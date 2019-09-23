 Правозащитники требуют прекратить ″московское дело″ | Новости из Германии о России | DW | 27.09.2019

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Россия

Правозащитники требуют прекратить "московское дело"

"Мемориал" назвал дело против участников протестных акций в Москве "незаконным и необоснованным".

Протестная акция в Москве, 31 августа 2019 г.

Протестная акция в Москве, 31 августа 2019 г.

Более 70 российских правозащитников потребовали прекратить "московское дело"о беспорядках минувшим летом и освободить арестованных по этому делу. "Мы призываем граждан России не оставлять усилий, требуя прекращения "московского дела" и освобождения арестованных. Незаконны и необоснованны как содержание под стражей обвиняемых в связи с мирными протестами, так и уже вынесенные обвинительные приговоры", - говорится в заявлении, которое в пятницу, 27 сентября, публикуется на сайте правозащитного центра "Мемориал".

Контекст

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На фоне полицейского и правового беспредела, захлестнувшего столицу в последние месяцы, публичное выражение симпатий власти стало вызывать растущее раздражение, указывает Александр Плющев. (10.09.2019)

Авторы заявления считают, что "прекращение уголовного преследования части обвиняемых, освобождение из-под стражи и части обвиняемых, и уже осужденного Павла Устинова - "шаг в правильном направлении, но этого совершенно недостаточно". Правозащитники полагают, что "нет никаких оснований для квалификации московских событий 27 июля и 3 августа как массовых беспорядков, дело по статье 212 УК РФ должно быть прекращено за отсутствием события преступления". Они также считают, что  применение статьи о насилии в отношении представителей власти - неправомерно.

"Мы требуем проверки законности применения полицейскими и росгвардейцами силы и спецсредств к участникам массовых акций на предмет наличия в их действиях признаков преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ", - говорится в обращении.

Его подписали, помимо прочих, руководители "Мемориала", председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин, председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев, лидер движения "За права человека" Лев Пономарев и другие.

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    Автор: Григорий Аросев


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Ссылки в интернете

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Одиночные пикеты в Москве в поддержку осужденного Павла Устинова  

Отберут ли ребенка за якобы участие в митинге?  

Российские актеры устроили в Инстаграме флешмоб в защиту Павла Устинова  

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