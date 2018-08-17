 Почему ″Северный поток-2″ продолжают строить, несмотря на критику | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 18.08.2018

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Германия

Почему "Северный поток-2" продолжают строить, несмотря на критику

Газопровод через Балтийское море стал объектом критики с разных сторон. Выгоден он далеко не всем. На встрече Меркель и Путина этот проект станет одним из основных пунктов повестки дня.

Трубы для трубопровода Северный поток-2

Компания Nord Stream 2 начала строительство "Северного потока-2"

Одной из основных тем переговоров федерального канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента России Владимира Путина в замке Мезеберг под Берлином станет строительство газопровода "Северный поток-2".

Аргументы противников "Северного потока-2"

Владельцем и оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, штаб-квартира которой находится в швейцарском городе Цуг. 51 процент акций компании принадлежит "Газпрому", по 15,5 - немецким концернам Wintershall и Eon Ruhrgas, по 9 - нидерландской компании Gasuine и французской Engie. 1224-километровый газопровод должен стать расширением уже существующего "Северного потока", проложенного из России и Германию по дну Балтийского моря. Его планируемая мощность - 55 млрд кубометров в год.

Проект вызвал ожесточенное сопротивление во многих странах Европы, так и в США. Категорически против строительства выступает Украина, опасаясь потерять идущий через нее транзит российского газа. Члены Евросоюза - Польша, Латвия, Литва и Эстония - указывают, что новый газопровод увеличит зависимость ЕС от российского газа. Это мнение разделяет и президент США Дональд Трамп. Правда в данном случае Вашингтон преследует и свои экономические интересы. США намерены существенно увеличить поставки в Европу сжиженного газа.

Есть возражения против строительства и у Еврокомиссии, считающей, что этот проект не соответствует энергетическим правилам ЕС.

Маршрут Северного потока-2

Что будет с транзитом газа через Украину?

В Германии большинство возражений долгое время отвергали и активно продвигали проект, выгодный стране с экономической точки зрения. Однако весной 2018 года Ангела Меркель, ранее утверждавшая, что речь идет сугубо о коммерческом проекте, была вынуждена признать, что необходимо учитывать и политические составляющую. Она заявила, что реализация проекта газопровода "Северный поток-2" возможна лишь при условии, что Украина продолжит играть роль страны-транзитера российского газа в Европу. 

Вскоре после этого заявления Владимир Путин подтвердил, что и после введения в строй нового газопровода транзит газа через Украину сохранится. Правда объемы планируемого транзита никто так и не назвал. Министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) в интервью корреспонденту DW сказал, что объемы должны быть "существенными", то есть, такими, которые сохранили бы за Киевом стратегическую роль транзитера газа.

В Киеве тем временем заявляют, что убытки в случае прекращения транзита составят три миллиарда долларов в год и настаивают на гарантиях продолжения транзита.

Берлин настоял на переговорах по транзиту

В Берлине удалось убедить Россию и Украину в необходимости переговоров по этому вопросу. 17 июля в Берлине состоялся первый раунд трехсторонних переговоров между Еврокомиссией, Москвой и Киевом, посвященных теме долгосрочных поставок российского газа в страны ЕС и будущей роли Украины в обеспечении его транзита.

"То, что Россия готова к продолжению газового транзита через Украину - и здесь ведутся конструктивные переговоры между ЕС, Россией и Украиной, - вселяет надежду и является успехом федерального правительства", - считает глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele).

Контекст

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал DW о том, как остановить "Северный поток-2", об аресте активов "Газпрома" в ЕС и о миллионных премиях руководству "Нафтогаза". (03.08.2018)

Надо осознать, что "Газпрому" и "Нафтогазу" в любом случае придется договариваться о продолжении украинского транзита после 2019 года, предупреждает эксперт в сфере энергетики Роланд Гёц. (30.06.2018)

Копенгагену предложили проложить "Северный поток-2" не через территориальные воды, а через исключительную экономическую зону к северу от Борнхольма. (10.08.2018)

США не исключают введения санкций против "Северного потока-2". Вашингтон хочет навязать Европе свой СПГ, считают в Берлине и Москве. DW - о мнении немецкого эксперта, который думает иначе. (20.07.2018)

"Нам очень важно, чтобы Украина и дальше сохранила свою роль транзитера газа из России", - подчеркнул официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, переговоры о том, какой объем газа будет в будущем поставляться через Украину, еще не закончены.

Строительство "Северного потока-2" уже началось

Тем временем, "Северный поток-2" уже начали строить. В конце июля компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода. Судно-трубоукладчик Castoro 10 приступило к работам под Любмином в Грайфсвальдском заливе.

До этого были получены разрешения на строительство в Германии и других странах, через территориальные воды которых планируется проложить новый газопровод. Лишь Дания пока не дала окончательного согласия на прокладку труб.

Чтобы не допустить задержки в строительстве компания Nord Stream 2 направила правительству Дании предложение об альтернативном маршруте газопровода  вне территориальных вод этой страны. Ветку "Северного потока-2" предлагается провести через экономическую зону к северо-западу от острова Борнхольм.

Там датские власти воспрепятствовать строительству не имеют права. В случае, если правительство Дании отклонит первоначальную заявку, газопровод придется удлинить на 39 километров. Затраты возрастут, но, как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, подорожание будет приемлемым.

Сооружение газопровода "Северный поток-2" планируется завершить к концу 2019 года.

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    Автор: Андрей Гурков


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