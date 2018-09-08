 По всему миру прошли акции в защиту климата | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.09.2018

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Мир

По всему миру прошли акции в защиту климата

В ста странах мира активисты вышли на улицы на демонстрациях, посвященных изменению климата. В США демонстранты в том числе критиковали президента Трампа.

Демонстрация, посвященная изменению климата. Париж, 8 сентября 2018 г.

Демонстрация, посвященная изменению климата. Париж, 8 сентября 2018 г.

В субботу, 8 сентября, по всему миру прошли массовые демонстрации, посвященные изменению климата. В рамках кампании "Rise for Climate" состоялось около тысячи публичных акций в ста странах. Во Франции на улицы вышли около 115 тысяч человек, среди них 50 тысяч в Париже.

Контекст

Германия не присоединилась к альянсу стран, выступающих за отказ от использования угля для выработки электроэнергии. ФРГ сдает свои лидерские позиции в вопросах защиты климата, считает Йенс Турау. (18.11.2017)

Участники технической встречи в бывшей столице ФРГ готовят декабрьскую глобальную конференцию по климату в польском Катовице. (30.04.2018)

Начали всемирную акцию в Бангкоке десятки рыбаков, чьи источники существования находятся под угрозой из-за подъема уровня моря. В столице Таиланда в воскресенье, 9 сентября, завершается масштабный раунд переговоров в преддверии следующей климатической конференции ООН, которая пройдет в декабре в польском Катовице. В 2017 году конференцию принимал немецкий Бонн.

Завершилась акция в американском Сан-Франциско, где демонстранты выступили с жесткой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. 

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    Автор: Бригитте Остерат, Марина Барановская


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Контекст

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Изменения климата, вырубка леса, загрязнение воды - если внимательно присмотреться к состоянию окружающей среды, выясняется, что ей нанесен гораздо больший вред, чем предполагалось. Ярким примером тому служат Олимпиады. (14.02.2018)  

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