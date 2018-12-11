Правозащитники задали Путину вопросы о Пономареве и "Новом величии"

Президент России Владимир Путин пообещал проверить законность ареста российского правозащитника Льва Пономарева. На ежегодной встрече с членами Совета по правам человека при президенте РФ во вторник, 11 декабря, он сообщил, что поручит генпрокурору Юрию Чайке разобраться в этом вопросе. Но указал, что "очень трудно" ставить под сомнение справедливость судебного решения.

Одновременно Путин сообщил, что он не против внесения поправок в закон о митингах. "Надо только подумать и взвешенное решение принять", - добавил глава Кремля, отвечая на вопрос главы СПЧ Михаила Федотова о необходимости реформировать закон после ареста Пономарева.

"Арест 77-летнего Льва Пономарева ставит вопрос о необходимости совершенствования законодательства о митингах и демонстрациях и формирования культуры свободы собраний - без издевательских отказов в согласовании, без неопознанных казачьих нагаек, без провокаций со стороны организаторов", - заявил Федотов, подчеркнув важность соблюдения свободы собраний.

Реформа системы помилований

Глава СПЧ также предложил реформировать систему помилований. По его мнению, во главе региональных комиссий по помилованию должны стоять региональные уполномоченные по правам человека. "Давайте подумаем, проработаем", - ответил российский президент.

Кроме того Путин согласился с необходимостью проверить факты применения силы к фигурантам уголовных дел "Нового величия" и "Сети". "Меня, честно говоря, забеспокоило то, что вы сказали по поводу того, что совершаются какие-то правонарушения в отношении несовершеннолетних в рамках этих организаций", - отметил он. Кроме того, российский президент сообщил, что ему не докладывали о данных уголовных делах.

Дело Бутиной

Путин также выразил недоумение в связи с уголовным преследованием в США россиянки Марии Бутиной. "Эта вот девушка несчастная наша Бутина сидит - 15 лет лишения свободы за что?" - риторически спросил глава государства. По его словам, российским спецслужбам о Бутиной ничего не известно. "Единственное, где о ней кто-то что-то знает, это в Совете Федерации, она там у кого-то замом, что ли, работала", - добавил он.

Отвечая на вопрос Федотова о нежелании аналогичного ведомства в США начать диалог с СПЧ, Путин заявил, что поддержал бы подобный обмен, но усомнился в том, что "встроенных в систему" американских правозащитников удастся в чем-либо переубедить.

Руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев в настоящее время отбывает административный арест за пост в Facebook. После того как московские власти отказали в согласовании небольшой несанкционированной акции в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", он написал в соцсети: "Я в воскресенье к 14:00 приду на Лубянскую площадь, если не задержат по дороге. Я никого не зову, но граждане, которые знают про это акцию, сами будут решать, что им делать". 5 декабря Тверской суд приговорил Пономарева к 25 суткам административного ареста, затем Московский городской суд снизил наказание до 16 суток.

"Новое величие" и "Сеть"

Десять фигурантов дела "Нового величия" обвиняются в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, человек под ником "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позднее оказалось, что этот человек - осведомитель или даже штатный сотрудник спецслужб. Уголовное дело против 11 участников группы "Сеть" было возбуждено в октябре 2017 года. По версии следствия, молодые люди из Пензы и Санкт-Петербурга, некоторые из которых придерживались левых и антифашистских взглядов, являлись членами террористического сообщества и готовились к организации волнений в стране. Теперь им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Мария Бутина была арестована в июле 2018 года по обвинению в фактической работе иностранным агентом в США без соответствующей регистрации как минимум с 2015 года. Это преступление не квалифицируется как шпионаж, но гражданке РФ может грозить лишение свободы сроком до 15 лет. По мнению следствия, отношения, которые россиянка налаживала с американскими политиками во время пребывания в США, в дальнейшем могли быть использованы Россией для продвижения интересов Москвы. В МИД России отвергли обвинения, заявив, что "ФБР выполняет политический заказ".

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