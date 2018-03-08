 Правительство ФРГ решило продлить миссию бундесвера в Афганистане на год | Новости из Германии о Германии | DW | 19.02.2020

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Германия

Правительство ФРГ решило продлить миссию бундесвера в Афганистане на год

Мандат бундесвера на присутствие в Афганистане должен быть продлен до 31 марта 2021 года, решило 19 февраля правительство Германии. Бундестаг рассмотрит этот вопрос 4 марта.

Солдат бундесвера в Афганистане

Солдат бундесвера в Афганистане

Правительство Германии приняло решение о продлении миссии бундесвера в Афганистане на год - до 31 марта 2021 года. Нынешний мандат на пребывание немецких военных в Афганистане в рамках операции НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) истекает в марте.

Контекст

Немецкий эксперт Томас Руттиг рассказал в интервью DW о возможном развитии событий в Афганистане после вывода иностранных военных в 2014 году, а также о результатах миссии ISAF. (09.08.2013)

"Усилия прошлого года открывают - пусть и хрупкую - перспективу начала мирных переговоров в Афганистане, - говорится в постановлении кабинета министров, который цитирует агентство dpa. - Несмотря на значительные усилия, афганские национальные силы обороны и безопасности еще не в состоянии обеспечивать безопасность самостоятельно".

Решение о продлении миссии бундесвера в Афганистане еще должен одобрить бундестаг, который рассмотрит этот вопрос на заседании 4 марта.

Солдаты бундесвера были направлены в Афганистан после теракта в США 11 сентября 2001 года. В декабре того же года бундестаг выдал первый мандат на участие немецких военных в миссии под командованием НАТО на Гиндукуше. В декабре 2014 года Североатлантический альянс завершил 13-летнюю военную операцию в стране и с 1 января 2015 года начал миссию "Решительная поддержка", направленную на обучение афганских правительственных войск.  В рамках этой операции бундесвер может отправить в Афганистан до 1300 военнослужащих.

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