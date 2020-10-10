 Правительство ФРГ считает сжиженный газ таким же неэкологичным, как уголь и нефть | Новости из Германии о Германии | DW | 11.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Правительство ФРГ считает сжиженный газ таким же неэкологичным, как уголь и нефть

Использование сланцевого газа, поставляемого в сжиженном виде, наносит гораздо больший вред климату, чем поставки обычного газа по трубопроводам, считает министерство охраны окружающей среды ФРГ.

Танкер с сжиженным газом

Правительство Германии считает сжиженный природный газ (СПГ), добытый при помощи спорной технологии гидравлического разрыва пласта (фрекинг), столь же вредным для климата, как и уголь. Об этом говорится в ответе министерства охраны окружающей среды ФРГ на запрос фракции "зеленых" в бундестаге, о котором в воскресенье, 11 октября, сообщил портал Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Кроме того, сжиженный газ наносит гораздо больший вред окружающей среде, нежели поставляемый по газопроводам газ, добытый на обычных месторождениях, указывается далее. В общем и целом ведомство считает, что природный газ во время переходного периода может заменить уголь и нефть, но при оценке наносимого окружающей среде ущерба необходимо учитывать и выбросы в атмосферу в результате добычи и транспортировки, указывается далее. При этом использование сланцевого газа, даже если его добывать в Германии, не имеет положительного эффекта для достижения Германией поставленных целей в области охраны климата, указывается далее.

Кроме того, добыча газа методом фрекинга имеет серьезные риски для других природных достояний, в частности, почвы и грунтовых вод, указывается далее.

Метод фрекинга

Техника фрекинга, резко критикуемая экологическими активистами, предполагает закачку смеси из воды, песка и химических веществ по напорному стояку под гидравлическим давлением на большую глубину и разрыв твердых пород, преимущественно газоносных сланцев. При этом из плотной породы высвобождается природный газ и начинает поступать на поверхность.

Экологи выступают против применения фрекинга в связи с повышением вероятности локальных землетрясений, а также из-за возможности заражения источников воды ядовитыми химическими соединениями.

Между тем Германия планирует расширить закупки сжиженного газа у США и ведет строительство необходимых для приема газа СПГ-терминалов.

Смотрите также:

  • Судно-трубоукладчик швейцарской компании Allseas

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Когда достроят "Северный поток - 2"?

    Главная газовая интрига 2020 года: когда и как Россия достроит газопровод "Северный поток - 2"? Прокладка на Балтике оставшихся 160 километров может затянуться до 1-го квартала 2021 года. Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда-трубоукладчики (фото). Их призван заменить "Академик Черский", но ему потребовалась масштабная модернизация в дальневосточном порту Находка.

  • Украинская газокомпрессорная станция

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Украина сохранила газовый транзит

    Главное газовое событие года состоялось уже 1 января: начал действовать новый пятилетний договор о российских поставках в Евросоюз через Украину. Ради прекращения этого транзита строились "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", но план Москвы сорвался. "Газпрому" пришлось гарантировать Киеву прокачку и оплату по возросшему тарифу 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в последующие годы.

  • Прокладка газопровода Eugal

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Eugal убытки не грозят

    Пока "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб.м. в год простаивает, его продолжение по территории ФРГ до Чехии Eugal на 51 млрд продолжает строиться. Первую нитку сдали в декабре 2019 года, вторую проложат по плану до конца 2020 года. "Газпром" заранее забронировал мощности всего газопровода и платит независимо от объемов прокачки. Так что для его европейских партнеров это беспроигрышный проект.

  • Путин и Эрдоган на введении в строй Турецкого потока

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    "Турецкий поток" пока недозагружен

    Вместо четырех ниток "Турецкого потока" проложили две по 15,75 млрд куб.м. Их ввели в строй на церемонии в Стамбуле 8 января президенты РФ и Турции. Одна, заменившая маршрут через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, снабжает западную часть Турции. Вторая в 2020 году останется полупустой: газопровод, способный прокачивать столь большие объемы через Сербию дальше в ЕС, в Болгарии еще только строят.

  • Символическая труба интерконнектора Греция-Болгария

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Азербайджанский газ для Болгарии

    Одновременно с "Балканским потоком", как в Софии называют продолжение "Турецкого потока", в Болгарии до конца 2020 года заработает магистральный газопровод IGB. Его строит болгаро-греко-итальянская компания ICGB при поддержке ЕС. Этот интерконнектор соединит газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит получать азербайджанский газ из трубопровода TAP, что снизит зависимость от "Газпрома".

  • Турецкий министр и греческий премьер при начале строительства TAP

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    TAP продолжает TANAP

    В 2020 году заработает Трансадриатический газопровод TAP мощностью 10 млрд куб.м. Начало его строительства турецкий министр и греческий премьер праздновали в 2016 году. Он является продолжением законченного в 2019 году TANAP, по которому газ из Азербайджана через Грузию идет на запад Турции. Задача Южного газового коридора TANAP-TAP - обеспечивать топливом Грецию, Албанию и Италию в обход России.

  • Лидеры Кипра, Греции и Израиля дают старт газопроводу EastMed

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    EastMed: израильский газ для ЕС

    2 января 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля дали старт сооружению самого длинного в мире подводного газопровода EastMed мощностью 10 млрд куб.м. Он призван лет через пять обеспечить поставки из израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар", а также кипрского "Афродита", через Крит и континентальную Грецию в Италию. А она для "Газпрома" - второй по размерам рынок в ЕС после Германии.

  • Нефтегазовые буровые платформы в Норвегии

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Baltic Pipe: норвежский газ для Польши

    Крупным покупателем российского газа пока является Польша. Но она не намерена продлевать истекающий к концу 2022 года договор с "Газпромом". Варшава делает ставку главным образом на поставки с норвежских морских месторождений (на снимке) по газопроводу Baltic Pipe через Данию и Балтику. Его сооружение в 2020-2022 годах станет еще одним крупным газовым проектом, получающим финансовую поддержку ЕС.

  • Строительство газопровода Balticconnector

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Финский рынок газа стал конкурентным

    В 2020 году начался качественно новый этап на финском газовом рынке: он стал конкурентным. "Газпром" перестал быть единственным поставщиком после окончания строительства (на снимке) трубопровода Balticconnector. Он соединил Финляндию с газотранспортной системой Эстонии, а через нее с газохранилищами в Латвии и Литве и с литовским СПГ-терминалом в Клайпеде. ЕС оплатил 75% проекта.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:11

Сланцевой отрасли США грозят массовые банкротства

Аудио- и видеофайлы по теме

ЕС увеличил объемы импорта сжиженного газа из США  

СПГ-терминал в Германии - угроза для газа из России?  

Реклама

Самые читаемые

Приднестровье: разрушенные семьи и дети-заложники взрослых игр  

Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан  

Протесты в Беларуси: эксперты прокомментировали визит Лукашенко в СИЗО  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно