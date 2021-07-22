Правительство Республики Беларусь

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На фоне роста протестной активности президент Лукашенко решил отправить правительство в отставку. Одновременно у арестованного блогера Тихановского нашли крупную сумму денег на даче. Почему это может быть связано?
Предложения предпринимательского сообщества рассмотрит рабочая группа во главе с министром экономики Беларуси. Насколько улучшат деловой климат "20 шагов правительства по реализации Национальной платформы бизнеса"?