить Сенцова. Но мы все знаем характер президента России Владимира Путина. Может, было бы более эффективно в данном случае пытаться освободить украинского режиссера с помощью "тихой дипломатии"?

- Очень хороший вопрос. Я думаю, эффективным будет сочетание обоих (путей. - Ред.). Конечно, с такими режимами и людьми, как Владимир Путин, иногда лучше следовать путем "тихой дипломатии". Но я думаю, что международные призывы к освобождению Сенцова стали столь масштабными, что такое давление будет очень тяжело остановить или снизить. Но если тот или иной политик при встрече с Путиным - вдобавок к такому давлению - упомянет либо будет настаивать на этом (освобождении Сенцова. - Ред.), то это сделает возможность его освобождения более реалистичной.

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