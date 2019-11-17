Правозащитники просят Берлин прекратить военное сотрудничество с Пекином

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призывает германское правительство остановить военное сотрудничество с Китаем.

"Обсуждаемая помощь в образовательных программах для китайской армии является, учитывая ситуацию с правами человека в Китае и роль армии в этой стране, необъяснимой и сомнительной", - заявил эксперт AI Матиас Джон (Mathias John) в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованному в воскресенье, 17 ноября. Он призвал прекратить военное сотрудничество и в связи с "ситуацией в Гонконге".

К правозащитникам присоединились и немецкие "зеленые". Так, представитель фракции партии "Союз 90/зеленые" по правам человека Тобиас Линднер (Tobias Lindner) назвал ситуацию с правами человека в Китае "катастрофической", а происходящее в провинции Синьцзян "вероятным преступлением против человечности, если не геноцидом". "Учитывая эти условия, тот факт, что бундесвер обучает китайских солдат, является абсолютно безответственным", - подчеркнул он.

Скандал разгорелся после публикации списка из 62 стран, с которыми Германия поддерживает военное сотрудничество. Согласно ему, в 2020 году 11 военнослужащих из Китая должны пройти обучение в немецких военных центрах. Министерство обороны ФРГ подтверждает факт сотрудничества, но называет его "незначительным".

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