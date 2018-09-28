Почему Эрдогана принимают в Берлине по высшему разряду, а Путина - нет

В Германии с государственным визитом находится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Прилетел он еще днем в четверг, 27 сентября, но официальная часть визита началась только в пятницу: с военных почестей во дворце Bellevue, встречи и беседы с его хозяином - Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), записи в книгу почетных гостей.

Еще в программе - переговоры и обед с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel), совместная пресс-конференция, возложение венков у центрального мемориала памяти жертв войн и репрессий, торжественный банкет в президентском дворце. А в субботу Эрдоган еще раз встретится за рабочим завтраком с Ангелой Меркель, а перед отбытием на родину слетает в Кёльн выступить в новой мечети перед турецкой общиной.

Визиты Путина и Медведева в Германию

На таком уровне - по самому высшему разряду - зарубежных государственных деятелей принимают в Германии не часто и далеко не каждого.

Российский президент Владимир Путин, например, за время пребывания на посту главы государства приезжал сюда целых 17 раз. Чаще он бывал только в Беларуси (22 раза), Казахстане (25) и Украине (21). Но преобладающая часть его визитов в Германию носила рабочий характер. С официальным - согласно официальному сайту Кремля - он не был в ФРГ ни разу.

В 2001 году Владимир Путин выступил в бундестаге

А с государственным визитом, то есть, на самом высоком протокольном уровне, его принимали только один раз - в 2001 году. В тот год в честь российского президента был дан не только торжественный банкет, но и предоставлена почетная возможность выступить с трибуны германского бундестага.

Кстати, Дмитрий Медведев, замещавший Путина на президентском посту всего один четырехлетний срок, успел съездить в Германию семь раз (второе место после Казахстана) - в том числе, с одним государственным и двумя официальными визитами, занимающими в дипломатическом протоколе второе место. Правда, визит Медведева в ноябре 2011 года в администрации немецкого президента называют государственным, а на сайте Кремля он значится просто как "визит в Германию".

Во время одной из встреч с Медведевым, проходившей незадолго до президентских выборов в России в 2012 году, Меркель полушутя-полусерьезно назвала его "своим кандидатом", что сразу же вызвало разные толки о том, кого немецкий канцлер хотела бы видеть дальше на посту главы российского государства.

Кто придет на банкет к Эрдогану

Тот факт, что Эрдогана, еще недавно обвинявшего немецкое правительство в применении "нацистских методов", принимают по самому высшему разряду, многих в Берлине возмущает.

В берлинском аэропорту Эрдогана встречали и акцией протеста "Репортеров без границ"

Несколько депутатов бундестага решили бойкотировать торжественный банкет в честь Эрдогана во дворце Bellevue в знак протеста против авторитарной политики турецкого президента и арестов в Турции немецких граждан по надуманным обвинениям. На банкет придут министр экономики и министр финансов, но не канцлер, хотя могла бы.

Зато Эрдогану придется мириться с присутствием за торжественно накрытым столом "зеленого" парламентария турецкого происхождения Джема Оздемира (Cem Özdemir), которого он считает чуть ли не своим личным врагом. Оздемир - один из самых острых немецких критиков президента Турции.

Не забыли о выпадах Эрдогана, в том числе, против самой Ангелы Меркель, и в ведомстве федерального канцлера. Но момент для "перезагрузки" германо-турецких отношений в официальном Берлине считают, очевидно, подходящим. После ссоры Анкары с Вашингтоном, обвала турецкой лиры и проблем в турецкой экономике Эрдоган, указывают немецкие наблюдатели, сменил гнев на милость и снова ищет сближения с Евросоюзом, в котором Германия играет ключевую роль.

Аргументы в пользу приема высшего уровня для Эрдогана

На переговорах с канцлером в эту пятницу, 28 сентября, и за рабочим завтраком в субботу будет обсуждаться весь спектр не только германо-турецких отношений, но и темы всего региона, в том числе, такие, по которым между Берлином и Анкарой имеются существенные расхождения, рассказал журналистам накануне визита Эрдогана официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Дворец Bellevue - резиденция главы немецкого государства

Что же касается уровня, на котором принимают турецкого президента в Германии, то все вопросы на этот счет следует, по его словам, задавать Федеральному президенту. Визит, мол, государственный, а значит, принимающая сторона в данном случае - глава немецкого государства.

Трудно себе представить, что Франк-Вальтер Штайнмайер направил своему турецкому коллеге приглашение приехать в Германию именно с государственным визитом, не посоветовавшись с ведомством федерального канцлера. В пользу приема по высшему разряду, указывают источники в правительственных кругах, говорит склонность Эрдогана к пышным церемониям, в рамках которых, возможно, от него будет легче добиться уступок в том, что касается немецких граждан в турецких тюрьмах.

Но на самый важный аргумент указали и сам президент, и официальный представитель канцлера. Штеффен Зайберт напомнил, что в Германии проживают от трех до четырех миллионов турок, и уже "одно это обстоятельство делает отношения между Германией и Турцией особенными".

А Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил приглашение Эрдогану желанием продемонстрировать турецким согражданам уважение к их исторической родине. Многие из них и в самом деле считают, что Германия смотрит на Турцию свысока, и таким стереотипам Штайнмайер де факто противопоставил приглашение Эрдогану.

Отношения с Россией отравлены сильнее, чем с Турцией

Некоторые из германо-турецких аспектов присущи и германо-российским отношениям: ссора Москвы с Вашингтоном, потребность российской экономики в иностранных инвестициях и современных технологиях, неустойчивое положение рубля.

Выходцев из России и других республик бывшего СССР в Германии, правда, меньше, чем выходцев турецкого происхождения, но вместе с российскими немцами их тоже порядка трех миллионов. И многие русскоговорящие в Германии также считают, что Берлин свысока относится к России. Так, может быть, имеет смысл и российского президента, не менее склонного к пышным церемониям, пригласить в Германию с государственным визитом?

Нет, считает ведущий эксперт по России Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister), и приводит такие аргументы. Во-первых, Турция для Германии крайне важна для преодоления важнейшего кризиса ЕС - миграционного. Во-вторых, Турция намного прочнее интегрирована в европейские хозяйственные структуры, чем Россия, и обвал турецкой экономики имел был очень неприятные последствия для Евросоюза.

Третья причина, по его мнению, - наличие политического кризиса в Турции и его отсутствие в России. Германии же нужна политически стабильная ситуация в стране - важном члене НАТО. Четвертая - нарушение Россией международного права, аннексия Крыма, поддержка сепаратистов Донбасса.

Германо-российские отношения, считает Майстер, припоминая и историю с отравлением Скрипалей, отравлены намного сильнее, чем германо-турецкие. Наконец, резюмирует он, президент Эрдоган готов идти навстречу Германии и Евросоюзу, а президент Путин - нет.

Впрочем, в пресс-службе Федерального президента не смогли припомнить случая, когда один и тот же зарубежный глава государства приезжал бы в Германию с государственным визитом больше одного раза. Исключение составляет английская королева. Елизавета II была здесь даже четыре раза.

Смотрите также:

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Укрепление власти Эрдогана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет. За это время он медленно, но верно, как утверждают его оппоненты, превратил страну в республику имени себя. Укреплению власти Эрдогана предшествовали разнообразные события...

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Попытка путча как начало перемен В июле 2016 года в Турции имела место провалившаяся попытка вооруженного переворота. Путч, полагают наблюдатели, стал отличным поводом для проведения в стране изменений, выгодных лично Эрдогану. А начал он с многочисленных арестов людей, по мнению властей, причастных к мятежу.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Конституционный референдум 16 апреля 2017 года в Турции по инициативе Эрдогана состоялся конституционный референдум, на котором гражданам было предложено одобрить 18 поправок к турецкой конституции. Они предусматривали, в частности, переход от парламентской формы правления к президентской, упразднение должности премьер-министра и ряд других изменений.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Неубедительная победа Победу на референдуме одержали сторонники Эрдогана, но она оказалось не слишком убедительной. При явке свыше 85% от имеющих право голоса изменения конституции, по официальным данным, поддержали чуть больше 51% участников голосования. На фото - акция протеста противников президента, которые несут плакат "Не победили" (сторонники Эрдогана. - Ред.).

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Турция в Сирии Турция в гражданской войне в Сирии - один из ключевых игроков. После проведения военной операции в районе Африн на севере Сирии Эрдоган объявил, что будет продолжать наступления, пока там не останется ни одного террориста. Цель турецкого лидера - расширить сферы влияния в Сирии, а также ликвидировать очаги курдского сопротивления в приграничных областях.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Под звуки падающей лиры С начала 2018 года курс турецкой лиры упал почти на 20%. Эрдоган заявил, что причина падения - не экономические проблемы, а манипуляции игроков финансового рынка. И призвал жителей страны менять евро и доллары на лиры. Между тем проблемы со стабильностью нацвалюты возникли, в том числе, из-за снижения у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Внеочередные выборы - хитрый ход Эрдогана 24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. За контроль над парламентом боролись два блока - проправительственный "Народный альянс" (в его составе и Партия справедливости и развития Эрдогана) и оппозиционный "Национальный альянс", а также прокурдская Партия демократии народов. Каждая из трех политических сил выдвигала и своего кандидата в президенты.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Оппозиция вывела на улицы миллионы людей Накануне выборов в Стамбуле прошла крупнейшая оппозиционная демонстрация. По данным организаторов, в ней приняли участие около 5 миллионов человек. Они выступили в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррема Индже.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Итоги выборов: все предсказуемо Итоги выборов вряд ли кого-то удивили: Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявила о победе (52,5%) Эрдогана уже в первом туре президентских выборах и о победе блока с участием его партии (53,6%) на парламентских. При этом оппозиционному "Национальному альянсу" удалось набрать 32,7% на выборах в парламент.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Что дальше? Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем? Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль

