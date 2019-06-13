 Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу | Новости из Германии о России | DW | 21.06.2019

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Россия

Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Правозащитная организация "Мемориал", грознинское отделение которой возглавлял вышедший 21 июня на свободу Оюб Титиев, еще не решила вопрос о возобновлении деятельности в Чечне.

Правозащитник Оюб Титиев в марте 2019 года

Правозащитник Оюб Титиев в марте 2019 года

Чеченский правозащитник Оюб Титиев  вышел на свободу в пятницу, 21 июня, Об этом сообщил в Facebook руководитель Северокавказского отделения Комитета против пыток Дмитрий Пискунов.

"Ну вот и на нашей улице праздник. Оюб на свободе! Порадуемся вместе с "Мемориалом" и родственниками Оюба", - написал Пискунов в соцсети.

При этом, по словам Пискунова, на вопрос журналистов о том, когда Титиев собирается вернуться к правозащитной деятельности, тот ответил, что "и не уходил" из нее.

 

 

Условно-досрочное освобождение Титиева

В то же время, как сообщили информагентству "Интерфакс" представители правозащитной организации "Мемориал", чеченское отделение которой возглавлял Титиев до ареста, организация еще не решила, возобновлять ли деятельность в Чечне.

Контекст

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Год назад руководитель чеченского "Мемориала" Оюб Титиев был задержан и обвинен в хранении наркотиков. DW возвращается к этому делу. (09.01.2019)

18 марта 2019 года Шалинский городской суд Чечни признал Титиева виновным в хранении наркотиков в крупном размере и приговорил правозащитника к четырем годам колонии-поселения.

Его условно-досрочное освобождение стало возможным, после того как Шалинский суд 10 июня удовлетворил соответствующее ходатайство защиты на основании отсутствия доказательств виновности подозреваемого и положительных характеристик его личности.

Два дня спустя адвокат Титева Илья Новиков в интервью DW подчеркнул, что его освобождение было бы невозможно без широкой общественной поддержки.

Месть за правозащитную деятельность

Во время судебного разбирательства против Титиева в его поддержку неоднократно высказывались известные деятели искусства и науки, журналисты и представители духовенства.

В мае 2018 года 60 человек из их числа направили письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором говорилось, что "дело против Титиева сфабриковано местными властями" и ему "мстят за его правозащитную деятельность". 

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    Автор: Елена Барышева


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Приговор для правозащитника Оюба Титиева

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Ссылки в интернете

Сообщение об освобождении Оюба Титиева на сайте правозащитной организации "Мемориал"

Сообщение об освобождении Оюба Титиева на сайте правозащитной организации "Мемориал"

Сайт Комитета против пыток

Сайт Комитета против пыток

Интервью DW с адвокатом Оюба Титиева Ильей Новиковым

Интервью DW с адвокатом Оюба Титиева Ильей Новиковым  

Сообщение о письме общественных деятелей в поддержкуТитиева на сайте Совета при президенте РФ по правам человека

Сообщение о письме общественных деятелей в поддержкуТитиева на сайте Совета при президенте РФ по правам человека

Аудио- и видеофайлы по теме

Приговор для правозащитника Оюба Титиева  

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