 Правозащитники опасаются роста принудительной проституции во время ЧМ-2018 в России | Новости из Германии о России | DW | 26.06.2018

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Россия

Правозащитники опасаются роста принудительной проституции во время ЧМ-2018 в России

Под видом болельщиц в Россию могут быть завезены женщины из Азии и Африки с целью принуждения к проституции, считает Общественное движение "Альтернатива" против рабства.

Силуэт женщины на дороге

Правозащитники предупреждают об опасности роста принудительной проституции в России во время проходящего там чемпионата мира по футболу. "Этот турнир взвинчивает спрос на проституток и притягивает клиентов", - заявил представитель Общественного движения "Альтернатива" против рабства в интервью немецкому агентству dpa, опубликованном во вторник, 26 июня.

Азиатки и африканки могут быть завезены по видом болельщиц

При этом собеседник агентства указал на облегченные правила въезда на территорию РФ, действующие во время чемпионата. По его мнению, ими могут воспользоваться торговцы людьми и привезти в Россию секс-рабынь из Азии и Африки.

Контекст

По данным организации, некоторое число женщин, принуждаемых к оказанию секс-услуг, были привезены в РФ под видом болельщиц еще в прошлом году во время Кубка конфедераций и с тех пор нелегально удерживаются в стране. В частности, за последние месяцы в Москве были ликвидированы несколько нелегальных борделей, в которых принудительно работали несколько десятков женщин из Нигерии, указал далее представитель "Альтернативы".

1-2 процента из 3 млн проституток работают по принуждению

По данным российской группы самопомощи "Серебряная роза", около 1-2 процентов работников секс-индустрии в России работают против собственной воли. В общем и целом число занимающихся проституцией в РФ, по оценкам, составляет около трех миллионов человек. По словам руководителя организации Ирины Масловой, перед ЧМ-2018 российские власти приняли жесткие меры в отношении запрещенной в стране проституции, были проведены многочисленные операции, но помощи предоставлено не было.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. В турнире участвуют команды 32 стран. Во время первенства обладатели так называемого "паспорта болельщика" (Fan-ID) могут находиться на территории РФ без виз.

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