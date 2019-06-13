Правозащитная организация "Мемориал", грознинское отделение которой возглавлял вышедший 21 июня на свободу Оюб Титиев, еще не решила вопрос о возобновлении деятельности в Чечне.
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу в пятницу, 21 июня, Об этом сообщил в Facebook руководитель Северокавказского отделения Комитета против пыток Дмитрий Пискунов.
"Ну вот и на нашей улице праздник. Оюб на свободе! Порадуемся вместе с "Мемориалом" и родственниками Оюба", - написал Пискунов в соцсети.
При этом, по словам Пискунова, на вопрос журналистов о том, когда Титиев собирается вернуться к правозащитной деятельности, тот ответил, что "и не уходил" из нее.
Условно-досрочное освобождение Титиева
В то же время, как сообщили информагентству "Интерфакс" представители правозащитной организации "Мемориал", чеченское отделение которой возглавлял Титиев до ареста, организация еще не решила, возобновлять ли деятельность в Чечне.
18 марта 2019 года Шалинский городской суд Чечни признал Титиева виновным в хранении наркотиков в крупном размере и приговорил правозащитника к четырем годам колонии-поселения.
Его условно-досрочное освобождение стало возможным, после того как Шалинский суд 10 июня удовлетворил соответствующее ходатайство защиты на основании отсутствия доказательств виновности подозреваемого и положительных характеристик его личности.
Два дня спустя адвокат Титева Илья Новиков в интервью DW подчеркнул, что его освобождение было бы невозможно без широкой общественной поддержки.
Месть за правозащитную деятельность
Во время судебного разбирательства против Титиева в его поддержку неоднократно высказывались известные деятели искусства и науки, журналисты и представители духовенства.
В мае 2018 года 60 человек из их числа направили письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором говорилось, что "дело против Титиева сфабриковано местными властями" и ему "мстят за его правозащитную деятельность".
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Смотрите также:
Сообщение об освобождении Оюба Титиева на сайте правозащитной организации "Мемориал"
Интервью DW с адвокатом Оюба Титиева Ильей Новиковым