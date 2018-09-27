 Почему украинское общественное ТВ оказалось на грани выживания | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 28.09.2018

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Украина

Почему украинское общественное ТВ оказалось на грани выживания

При западной поддержке в Украине создается общественное телевидение. За полгода до президентских выборов у канала UA: Первый за долги отключили аналоговое вещание. Что за этим стоит - у DW.

Заставка - отсутствие сигнала на ТВ

Украинский медиарынок считается партийным в широком смысле. Большинство теле- и радиоканалов принадлежат бизнесменам, связанным с политикой. Есть свой новостной канал и у президента Петра Порошенко, хотя формально он от него дистанцировался. В то же время независимое вещание еще делает первые шаги, а в минувший вторник, 25 сентября, ему поставили подножку. Общественный телеканал UA: Первый был отключен от аналогового вещания. Причиной стали долги перед государственным техническим концерном, обслуживающим передатчики.

Пожилая женщина во время обстрела в Донецке, 2014 год

Аналоговое телевещание в Донбассе сохранится

Так, за полгода до президентских выборов, намеченных в Украине на весну 2019 года, многие жители провинции оказались без общественного телевидения. "Ситуация абсурдная", - признала в беседе с DW Диана Дуцик, исполнительный директор Украинского института медиа и коммуникации.

По ее словам, аналоговое эфирное вещание часто - единственный источник информации в сельской местности. Кроме того, такой шаг эксперт считает недопустимым на фоне продолжающейся войны на востоке страны.

Реформа при помощи западного давления и денег

Телеканал UA: Первый - часть бывшей государственной ТРК, которая с 2017 года реформируется при помощи западной - в том числе немецкой - помощи в общественную медиакомпанию под брендом Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). Новый толчок инициатива получила в ходе проевропейского движения зимой 2013-2014 годов, но процесс шел медленно. Правительство в Киеве проявляло мало интереса, и лишь давление западных столиц и журналистского сообщества дали результат, говорят в экспертных кругах в Киеве.

Телевышка в Киеве

Телевышка в Киеве

Один из проектов, на который Еврокомиссия выделяет пять миллионов евро, а МИД Германии - еще полтора миллиона, предусматривает создание современного кросс-медиального новостного центра. "На сегодня проводятся проектные работы и согласования, - объясняет Кирилл Савин из Академии DW, которая возглавляет международный консорциум. - Надеюсь, с октября начнутся строительные работы". До 2020 года так называемый Newshouse с современным оборудованием должен быть готов.

В минувшие десятилетия государственное телевещание в Украине существовало в своей нише. Качество его программ, балансирующих между проправительственными сообщениями и пропагандой, считалось чрезвычайно низким, рейтинг стремился к нулю. Теперь все должно измениться. Появились новые форматы, журналистские расследования и критика правительства. "Они держат дистанцию, новости достаточно независимы", - отмечает медиа-эксперт Диана Дуцик. Хотя, по ее словам, каналу еще есть куда расти в сфере общественно-политических программ.

Посол ФРГ призывает гарантировать финансирование телеканала

Когда в минувшие недели и месяцы в Украине начали последовательно отключать аналоговое вещание и переходить на цифровое, для общественного вещания было предусмотрено исключение. Сейчас, после вынужденного отключения, аналоговый сигнал сохранили только в областях на востоке страны, прилегающих к регионам сепаратистов - Донецку и Луганску. Продолжается и цифровое вещание, в том числе через кабельные сети, но на фоне нехватки финансирования встает вопрос - как долго. 

Теоретически у общественного телевидения в Украине должно быть достаточно средств. Закон предусматривает его финансирование в размере 0,2 процента госбюджета за предыдущий год. Но на 2018 год парламент утвердил на нужды общественного вещания только примерно половину нужной суммы - 776,6 миллионов гривен, в перерасчете около 23 миллионов евро.

Контекст

Общественное телевидение на Украине формально может появиться уже нынешней весной. Что сдерживает этот процесс, а также каким будет новое телевещание, выяснял корреспондент DW. (13.02.2015)

На Украине началось создание вещания, независимого от политического влияния и интересов олигархов. Необходимые изменения в законодательстве приняли во втором чтении депутаты Рады. (20.03.2015)

Опрос, проведенный Донецким пресс-клубом, показал, почему в регионе не доверяют украинским СМИ. Корреспондент DW с подробностями. (22.06.2015)

На Украине, обещает президент Янукович, скоро появится общественное телевидение и радиовещание. Но эксперты сомневаются в его независимости, поскольку основным источником финансирования новых СМИ должен стать госбюджет. (14.12.2010)

"Ситуация критическая, - констатирует Родион Никоненко, член правления НОТУ по экономическим вопросам. - Работникам платить зарплату хватает минимально. Бюджета на премии или доплаты нет. На трансляцию сигнала денег нет, о собственном производстве речь вообще не идет".

Посол в Германии в Украине Эрнст Райхель (Ernst Reichel) призвал в четверг, 27 сентября, в микроблоге Twitter "как можно быстрее" решить проблему финансирования общественного телевидения и "обеспечить надежное финансирование на следующие годы". По его словам, "беспрепятственная работа" общественного вещания накануне выборов имеет "первоочередное" значение для Украины.

Критика перед выборами в Украине нежелательна?

Светлана Остапа из наблюдательного совета НОТУ не исключает политическую подоплеку отключения аналогового вещания перед выборами. По ее мнению, и журналистские расследования, и тот факт, что "нельзя, как раньше, позвонить и сказать, пришлите камеру туда-то, покажите это, снимите то", не нравятся властям.

Похожим образом оценивает ситуацию и журналист Дениг Бигус, автор и ведущий программы "Наши деньги" на телеканале UA: Первый. Он называет недофинансирование канала "изощренной местью" со стороны политиков.

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