Почему у бундестага своя полиция?

В государственной иерархии Германии канцлер занимает только третье место. А на втором, уступая лишь Федеральному президенту, - председатель бундестага. Статус в государстве и независимость законодательной власти от исполнительной наглядно демонстрирует тот факт, что порядок в бундестаге и его безопасность обеспечивает собственная полиция, которая подчиняется только его председателю.

"Председатель обладает распорядительными правами в здании бундестага и обладает в нем полицейской властью, - говорится в 40-й статье конституции ФРГ. - Без его разрешения в помещениях бундестага не могут производиться обыск и налагаться аресты".

Из опыта Великой французской революции

Примером для Германии послужила Великая французская революция. 25 июня 1789 года заседавшее в Версале Национальное собрание потребовало от Людовика XVI убрать гвардейцев короля, стянутых к залу заседаний якобы для защиты депутатов. Позднее во французской конституции было записано, что полицейские права парламента являются его исключительной прерогативой.

После Ноябрьской революции 1918 года такое же правило стало действовать и в Германии. Сначала оно было внесено только в регламент самого рейхстага, но затем права хозяина и полицейские полномочия предоставила председателю немецкого парламента и конституция Веймарской республики.

Правда, персонала для этого у него не имелось, а с приходом в 1933 году к власти нацистов было на 12 лет фактически прервано и разделение властей. Так что настоящая парламентская полиция появилась в Германии только после окончания Второй мировой войны.

Исполнительная власть бессильна в бундестаге

Полиция бундестага - совершенно автономная структура, относящаяся к администрации парламента, руководит которой один из депутатов, избранный его председателем. В настоящее время это Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) - политик из Христианско-демократического союза (ХДС).

Полномочия этих берлинских полицейских заканчиваются на входе в здание бундестага

Это значит, что парламентские полицейские не подчиняются ни министру внутренних дел Германии, в ведении которого находится федеральная полиция и Федеральное ведомство по уголовным делам, ни его коллеге в Берлине, который, как и любая другая земля ФРГ, имеет свою собственную полицию.

Более того, парламентские полицейские обязаны пресекать попытки коллег из других правоохранительных структур провести обыск или задержание подозреваемого на подведомственной территории. Причем неважно, о ком в данном случае идет речь: об одном из более чем семисот депутатов или о каком-нибудь сотруднике администрации и аппарата, которых в бундестаге около шести тысяч. Сотрудники прокуратуры или судебные приставы могут производить какие-либо служебные действия в бундестаге, только получив санкцию его председателя.

Зоны ответственности берлинской полиции и полиции бундестага строго разграничены. Пример - западный фасад Рейхстага. Территория, на которой действуют полномочия полиции бундестага, заканчивается на последней ступеньке портала. Один шаг - и ты уже в зоне ответственности берлинских стражей порядка.

Отдельный полицейский участок

У бундестага самое маленькое в Германии полицейское подразделение. Службу здесь несут около 200 человек. Но по территории это довольно обширное хозяйство. К нему относится не только сам Рейхстаг, где проходят пленарные и фракционные заседания, но и дюжина других объектов в парламентском квартале Берлина, в том числе здания с офисами депутатов. По сути, это своеобразный город внутри города.

На рукаве полицейского в бундестаге серебряный парламентский орел, а не трехцветный

Полиция бундестага несет ответственность и за поддержание порядка во время выездных парламентских заседаний, а также в тех случаях, когда где-либо в Германии проводятся конференции, на которые приглашает председатель бундестага. Это может быть встреча в рамках НАТО или ежегодная ассамблея Межпарламентского союза. Безопасность зарубежных лидеров, если они наносят визит в бундестаг, также обеспечивает парламентская полиция.

Осенью 2018 года у полицейских бундестага появилась новая униформа, очень похожая на ту, которую носят сотрудники федеральной полиции. Рубашка, галстук, брюки, свитер, китель, фуражка, куртка - все синего цвета разных оттенков. Но есть одно существенное отличие. На рукаве и фуражке эмблема с другим орлом. У федеральных полицейских он трехцветный - черно-красно-золотой, у полицейских бундестага - серебряный, как и официальный парламентский орел в зале пленарных заседаний.

Правда, встретить на входе в какое-нибудь здание бундестага или в его коридорах полицейского в униформе - большая редкость. Ходят они в гражданском, пистолет носят не на бедре, а под мышкой, но на шее непременно висит зеленый полицейский бейджик. Иногда, чтобы было видно издалека, надевают черную жилетку или куртку с крупной надписью Polizei на груди и спине.

