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Правительство Республики Беларусь

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "правительство Беларуси".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, spricht zu den Premierministern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten während eines Treffens. Unter dem Druck der EU-Sanktionen und der wachsenden Konfrontation mit dem Westen reist Lukaschenko am Nachmittag zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin. +++ dpa-Bildfunk +++

Лукашенко передал часть президентских полномочий правительству и местным властям 22.07.2021

Правительству Беларуси и местным властям переданы полномочия по выпуску дополнительных акций находящихся в государственной собственности компаний.
Maria Kolesnikova, a representative of Viktor Babariko, speaks at a news conference in Minsk, Belarus, Tuesday, Aug. 11, 2020. It's very difficult to resist pressure when your family and all your inner circle have been taken hostages, said Maria Kolesnikova, a top figure in Tsikhanouskaya's campaign. (AP Photo/Sergei Grits) |

Мария Колесникова назвала спорным статус правительства Беларуси 25.08.2020

"На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства", - заявила член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова.
Police officers wearing protective face masks detain a protester during a rally in Minsk, Belarus, Friday June 19, 2020. The President of Belarus said Friday that his government thwarted a foreign-inspired plot to destabilize the ex-Soviet nation before the August presidential election in which he is seeking a sixth term. (AP Photo) |

"Репортеры без границ" критикуют задержания журналистов в Беларуси 24.06.2020

Правительство Беларуси делает все, чтобы помешать освещению в СМИ предвыборных кампаний оппозиционеров, говорится в заявлении "Репортеров без границ". Правозащитники призвали ЕС повлиять на власти в Минске.

Опасен ли для Лукашенко блогер Тихановский и зачем президент отправил правительство в отставку? (04.06.2020) 04.06.2020

На фоне роста протестной активности президент Лукашенко решил отправить правительство в отставку. Одновременно у арестованного блогера Тихановского нашли крупную сумму денег на даче. Почему это может быть связано?
03.06.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - JUNE 3, 2020: Belarus' President Alexander Lukashenko (L) and Roman Golovchenko, Chairman of the Belarusian State Military Industrial Committee, during a meeting. Andrei Stasevich/BelTA/TASS Foto: Andrei Stasevich/TASS/dpa |

Зачем Лукашенко поменял правительство Беларуси перед выборами президента 04.06.2020

Александр Лукашенко, как и обещал, отправил в отставку правительство Беларуси, где через два месяца пройдут президентские выборы. DW расспросил экспертов о том, что за этим стоит.
03.06.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - JUNE 3, 2020: Roman Golovchenko, Chairman of the Belarusian State Military Industrial Committee, during a meeting with Alexander Lukashenko, President of Belarus. Andrei Stasevich/BelTA/TASS Foto: Andrei Stasevich/TASS/dpa |

Лукашенко назначил нового премьер-министра Беларуси 04.06.2020

Роман Головченко возглавил правительство страны, ранее он занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.
03.03.2020, Weißrussland, Minsk: MINSK, BELARUS - MARCH 3, 2020: Newly-appointed Belarus' Deputy Prime Minister Yuri Nazarov (L) and Belarus' President Alexander Lukashenko during a meeting; Yuri Nazarov, the former head of the pulp and paper concern Bellesbumprom, will be in charge of the petrochemical complex. Nikolai Petrov/BelTA/TASS Foto: Nikolai Petro/TASS/dpa |

Президент Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси 03.06.2020

Правительство Беларуси ушло в отставку в преддверии выборов президента страны.
03.03.2020, Weißrussland, Minsk: MINSK, BELARUS - MARCH 3, 2020: Newly-appointed Belarus' Deputy Prime Minister Yuri Nazarov (L) and Belarus' President Alexander Lukashenko during a meeting; Yuri Nazarov, the former head of the pulp and paper concern Bellesbumprom, will be in charge of the petrochemical complex. Nikolai Petrov/BelTA/TASS Foto: Nikolai Petro/TASS/dpa |

Лукашенко намерен сформировать новое правительство до выборов 25.05.2020

По словам президента Беларуси, новое правительство в стране будет сформировано до президентских выборов, которые намечены на 9 августа, "чтобы люди видели, с кем мы будем работать".
June 19, 2018. - Belarus, Minsk. - President of Belarus Alexander Lukashenko before a meeting with Russian President Vladimir Putin. KremlinxPool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Лукашенко сменил руководство правительства Беларуси 18.08.2018

Вопрос об обновлении руководства правительства стоял на повестке дня уже давно, заявил Александр Лукашенко. Новым премьер-министром станет глава Банка развития Сергей Румас.
A workman assembles the engine of a MAZ heavyweight truck at a plant in Minsk on August 27, 2009. Belarus' state-owned automaker MAZ will turn 65 this year. AFP PHOTO / ALEXEY GROMOV (Photo credit should read ALEXEY GROMOV/AFP/Getty Images)

Белорусская экономика: шоковая терапия уже в действии 10.11.2016

Правительство Беларуси обсуждает необходимость масштабных сокращений персонала на предприятиях госсектора. Эксперты рассказали DW, что ждет белорусов в ходе планируемых реформ.
09.09.2016 Weißrussland Grodno - Hantza Fluss Copyright: N. Slizh

Беларусь: в ожидании притока иностранных туристов 09.09.2016

Правительство Беларуси ожидает всплеска въездного туризма после отмены виз для граждан 80 стран. По мнению экспертов, безвизовый въезд - это лишь первый шаг.
Februar 2015 * Autos, Straßenverkehr in Minsk, Februar 2015. Foto: DW-Korrespondent Andrey Timarov

5 непопулярных мер белорусских властей по борьбе с экономическим кризисом 21.01.2016

Эксперты объяснили DW, что может сделать правительство Беларуси для улучшения ситуации в экономике. По их мнению, такие действия неизбежно приведут к падению доходов населения.
Ein Brief von der UNO. Foto: Korrespondent in Mogilev Alexandr Burakow, Januar 2015

Минск отчитается перед ООН о соблюдении прав человека 31.01.2015

В 2015 году Минск должен представить в ООН два доклада о соблюдении прав человека. О том, как к этой процедуре готовится правительство Беларуси и правозащитники - в материале DW.
In einem Supermarkt in Minsk, Waren made in Weißrussland, Dezember 2014

Правительство Беларуси запретило повышать розничные цены 20.12.2014

В стране введен мораторий на повышение розничных цен и тарифов. При этом власти должны обеспечить широкий ассортимент товаров в магазинах, включая интернет-торговлю.
epa02973581 People walk in front of the Belarussian National Bank building in Minsk, Belarus, 20 October 2011. The Belarussian National Bank set a single exchange rate on Thursday. EPA/TATYANA ZENKOVICH

Правительство Беларуси лишают самостоятельности в финансовых вопросах 11.03.2013

11 марта изменяется регламент правительства Беларуси, который лишает министров права распоряжаться деньгами. Чем вызваны такие изменения, разбирался корреспондент DW.
Kommentar Logo Galeriebild blau ohne Alles - Auge Januar 2007

Комментарий: Белорусское правительство наконец-то взялось за национальную платформу бизнеса 07.11.2011

Предложения предпринимательского сообщества рассмотрит рабочая группа во главе с министром экономики Беларуси. Насколько улучшат деловой климат "20 шагов правительства по реализации Национальной платформы бизнеса"?
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