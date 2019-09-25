 По ряду стран прошли демонстрации в защиту климата | Новости из Германии о Европе | DW | 27.09.2019

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Европа

По ряду стран прошли демонстрации в защиту климата

В Италии на акции движения Fridays for Future вышло более миллиона человек. В Германии демонстрации в защиту климата собрали намного меньше участников, чем неделей ранее.

Демонстрация в защиту климата Friday for Future, Турин, 27 сентября 2019 г.

Демонстрация в защиту климата Friday for Future, Турин, 27 сентября 2019 г.

В ряде стран Европы в пятницу, 27 сентября, прошли демонстрации в защиту климата "Fridays for Future". В Германии на "забастовки" вышли тысячи человек, в том числе в Гамбурге, Мюнхене, Нюрнберге и ряде других городов, однако участников было существенно меньше, чем неделей раньше. В Швеции, на родине школьницы-активистки Греты Тунберг, которая стала инициатором движения "Fridays for Future", демонстрации прошли в крупнейших городах - Стокгольме, Мальмё, Уппсале и Умео.

Массовые акции прошли в Италии, где на улицы вышло более миллиона человек. Более 200 тысяч манифестантов собрались в Риме, большинство из них - молодежь. В Милане в демонстрации приняли участие более 150 тысяч человек. Кроме того, акции прошли в Неаполе, Генуе, Палермо, Турине, Флоренции, Кальярьи, Больцано и Бари.

Контекст

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На испанском острове Майорка также состоялась демонстрация, в которой приняло участие не менее 5000 человек, преимущественно школьников и студентов. К митингующим присоединились и действующие политики, в частности, Хосе Хила, мэр Пальмы, административного центра Балеарских островов.

Инициатор протестов Грета Тунберг

16-летняя Грета Тунберг уже более года организует акции протеста Fridays for Future, добиваясь более эффективной защиты климата. Ее еженедельная школьная забастовка переросла в международное экологическое движение, которое охватило сотни тысяч людей по всему миру. В понедельник, 16 сентября, она была удостоена высшей награды правозащитной организации Amnesty International - звания "Посла совести". А 25 сентября она стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии.  

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    Автор: Марина Барановская


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