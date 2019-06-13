Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу в пятницу, 21 июня, Об этом сообщил в Facebook руководитель Северокавказского отделения Комитета против пыток Дмитрий Пискунов.

"Ну вот и на нашей улице праздник. Оюб на свободе! Порадуемся вместе с "Мемориалом" и родственниками Оюба", - написал Пискунов в соцсети.

При этом, по словам Пискунова, на вопрос журналистов о том, когда Титиев собирается вернуться к правозащитной деятельности, тот ответил, что "и не уходил" из нее.

Условно-досрочное освобождение Титиева

В то же время, как сообщили информагентству "Интерфакс" представители правозащитной организации "Мемориал", чеченское отделение которой возглавлял Титиев до ареста, организация еще не решила, возобновлять ли деятельность в Чечне.

18 марта 2019 года Шалинский городской суд Чечни признал Титиева виновным в хранении наркотиков в крупном размере и приговорил правозащитника к четырем годам колонии-поселения.

Его условно-досрочное освобождение стало возможным, после того как Шалинский суд 10 июня удовлетворил соответствующее ходатайство защиты на основании отсутствия доказательств виновности подозреваемого и положительных характеристик его личности.

Два дня спустя адвокат Титева Илья Новиков в интервью DW подчеркнул, что его освобождение было бы невозможно без широкой общественной поддержки.

Месть за правозащитную деятельность

Во время судебного разбирательства против Титиева в его поддержку неоднократно высказывались известные деятели искусства и науки, журналисты и представители духовенства.

В мае 2018 года 60 человек из их числа направили письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором говорилось, что "дело против Титиева сфабриковано местными властями" и ему "мстят за его правозащитную деятельность".

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