Полиция бундестага - работа не для любителей острых ощущений

Раньше на работу в бундестаг переманивали сотрудников из других полицейских структур. Со временем, учитывая всеобщий дефицит кадров, делать это стало труднее. Теперь полиция бундестага сама заботится о пополнении, набирает учеников. Критерии не очень строгие.

Достаточно иметь свидетельство об окончании средней школы с отметками по немецкому языку и физкультуре не хуже тройки с плюсом, а по английскому достаточно и тройки с минусом. Еще надо быть гражданином Германии или любой другой страны Евросоюза, не иметь судимости и татуировок на лице и других открытых участках тела.

Обучение длится два с половиной года. Успешно сдавшие выпускные экзамены могут рассчитывать на статус государственного чиновника и начальную зарплату парламентского полицейского в размере 2436 евро.

Работа в бундестаге - не для любителей острых ощущений. Чаще всего полицейским бундестага приходится всего лишь пресекать, как правило, непредумышленные попытки пронести в здание парламента баллончик со слезоточивым газом или перочинный нож, а по ночам следить за тем, чтобы молодые художники не разрисовали стены Рейхстага граффити.

Бывает также, что на трибуны для зрителей под видом заезжих туристов просачиваются политические активисты разного толка, чтобы шумно заявить о себе и развернуть какой-нибудь транспарант. Задача полиции бундестага - быстро и деликатно их нейтрализовать.

Есть в бундестаге и свои следователи. Они занимаются, например, письмами с угрозами депутатам, хакерскими атаками на их компьютеры или, что тоже бывает, заурядными кражами из офисов. Результаты своего предварительного расследования они передают в прокуратуру - если председатель бундестага сочтет нужным ее подключить.

Смотрите также:

Какими должны быть немецкие полицейские На страже порядка Полицейским в Германии запрещено иметь татуировки и пирсинг на видных местах. Если же они закрыты униформой, то проблем нет. Кроме того соискатель должен иметь хорошее зрение и хорошо видеть ночью. Индекс массы тела должен быть в пределах 18-27,5, а рост - как минимум 160-165 см. Здоровые зубы и сердце - еще одно требование к тем, кто хочет посвятить себя этой профессии.

Какими должны быть немецкие полицейские Кого берут в космонавты Чтобы стать космонавтом, нужно обладать отменным здоровьем и быть в отличной физической форме. Но не обязательно быть высоким и мускулистым. Рост космонавта должен быть от 153 до 190 см, допускается неидеальное зрение до +/- 2,00 диоптрий. Несмотря на расхожий миф, можно иметь пломбы в зубах. Хорошее кровообращение обязательно, оно тестируется в центрифуге.

Какими должны быть немецкие полицейские За облака Определенные габариты кабин самолетов накладывают ограничения и на физические параметры пилотов. Lufthansa принимает заявки на конкурсный отбор от мужчин и женщин ростом от 165 до 198 см, без лишнего веса, с хорошим зрением (до +/- 3,00 диоптрий).

Какими должны быть немецкие полицейские По коням! Для жокеев нет ограничений по росту, зато вес имеет большое значение. Недостаточно быть просто стройным, нужно быть и очень легким. Вес жокея не должен превышать 55 килограммов. При этом жокей должен быть сильным и выносливым. Нельзя курить и употреблять спиртное - лошади не любят запахи алкоголя и табака.

Какими должны быть немецкие полицейские "То стан совьет, то разовьет..." Вне зависимости от роста, вес балерины не должен превышать 50 килограммов. Кроме того желательно иметь длинные конечности и быть очень гибкой. Выворотность должна присутствовать изначально, как и высокий подъем стопы. Вообще, стопа для балерины очень важна: ахиллово сухожилие должно быть податливым, а большой и второй пальцы ноги в идеале должны быть одной длины.

Какими должны быть немецкие полицейские Как Юрий Башмет Альт считается самым ранним из ныне существующих смычковых инструментов. Время его появления относят к концу XV века. Так как альт отличается большим, по сравнению со скрипкой, размером, играть на нем сможет не каждый скрипач: для этого необходимо иметь длинные сильные руки с крупными кистями.

Какими должны быть немецкие полицейские В мире моды Так как коллекции для показа и фотосессий шьются по стандарту, модели должны быть примерно одинаковыми, иначе одежда не подойдет. Минимальный рост манекенщицы составляет 1,75 м, размер одежды - от 34 до 38 (немецкая таблица), что примерно соответствует легендарным параметрам 90-60-90. Также для модели важно иметь хорошую кожу и красивые зубы. Автор: Анна Ценс

